Warum Peißenberg verspätet das Jubiläum mit der Partnergemeinde St. Brevin feiert

Reise an den Atlantik geplant

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Aktivitäten um die Partnerschaft mit St. Brevin heruntergefahren. Jetzt plant das Komitee wieder eine Reise nach Frankreich.

Peißenberg – Eigentlich war zum 35-jährigen Bestehen der Partnerschaft 2021 eine Reise nach Frankreich geplant, die Pandemie machte aber einen Strich durch die Rechnung des Organisations-Komitees. Heuer wird diese Reise nachgeholt.

Der Termin steht fest, Abfahrt in Peißenberg ist am Sonntag, 20. August, Rückkehr am folgenden Sonntag, 27. August. Über Details informierte Hans Peter Hoheisel die rund 30 Interessenten, die zur Vorstellung der Reise ins „Flöz“ gekommen waren.

Vier ganze Tage dauert der Aufenthalt in St. Brevin, an denen bis zu 50 Gäste bei französischen Familien wohnen können. Für drei Tage ist ein Programm geplant. Vorgesehen sind ein Ausflug in die Natur, bei dem Salzgärten besichtigt werden, der Besuch einer Industrieanlage, entweder der Schiffswerft oder des Airbus-Werks, und eine Fahrt nach Nantes mit Besichtigung der Altstadt und anderer Sehenswürdigkeiten wie dem Metall-Elefanten. Der vierte Tag ist für eigene Aktivitäten der Teilnehmer vorgesehen. Am Abend vor der Abreise sind die Gäste zu einer „Soirée Bretonne“ eingeladen.

Busfahrt ist geplant

Aus organisatorischen Gründen plant das Komitee laut Hoheisel eine Busfahrt. Dies sei auf der Reise einfacher, weil die Gruppen immer zusammen sei, und biete zudem am Zielort die Möglichkeit, Ausflüge mit dem Bus zu machen.

Da die Reisestrecke rund 1400 Kilometer lang ist, ist auf der Hin- und der Rückfahrt jeweils eine Zwischenübernachtung vorgesehen. Diese soll in Reims oder Versailles sein, damit dort Sehenswürdigkeiten besichtigt werden können.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Kosten stehen laut Hoheisel noch nicht genau fest, da durch den Bus Fixkosten entstehen, die auf die Teilnehmer verteilt werden. Deren Zahl ist aber noch offen. Hoheisel rechnet mit rund 250 Euro pro Teilnehmer für den Bus, wovon die Marktgemeinde Peißenberg 100 Euro übernimmt. Dazu kommen noch die Kosten für die beiden Zwischenübernachtungen mit rund 200 Euro und die individuellen Ausgaben in St. Brevin für Ausflüge und Eintrittskarten. Laut Programm werden dies rund 50 Euro pro Person sein.

Wer möchte, kann selbst anreisen

Für Auto- und Wohnmobilfahrer besteht die Möglichkeit, selbst anzureisen. Wer in seinem Wohnmobil übernachten will, muss sich selbst den passenden Campingplatz suchen. Für die Planung der Reise muss dies gleich bei der Anmeldung angegeben werden.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen, das Formular dafür steht auf der Website der Gemeinde „peissenberg.de“. Es muss ausgedruckt, vollständig ausgefüllt, unterschrieben, eingescannt und per E-Mail an „staedtepartnerschaft@peissenberg.de“ geschickt oder im Rathaus abgegeben werden. Gleichzeitig sind 100 Euro pro teilnehmende Person auf das angegebene Konto der Marktgemeinde zu überweisen, damit die Anmeldung wirksam wird. Anmeldeschluss ist am 31. Mai. Bei einem Rücktritt von der Reise nach dem 31. Juli verfällt die Anzahlung, wenn es keinen Ersatzteilnehmer gibt.

Anlässlich der Reise ist auch eine Fotoausstellung geplant, die in Peißenberg noch vor den Sommerferien gezeigt werden soll. Hoheisel ruft die Fotofreunde dazu auf, „schöne Bilder aus Peißenberg“ bis 14. Mai an „fotoausstellung@t-online.de“ zu schicken. Nähere Informationen dazu stehen auf „peissenberg.de“.

Alfred Schubert