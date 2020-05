Lesestoff ausleihen mit Mundschutz

Die Bücherei Peißenberg an der Schongauer Straße hat wieder geöffnet. Wer dort etwas ausleihen will, muss allerdings - wegen des Coronavirus - einiges beachten.

Peißenberg - Seit vergangener Woche hat auch die Bücherei in Peißenberg wieder geöffnet. Allerdings gibt es einige Änderungen, damit die Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden können, die erlassen wurden um, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Wie überall müssen sich auch in der Peißenberger Bücherei alle Besucher und Angestellten an den Mindestabstand von 1,5 Metern halten, wie das gleich am zweiten Tag der Wiedereröffnung Gudrun Schamper und Barbara Remlinger getan haben, die dort waren, um Bücher abzugeben und auszuleihen. Alle, die sich in der Bücherei aufhalten, müssen einen Mundschutz tragen. Zudem wird darum gebeten, dass Besucher sich vorher die Hände desinfizieren oder Handschuhe tragen.

Bücherei: Maximal zehn Besucher gleichzeitig

Wie Büchereileiter Armin Groß mitteilt, ist die Bücherei dienstags bis freitags von 12 bis 16 Uhr geöffnet, wobei sich maximal zehn Besucher gleichzeitig in dem Raum aufhalten dürfen. Derzeit ist es nicht möglich, dort stundenlang in Lieblingsbüchern zu schmökern, denn die Aufenthaltszeit ist auf 15 Minuten begrenzt. Damit auch alle zum Zug kommen, kann die Peißenberger Bücherei zusätzlich zu den Öffnungszeiten Von Dienstag bis einschließlich Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr nach vorheriger Terminabsprache besucht werden.

Bücherei: Serviceangebot ist aktuell beschränkt

Wie der Büchereileiter mitteilt, muss das Service-Angebot derzeit auf Ausleihen, Rückgaben und Neuanmeldungen beschränkt werden. Besuchern wird zudem empfohlen, sich vorab online im Medienkatalog kundig zu machen und eine Vorauswahl zu treffen, damit das Ausleihen zügig erfolgen kann. Die Bücherei weist darauf hin, dass Medien auch weiterhin per Mail oder Telefon bestellt werden können. Diese werden dann zur Abholung bereitgestellt. Die Übergabe des Medienpakets erfolgt dann entweder nach Terminabsprache in der Bücherei oder am „Drive-In“ am Lesegarten oder die Bücher werden innerhalb der Ortsgrenzen Peißenbergs nach Hause geliefert.

