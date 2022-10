Peißenberg: Bürgerversammlung mit drei Werbeblöcken - Krankenhaus als zentrales Thema

Von: Bernhard Jepsen

Über ein mögliches Zentralklinikum sprach Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Bürgerversammlung in Peißenberg. © Ralf Ruder

Die Krankenhausversorgung im Landkreis war das beherrschende Thema in der Peißenberger Bürgerversammlung. Ansonsten plätscherte die Versammlung so dahin.

Peißenberg – „Endlich ist es wieder soweit“, erklärte Bürgermeister Frank Zellner (CSU) bei der Begrüßung der knapp 100 Besucher, die zur Bürgerversammlung in die Tiefstollenhalle gekommen waren. Obwohl schon seit 2020 im Amt, war es aufgrund der Corona-Pandemie das erste Mal, dass der Rathauschef vor das Bürgerplenum trat. Zellner kündigte ein straffes Programm mit spannenden Themen an. Doch die Versammlung verlief über weite Strecken eher unspektakulär und ohne große inhaltliche Neuigkeiten.

Nach Zellners Begrüßung durfte Andrea Jochner-Weiß ihre Botschaften loswerden. Die Landrätin sprach in Anbetracht von Corona und der Energiekrise von „ungewöhnlich schwierigen Zeiten“: „Was mich beunruhigt, ist zudem, dass der Zustrom von Flüchtlingen wieder steigt.“ Es sei für den Landkreis eine „Herkulesaufgabe“, weitere Unterkünfte zu akquirieren.

Landrätin wirbt für Zentralkrankenhaus

Dann kam Jochner-Weiß zum „Hauptaugenmerk“ – gemeint war die Debatte um ein mögliches Zentralklinikum im Landkreis. Der Mangel an Ärzten und Pflegekräften sowie die zunehmende Ambulantisierung würden dazu führen, dass die Doppelstrukturen mit den Krankenhäusern in Weilheim und Schongau nicht mehr lange aufrechterhalten werden könnten. Der Defizitausgleich, den der Landkreis an die Krankenhaus GmbH jährlich entrichten müsse, würde unaufhörlich steigen. „Dazu sind die beiden Krankenhäuser in einem schlimmen, energetischen Zustand“, so Jochner-Weiß – und dann die Konkurrenz durch die Fachkliniken: „Der Patient sucht sich heutzutage sein Krankenhaus selbst aus.“

Die Landrätin empfahl den Zuhörern, beim Bürgerentscheid am 4. Dezember mit „Nein“, also gegen den Erhalt der Doppelstrukturen, zu stimmen. Das würde den Weg Richtung Zentralkrankenhaus ebnen: „Ein ,Nein‘ beim Bürgerentscheid ist ein ,Ja‘ zur Zukunft.“ Wobei die Landrätin bezüglich des Zentralklinikums relativierte: „Bislang ist das Ganze nur ein Prüfauftrag – nicht mehr.“ Und wie sieht´s mit Peißenberg als möglichen Standort aus? „Ah, ja. Peißenberg hat sich ja auch beworben. Das hätte ich jetzt fast vergessen“, so die Landrätin am Ende ihrer Rede.

Krankenhaus-GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann konnte zur Standortfrage „nichts sagen – nur zu den Anforderungen“. Das Zentralklinikum müsse dort gebaut werden, wo die Patientenströme am höchsten seien und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen stimmen würden. Lippmann sprach von einer „Riesenchance“, die ein Zentralklinikum für die Gesundheitsversorgung im Landkreis bieten würde: „Wir wollen das beste Krankenhaus für Sie bauen“, ließ er die Zuhörer wissen.

Feuerwehrkommandant und Polizeihauptkommissar berichten

Nach der Krankenhaus-Thematik standen Werbeblock zwei und drei auf dem Programm. Kommandant Philipp Reichhart durfte über die Peißenberger Feuerwehr berichten und Polizeihauptkommissar Alexander Möckl über die Sicherheitswacht. Letztere wurde 2019 gegründet, ist aber inzwischen personell auf vier Mitglieder geschrumpft – „aus privaten Gründen“, wie Möckl konstatierte. Anfang 2023 werde man aber mit fünf Neuzugängen an den Start gehen.

In seinem knapp einstündigen Rechenschaftsbericht ging Zellner unter anderem auf die kommunale Finanzlage ein. Der Rathauschef kündigte aufgrund des Investitionsvolumens für die kommenden Jahre einen Anstieg der Verschuldung an – es stehen unter anderem Arbeiten für den Hochwasserschutz, die Erweiterung und energetische Sanierung des Feuerwehrhauses sowie der Ausbau des Kindergartens Regenbogen an. Der Markt würde deshalb sehr sparsam mit den Finanzmitteln umgehen: „Wir geben kein Geld aus, was nicht für notwendige Aufgaben verwendet wird.“ Nicht gänzlich darauf verzichten, aber dennoch sparen, werde man bei der Weihnachtsbeleuchtung im Ort: „Wir wollen eine weihnachtliche Stimmung“, erklärte Zellner, „aber in Anbetracht der Energiekrise zeitlich und quantitativ reduziert“.

Schulwegsicherheit an der Habergasse

Der Bürgermeister ging auch auf Bürgeranfragen ein, die im Vorfeld der Versammlung im Rathaus eingereicht worden waren. Dabei ging es unter anderem um die Schulwegsicherheit an der Habergasse im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße. Ein Zebrastreifen als Querungshilfe über die Habergasse sei verkehrsrechtlich nicht möglich. Die Gemeinde habe jedoch eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage bestellt. Auch Schulweghelfer sollen zum Einsatz kommen – aber: „Leider haben wir noch nicht viele Bewerber dafür gefunden.“ Um kurz nach 22 Uhr hätten schließlich die Versammlungsteilnehmer Ihre Anliegen vorbringen dürfen. Aber Wortmeldungen aus dem Auditorium gab es keine – auch nicht zur Krankenhausthematik. Doch die Fragen hätten ohnehin nicht mehr beantwortet werden können. Jochner-Weiß und Lippmann hatten kurz nach ihrem Werbeblock die Tiefstollenhalle verlassen.

