Busfahrt vergeht wie im Flug

Seit zwei Monaten fährt der Zug zwischen Weilheim und Schongau entweder unregelmäßig oder gar nicht. Seit Wochen transportieren Busse die Fahrgäste und inzwischen läuft der Schienenersatzverkehr gut. Kurz bevor die Züge ab Montag wieder regulär fahren, haben wir den Test aufs Exempel gemacht und sind in den Bus eingestiegen.

Weilheim/Peißenberg – Es ist 10.13 Uhr. Manche warten schon an der provisorischen Bushaltestelle neben dem Bahnhof in Weilheim. Diese ist mit zwei Schildern markiert, auf denen ein „H“ steht. Und es werden immer mehr Wartende. Auch Carola Ahl und ihre Töchter Rebecca und Theresa sind unter ihnen. Die beiden Mädchen beißen genüsslich in Muffins.

Schuleigener Bus nur für Erst- und Zweitklässler

„Wir haben heute Busfahren geübt“, sagt Ahl. Die Familie wohnt in Hohenpeißenberg und Rebecca fährt jeden Morgen mit dem Bus in die „Schule am Gögerl“ in Weilheim. Bislang sei ihre Tochter mit einem kleineren schuleigenen Bus zur Schule gebracht worden, den aber nur die Erst- und Zweitklässler nutzen dürften.

„Jetzt kommt sie in die dritte Klasse und muss mit dem großen Schulbus mitfahren“, erzählt die Mutter: „Und das haben wir heute geübt.“ Mutter und Töchter wollten mit dem Zug von Weilheim nach Hohenpeißenberg zurückfahren, aber wegen des Schienenersatzverkehrs muss es auch auf dem Rückweg der Bus sein. Das finden die drei nicht schlimm. Weil der Bus am „Schächen“ hält, sparen sie sich sogar den Weg vom Bahnhof hoch in den Ort.

+ Ein Provisorium, das fast der Vergangenheit angehört: der SEV-Busfahrplan. © Ruder

Ein RVO-Bus kommt angerollt. „BRB-Ersatzverk. Schongau“ prangt in orangenen Lettern vorne. Die Mädchen beißen nochmal schnell in ihre Muffins, dann wird das Gebäck in den Rucksack der Mutter gepackt.

Rund 30 Fahrgäste steigen in den Bus

Mit den Hohenpeißenbergern steigen einige weitere Fahrgäste ein. Viele haben Wanderstöcke dabei. Ein Mann und eine Frau in Sportkleidung befestigen ihre Fahrräder, ihre Radlanhänger haben sie schon im Bus geparkt.

Rund 30 Fahrgäste erklimmen die Stufen und zeigen brav ihre Fahrkarten. Schließlich wartet keiner mehr, Busfahrer Peter Reichenberg drückt den Knopf, die Türen schließen sich und es geht los. Es ist 10.20 Uhr.

„Wo müssen wir in Peißenberg aussteigen, wenn wir zu Fuß auf den Hohen Peißenberg gehen möchten?“, fragt ein Mann den Busfahrer. „Vom Bahnhof aus ist es am nächsten“, antwortet Reichenberg. „Sind wir schon da?“, fragt ein Fahrgast. Die Mitfahrenden lächeln und verneinen. Bis Peißenberg gehe es noch ein bissl, sagen sie. Dann verstummen die Gespräche kurz.

Zugspitze ragt majestätisch in den herbstblauen Himmel

Wenig später ist wieder Gemurmel zu hören, eine Frau packt eine Banane aus. Der Bus ist am Stadtrand angekommen und der Blick kann weit bis zu den Alpen schweifen. Die Luft ist klar, die Berge sind zum Greifen nah.

Die Zugspitze thront über all den anderen Gipfeln. Majestätisch ragt sie in den herbstblauen Himmel. Dieser Bus könnte auch ein Ausflugsbus sein und ins Blaue fahren.

„Wir würden regelmäßig auf den Hohen Peißenberg gehen“, sagt Josef Fischer, der aus München kommt und mit einem Freund unterwegs ist. „Aber wir gehen zum ersten Mal von Peißenberg aus, sonst sind wir immer von Hohenpeißenberg aus gestartet.“

Sie seien schon am Bahnsteig gestanden, als sie den Hinweis entdeckt hätten, dass kein Zug sondern ein Bus nach Peißenberg fährt. „Vom Schienenersatzverkehr wussten wir nichts“, sagt Fischer. Ob sie mit Bus oder Bahn fahren, sei ihnen allerdings am Ende egal.

Beim Busfahren zählt jeder Augenblick

Im Radio singt Nelly Furtado: „I’m like a bird.“ Wie im Flug vergeht auch die Fahrt. Schon liegt Oderding im Rücken und der Kirchturm von St. Johann taucht auf.

„Nächster Halt Peißenberg-Kriegerdenkmal“, kommt die Ansage. Der Bus kann dort nicht stoppen, weil ein Auto mitten auf der Haltespur steht. „Das kommt so oft vor!“ – Reichenberg schimpft lautstark. Beim Busfahren zählt jeder Augenblick.

+ Ankunft in Peißenberg: Busfahrer Peter Reichenberg ist die Strecke in 13 Minuten gefahren. © Ruder

Er biegt von der Hauptstraße Richtung Bahnhof ab. Die Köpfe neigen sich in der Kurve. Der Bus kommt zum Stehen. Es ist 10.33 Uhr. Das sind zwar fünf Minuten mehr, als der Zug gebraucht hätte. Aber so unterhaltsam ist es im Waggon selten.

Ab Montag fahren die Züge wieder

Erst war es der Personalmangel bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) – es gab schlicht nicht genügend Lokführer –, dann kamen die Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Weilheim und Schongau. Wie berichtet, wird derzeit das bislang mechanisch betriebene Stellwerk am Bahnhof Peißenberg auf elektronischen Betrieb umgestellt. Seit mehreren Wochen sind gar keine Züge zwischen Weilheim und Schongau gefahren.

In den Wochen zuvor lief der Zugverkehr nicht zuverlässig. Wie die BRB nun mitteilt, sollen ab kommenden Montag, 9. September, die Züge wieder zwischen Weilheim und Schongau fahrplanmäßig fahren. Die Bauarbeiten sollen bis dahin so weit abgeschlossen sein, dass die Bahnstrecke in Betrieb genommen werden kann und das Problem mit den Lokführern hat sich laut BRB auch erledigt: „Zum Ende der Sommerferien begrüßen wir eine Reihe neuer Triebfahrzeugführer in unserem Team, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und nun sukzessive Zugleistungen übernehmen“, sagt Fabian Amini, Geschäftsführer der BRB.

kh

Lesen Sie auch: Bahnübergänge in Peißenberg: Sulzer Straße geöffnet, Forster Straße gesperrt

Das könnte Sie auch interessieren: Peißenberger Bauhof wird zur Geduldsprobe