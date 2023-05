„Viele, die uns das erste Mal gehört haben, waren erstaunt“ - Chor „Suono Cantabile“ fiebert Konzert entgegen

Von: Bernhard Jepsen

Der Chor „Suono Cantabile“ freut sich auf das Konzert am Sonntag in der Tiefstollenhalle. © Bernhard Jepsen

Auf eine musikalische Reise wollen „Suono Cantabile“ und das Akkordeonensemble Peißenberg die Zuhörer bei einem Konzert in der Tiefstollenhalle mitnehmen.

Peißenberg – Donnerstagabend im Pfarrheim von St. Barbara: Im großen Saal herrscht ein ordentliches Gewusel. Akkordeonspieler und Mitglieder des Kammerorchesters sowie der Musikschule Weilheim packen ihre Instrumente aus. Und die rund 30 Sängerinnen und Sänger des „Suono Cantabile“ platzieren sich im Halbkreis um Chorleiterin Evi Haumann. Gleich beginnt die Probe für das große Konzert am 14. Mai. Das Zusammenspiel von Chor und Akkordeon- sowie dem eigens zusammengestellten Instrumentalensemble soll perfekt funktionieren.

Die Stimmung bei der Probe ist locker und gelöst. Die Vorfreude auf das Konzert ist bei allen zu spüren. Der „Suono Cantabile“ hat die Corona-Pandemie zwar „einigermaßen gut überstanden“, wie Chorsprecher Günter Süßbrich erklärt: „Ausschlaggebend dafür waren das Engagement von Evi Haumann und die Geduld sowie das Durchhaltevermögen der Chormitglieder.“ Aber an einen effektiven Probebetrieb war während der Pandemie nicht zu denken. Singen über Digital-Plattformen wie Zoom ist laut Süßbrich „nur eingeschränkt möglich“. Einzelne Stimmen werden zum Teil nur verzögert übermittelt, weshalb sich kein einheitliches Klangbild ergibt. Beholfen hat sich der „Suono Cantabile“ mit der Verteilung von CD-Kopien an die Mitglieder mit dem einzuübenden Liederrepertoire und der jeweiligen Stimmlage. „Aber vernünftiges Proben ist nur in der Gemeinschaft möglich“, sagt Süßbrich.

Seit Anfang des Jahres am Programm gefeilt

Seit Anfang des Jahres feilt die Gemeinschaft intensiv am Programm für das Konzert am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr in der Tiefstollenhalle. Es ist nach dem weihnachtlichen Benefizkonzert der zweite große öffentliche Auftritt nach der Pandemie – und für den Chor ein bedeutendes Ereignis, wie Süßbrich betont: „Es ist immer wichtig, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Fehlt das Ziel, leidet die Motivation.“ Der „Suono Cantabile“ verspricht für das Konzert eine musikalische Reise über Kontinente wie Süd- und Nordamerika. Die Stilrichtung ist – wie für den Chor charakteristisch – vielseitig und modern. Unter anderem werden neben Liedern aus bekannten Musicals internationale Hits zum Beispiel von Simon & Garfunkel sowie Abba zu hören sein – „und keine Volkslieder“, wie Süßbrich ankündigt. Auch die Bläsergruppe aus Dießen wird einen Auftritt hinlegen.

Die Besucher erwartet gehobenes, musikalisches Niveau: „Man will sich ja ungern selber auf die Schulter klopfen“, sagt Süßbrich, „aber viele, die uns das erste Mal gehört haben, waren richtig erstaunt. Wir singen zum Teil sechsstimmig.“ Die Chormitglieder spielen zum größten Teil ein Instrument. Notenlesen ist deshalb für die meisten kein Problem Das erleichtert die Dirigenten-Arbeit für Evi Haumann: „Es macht richtig Spaß mit dem Chor. In jeder Probe geht etwas weiter“, erzählt die Chorleiterin.

In der Regel finden die Proben im 14-tägigen Rhythmus statt. Man will die Chormitglieder zeitlich nicht überlasten. Vereinsbeiträge werden beim „Suono Cantabile“ übrigens nicht verlangt. Man setzt auf schlanke und unkomplizierte Vereinsstrukturen. Auch beim anstehenden Konzert geht es pragmatisch zu. Eintritt wird von den Besuchern keiner verlangt. Stattdessen sind Spenden erwünscht – individuell und jeder so, wie er mag. „Das Konzert findet an Muttertag statt. Es könnte ein würdiger und ganz besonderer Abschluss eines schönen Feiertags werden“, hofft Süßbrich.

