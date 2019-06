Debatte im Peißenberger Bauauschuss: Wird das Café Fischer zur Cocktailbar?

Darf das ehemalige Café Fischer im Wörth-Zentrum in eine Cocktailbar umgestaltet werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Bauausschuss – ohne Ergebnis.

Peißenberg – Mit Lokalitäten und Kneipen ist Peißenberg nicht unbedingt reich gesegnet. Dessen sind sich auch die Gemeinderäte bewusst: „Bei uns werden um 22 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt – und dann geht’s ab ins Bett. Thema erledigt“, fasste Stefan Rießenberger (Bürgervereinigung) im Bauausschuss die Situation salopp zusammen.

So gesehen wurde der Vorbescheidsantrag auf Umrüstung des ehemaligen „Café Fischer“ in ein Bistro und eine Cocktailbar von den Gremiumsmitgliedern durchaus goutiert. In der neuen Gaststätte sollen am Vormittag Frühstücksgerichte und am Abend Pizza, Finger-Food und Salate angeboten werden. Der Nebenraum soll unter anderem zum Dartspielen genutzt werden. Das Problem: Die zulässigen Betriebszeiten des Café-Betriebs sind laut Baugenehmigungsbescheid aus dem Jahr 1996 auf die Zeit zwischen 7 und 22 Uhr beschränkt. Die Antragstellerin, die die leerstehenden Café-Räumlichkeiten erwerben möchte, bittet nun darum, die Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag bis mindestens 24 Uhr und am Wochenende bis mindestens 3 Uhr ausdehnen zu können. Dagegen formiert sich allerdings bereits der Widerstand: So liegt der gemeindlichen Bauverwaltung eine Unterschriftenliste der Hausgemeinschaft (Sonnenstraße 50) und der umliegenden Nachbarschaft vor, die sich strikt gegen eine Verlängerung der Geschäftszeiten sowie der Nutzungsänderung ausspricht.

„Nicht das einzige Bistro, an dem es drumherum oder darüber Wohnungen gibt“

Doch im Bauausschuss wollte man die Angelegenheit nicht einfach so vom Tisch wischen. „Es wäre nicht das einzige Bistro, an dem es drumherum oder darüber Wohnungen gibt“, erklärte Bürgermeisterin Manuela Vanni. 3 Uhr als Zapfenstreich wäre zwar ihrer Meinung nach problematisch, „aber 22 Uhr ist für eine Cocktailbar einfach zu früh“: „Wir haben kaum ein Lokal, wo man abends mal einen Wein trinken kann“, so die Rathauschefin. Ins gleiche Horn stieß Stefan Rießenberger: „Jetzt kommt mal jemand und will etwas machen, und dann ist es auch wieder nicht recht.“ Man dürfe nicht von vornherein alles ablehnen, sondern müsse die lärmschutzrechtlichen Vorgaben prüfen.

Ähnlich äußerte sich Ursula Einberger (SPD): „Wenn es keine Absturzkneipe wird, dann würde ich das befürworten.“ Jürgen Forstner (Bürgervereinigung) wiederum gab zu bedenken, dass es wohl „keine optimale Lösung“ geben werde. Die Argumentation mit dem Mangel an gastronomischen Angeboten sei zwar nachvollziehbar, allerdings müsse man auch berücksichtigen, dass die Wohnungseigentümer respektive -mieter sich beim Einzug auf die bestehenden Vorgaben für die Öffnungszeiten verlassen hätten. Ein abschließendes Votum zum Vorbescheidsantrag gab es im Ausschuss nicht. Die Debatte wurde vom beschließenden Teil der Sitzung zur Beratung in die Fraktionen vertagt.

Von Bernhard Jepsen

