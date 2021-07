„Peißenberg erwacht!“ auf ganz besondere Weise

Auf dem Wörther Sportplatzgelände wird Peißenberg am Samstag „erwachen“ – mit Flohmarkt und Aktionstag: (v.l.) Markus Heidler, Stefan Rießenberger und Günter Fiebig.

Am Samstag

Von Bernhard Jepsen schließen

Die Planungen waren für den TSV Peißenberg alles andere als einfach, aber beim Aktionstag „Peißenberg erwacht!“ am kommenden Samstag werden sich neben den TSV-Sparten auch mehrere andere Ortsvereine auf dem Wörther Sportplatzgelände präsentieren. Zudem werden beim parallel laufenden Flohmarkt bis zu 80 Aussteller erwartet.

Peißenberg – Man merkt es Stefan Rießenberger und Markus Heidler beim Pressegespräch an: Die vergangenen Tage und Wochen waren für den TSV-Präsidenten und seinen „Vize“ ziemlich anstrengend. „Das war schon heftig“, blickt Rießenberger auf die Planungen für den Aktionstag „Peißenberg erwacht!“ zurück: „Das Ganze hat sich doch als komplizierter herausgestellt, als wir vorher gedacht haben.“

Die Pandemie-Vorschriften erfordern einen immensen organisatorischen Aufwand. Ein Beispiel: Im Rahmen des Aktionstags möchte die TSV-Handballabteilung auf dem kleinen Trainingsplatz ein traditionelles Feldhandballspiel ausrichten. Klingt nach einer relativ einfachen Angelegenheit, doch nach den Corona-Schutzregeln handelt es sich bei dem Revival auf den Vorläufer des Hallenhandballs um eine „Sportveranstaltung“. Das heißt, der kleine Trainingsplatz muss extra abgeriegelt und der Zugang auf eine Maximalbesucherzahl von 200 beschränkt werden. Außerdem gilt eine Kontakterfassungspflicht – nur für diesen Teil des Wörther Sportgeländes.

Auch der Trachtenverein ist dabei

Auch der Trachtenverein Markt Peißenberg, der mit seinen Tanzjugendgruppen auf einer Bühne vor dem Eingang an der Glückauf-Turnhalle mehrmals im Verlauf des Tages auftreten wird, muss als „Kulturveranstalter“ Auflagen erfüllen. So müssen zugewiesene Platz- und Eintrittskarten ausgegeben werden. Während des Aktionstages gilt auf dem gesamten Wörther Sportplatzgelände Maskenpflicht. An den einzelnen Ständen dürfen sich nur maximal zehn Personen gleichzeitig aufhalten. Rießenberger und Heidler wollen sich aber nicht beklagen. Sie loben vielmehr die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und der Rathausverwaltung. „Es waren sehr zielführende Gespräche. Man hat keine bloßen Verbote ausgesprochen, sondern uns erklärt, wie etwas möglich gemacht werden kann“, berichtet Rießenberger.

Los geht der Aktionstag um 7.30 Uhr mit der Eröffnung des gewerblichen Pfaffenwinkel-Flohmarkts, den Günter Fiebig organisieren wird. Ab 9 Uhr präsentieren sich dann die Vereine. Intention des TSV ist es, nach den Corona-Lockdowns quasi ein Lebenszeichen von sich zu geben und für sein Sportangebot zu werben. Auch andere Vereine wie eben der Trachtenverein, die Kolpingsfamilie, der Spielmannszug oder der Frohsinn 2000 nehmen am Aktionstag teil. Der Alpenverein wird an seinem Stand einen kleinen Verkaufsbasar für Bergsteigerartikel auf die Beine stellen und Filme vorführen, auch die Feuerwehr und das BRK sind vertreten. In der Wörther Turnhalle bauen die Johanniter zudem eine Impfstation auf. Impfwillige können sich dort ohne Voranmeldung einen Piks verpassen lassen.

Dass der Aktionstag seinem Namen auch gerecht wird, dafür sorgen ebenso die TSV-Leichtathleten, die eine Sprintstrecke mit Lichtschrankenmessung einrichten. Bei den Fußballern können die Besucher an einer Torwand ihre Schusskraft messen lassen und die Eishockey-Abteilung hat selbiges mit Puck und Schläger vor. Darüber hinaus gibt es eine Hüpfburg samt Kinderbetreuung: „Es ist schon einiges geboten“, verspricht Rießenberger. Ausfallen muss allerdings das angekündigte „Einkaufswagen-Rennen“ – wegen der Corona-Bestimmungen: „Weil dabei ein Sieger gekürt werden würde, hätte das Rennen als offizieller Wettbewerb gezählt – mit den entsprechenden Auflagen“, erklärt der TSV-Chef.

Ende des Aktionstags soll am Nachmittag gegen 15 Uhr eingeläutet werden. Parallel dazu läuft übrigens im Therapiezentrum „PRO“ respektive im Gesundheits- und Bäderpark „Rigi-Rutsch’n“ der „Treffpunkt Gesundheit“. Rießenberger ist froh über die gute Kooperation mit den Gemeindewerken: „Da können beide Veranstaltungen Synergieeffekte nutzen.“