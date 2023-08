Fahrer flüchtet nach Unfall und hält Polizisten stundenlang auf Trab

Von: Elena Siegl

Nach einem Unfall musste die Polizei den Verursacher suchen. © picture alliance/dpa | Stefan Puchner (Symbolbild)

Ein Unfall bei Peißenberg hat die Polizei am Montagabend länger beschäftigt. Der Verursacher war geflüchtet und die Beifahrerin behauptete, ihn nicht zu kennen.

Peißenberg - Länger beschäftigt als erwartet waren Beamte der Polizeiinspektion Weilheim mit einem Unfall in Peißenberg am Montagabend. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer gegen 19.15 Uhr von der B 472 kommend nach links auf die WM 15 in Richtung Oberhausen abbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 37-Jährigen aus Oberhausen, der auf dem Nachhauseweg war und es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Was nun allerdings zu einem komplizierten weiteren Verlauf führte, war, dass der Unfallverursacher seinen Pkw nach dem Zusammenstoß einfach auf dem naheliegenden Parkplatz abstellte und zu Fuß flüchtete. Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie nur noch seine Beifahrerin, eine 21-Jährige aus Murnau, sowie den 37-Jährigen Unfallgegner feststellen. Die 21-Jährige gab an, den Fahrer nicht zu kennen und dass sie als Tramperin mitgefahren sei.

Murnauerin gibt nach längerem Leugnen zu, den Fahrer doch zu kennen

Noch während der Unfallaufnahme konnte in der Nähe der Unfallstelle ein 34-Jähriger aus Oldenburg festgestellt, jedoch kein Zusammenhang mit dem Unfall hergestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Der Halter des Verursacherautos, ein 52-Jähriger aus Augsburg konnte trotz mehrerer Versuche nicht erreicht werden. Erst im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen stellten die Polizisten einen Zusammenhang zwischen dem Herrn aus Oldenburg und der Dame aus Murnau fest.

Bei einer erneuten Befragung der 21-Jährigen räumte diese nach längerem Leugnen schließlich ein, dass der 34-Jährige gefahren war. Zwischenzeitlich hatte er sich jedoch schon wieder entfernt. Er konnte erst gegen 21.45 Uhr in Murnau an der Wohnanschrift der 21-Jährigen angetroffen werden.

Fahrer hat keinen Führerschein - nun wird auch gegen den Autobesitzer ermittelt

Da der 34-Jährige Oldenburger alkoholisiert war, wurde durch die Beamten eine Blutentnahme angeordnet. In der Zwischenzeit konnte auch in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann aus Oldenburg schon länger keinen Führerschein mehr hat und auch schon mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde. Neben den zahlreichen Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wird nun auch noch gegen den Fahrzeughalter aus Augsburg ermittelt, da dieser dem 34-Jährigen ohne Führerschein das Auto überlassen hat.

