„Glück auf“, „Lechau“, „Schönau“: 26 Garden trumpfen bei Gardetreffen auf

Vollbesetzt war die Halle, als die Kindergarden einmarschierten. © ruder

Die Faschingsveranstaltung von „Frohsinn 2000“ in der Peißenberger Tiefstollenhalle war auch heuer wieder ein voller Erfolg.

Peißenberg – Ein voller Erfolg war das siebte Peißenberger Gardetreffen am Sonntag für den organisierenden Faschingsverein „Frohsinn 2000“. Bei beiden zugehörigen Veranstaltungen gab es in der Tiefstollenhalle keine freien Sitzplätze mehr.

„Mei, ist des schee, dass so viele Fans gekommen sind“

„Mei, ist des schee, dass so viele Fans gekommen sind“, freute sich „Frohsinn“-Chef Thomas Rößle bei der Begrüßung am Vormittag im bis auf den letzten Meter gefüllten Saal. Denn die 13 eingeladenen Kinder- und Jugendgarden aus der ganzen Region hatten viele Zuschauer angelockt. So viele sogar, dass immer mehr Tische und Stühle aus dem Lager geholt werden mussten, um die weit über 300 Gäste unterzubringen.

Die Peißenberger Garde hatte in der Tiefstollenhalle ein Heimspiel. © ruder

Gleich zu Beginn bat Rößle alle Garden gemeinsam auf die Bühne, bevor das fast vierstündige Tanzprogramm anfing. In ganz unterschiedlichen Outfits traten der Nachwuchs auf: Kleine Cowgirls waren da ebenso zu bestaunen wie orientalisch gekleidete Mädels oder Teenies in richtigen Gardeuniformen. Launig kommentierte Rößle zwischen den Auftritten. Er lobte das Miteinander aller Anwesenden ganz ohne Konkurrenzdruck und war beeindruckt angesichts der Leistungen, die schon die Jüngsten erbrachten: „Ich bin so stolz, ihr seid großartig!“

Neben Teenie- und Prinzengarde auch die „Dancing Moms“ am Start

Nach einer kurzen Pause waren am Abend dann die Erwachsenen an der Reihe. Hier sorgten ebenfalls 13 Garden mit 19 unterschiedlichen Tänzen für kurzweilige Unterhaltung. Gastgeber Peißenberg trumpfte mit vier verschiedenen Gruppen auf; denn neben der Teenie- und der Prinzengarde waren auch die „Dancing Moms“ und die Männergarde am Start, bei denen zwar nicht jeder Schritt perfekt saß, was aber durch unterhaltsame Showelemente wie Gesangseinlagen und Luftballonregen und ganz viel Spaß wettgemacht wurde.

Auch Schwabbrucks Garde zeigte gewagte Hebefiguren. © ralf ruder

Der Peißenberger Faschingsprinz Michael fehlte krankheitsbedingt, seine Prinzessin Annika wurde aber tatkräftig vom Kinderprinzenpaar unterstützt. Beeindruckende Würfe und Hebefiguren zeigten unter anderem die Hohenfurcher und Schongauer Prinzengarden, die beide lautstark angefeuert von ihren Elferräten angereist waren.

Romatischer Walzer und ein filmreifer Kuss

Musikalisch wurde aus zahlreichen Genres etwas geboten. Klassische Gardemärsche wechselten sich mit schnellen Popnummern, Schlagern, punkigen Klängen und auch mal Rockklassikern ab. Romantisch wurde es beim märchenhaften Walzer des Hohenfurcher Prinzenpaars samt filmreifen Kuss; gleich danach lieferten die Sindelsdorfer mit gothikartigen Outfits das Kontrastprogramm.

Ob unter „Glück auf!“-, „Lechau“-, „Soien Alaaf“- oder „Schönau“-Rufen – eins war allen Gruppen gemein: Sie tanzten stets mit einem Lächeln und ganz viel guter Laune, die auch das Publikum mitriss und den Abend wie im Flug vergehen ließ.

Das Prinzenpaar aus Sindelsdorf auf der Bühne. © gallmetzer

Weitere Termine des „Frohsinn 2000“ sind nun der Kinderfasching am Samstag, 11. Februar, der Weiberfasching am Donnerstag, 16. Februar, sowie der große Faschingsumzug in Peißenberg am Sonntag, 19. Februar.

VON URSULA GALLMETZER

