Peißenberg feiert seine erfolgreichsten Sportler - „An körperliche Grenzen gestoßen“

Von: Roland Halmel

Peißenberg ehrte seine besten Sportler in der Tiefstollenhalle. © ralf ruder

Erst im Oktober zeichnete der Markt Peißenberg seine erfolgreichen Sportler und Stadtradler bei einem Festabend aus. Nur neun Monate später fand diese traditionelle Ehrung in der Tiefstollenhalle ihre Fortsetzung.

Peißenberg – Auch beim Ehrungsabend ließen sich die Verantwortlichen etwas Neues einfallen. Die Sportler, die als Geschenk einen Rucksack erhielten, wurden mit passend ausgewählter Musikuntermalung nach vorne gebeten. So schallten bei den BMX-Radlern, die einmal mehr die größte Gruppe der Ausgezeichneten stellten, „Bicycle Race“, und bei den schnellen Läufern „Don’t stop me now“, beides von Queen, aus den Boxen. Dazu entlockte Zellner als Moderator den Sportlern einige Hintergrundinfos.

Dank für großes Engagement

Zunächst bedankte sich der Bürgermeister aber für das große Engagement der Geehrten, ihrer Trainer, Unterstützer und Helfer im Hintergrund. „Sie haben viele Stunden ihrer Freizeit in den Sport investiert, teilweise lange Fahrten auf sich genommen, und Sie sind das ein oder andere Mal an ihre körperlichen Grenzen gestoßen“, lobte Zellner. „Jetzt dürfen sie sich aber über das Erreichte freuen.“ „Man kann gar nicht groß genug herausstellen, was die Vereine für die Gesellschaft leisten“, sagte Robert Pickert, der Peißenberger Sportreferent, der mit Zellner und dem zweiten Bürgermeister Robert Halbritter die Ehrungen vornahm.

Franziska Lengger, eine der zahlreichen geehrten BMX-Sparte des MC Peißenberg, hatte extra ihr Rad mitgebracht und machte die rund 60 Gäste damit vertraut. „Der Sattel ist eigentlich nur Deko, und für Neulinge ist es anfangs sehr wackelig“, sagte sie. Markus Feyerabend vom Luftsportverein Weilheim-Peißenberg gab einen Einblick in den Motorkunstflug: „Unsere Flieger sind Sportgeräte, die rein auf Kunstflug ausgelegt sind. Sie sind bis zu 400 km/h schnell – und da geht’s zur Sache“, berichtete Feyerabend zu „Über den Wolken“. Berglaufmeister Josef Streicher gestand, dass er bei seinem Titelgewinn in Berchtesgaden auch das nötige Glück hatte und seine Bestzeit auf seinem Hausberg, den Hohen Peißenberg, 22 Minuten beträgt.

Auch die erfolgreichsten Stadtradler wurden geehrt. © Ruder

Rollkunstläuferin Annalene Flassig, die für die bayerische Meisterschaft ausgezeichnet wurde, freut sich schon auf die Titelkämpfe im Juli in der heimischen Eishalle. „Dafür sind wir schon fleißig am trainieren“, erzählte sie. Klaus Immekamp von den TSV-Stockschützen verriet das Erfolgsgeheimnis beim Gewinn der Bezirksliga Süd: „An zwei Tagen mussten wir sechs bis sieben Stunden die Konzentration hoch halten und als Mannschaft zusammenarbeiten.“ Lars Konek wurde unter anderem für seinen zweiten Platz in der Handicapklasse bei der Zwölf Stunden-Mountainbike EM ausgezeichnet.

Das bisher erfolgreichste Stadtradeln

Danach folgte die Ehrung der Peißenberger Stadtradler durch Triathlon-Profi Lukas Krämer, der unmittelbar nach seiner Tour von Kiel nach Augsburg mit über 900 Kilometern in zwei Tagen in die Tiefstollenhalle gekommen war. „Das war das bisher erfolgreichste Stadtradeln mit 595 aktiven Radlern in 29 Teams“, freute sich Zellner über die rege Beteiligung und die 105 280 erstrampelten Kilometer. Damit ist Peißenberg in der Landkreiswertung hinter Weilheim auf Platz zwei. Bei den Einzelfahrern ragte Franz Engel mit über 2000 Kilometern heraus. Bei den Teams siegte „Grupetto“ mit 12 343 Kilometern vor dem Kindergarten St. Johann.

Nach dem knapp einstündigen Ehrungsteil ging es nahtlos zum geselligen Teil des Abends bei Getränken und einer kleinen Brotzeit über.