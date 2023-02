Peißenberg: Feuerwehrgerätehaus jetzt doch mit Keller

Von: Bernhard Jepsen

Können hoffentlich bald das neue Feuerwehrgerätehaus einweihen: die Mitglieder des Führungsteams der Feuerwehr Peißenberg. © Bernhard Jepsen

Peißenberger Feuerwehrgerätehaus: Der geplante Neubau für zwei Fahrzeughallenstellplätze soll nun doch unterkellert werden. Ende 2021 hatte sich der Marktrat noch dagegen entschieden.

Peißenberg – Wenn man es höflich ausdrücken möchte, dann könnte man zum Planungsprozess für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses sagen: „Gut Ding will Weile haben.“ Über mehrere Jahre wird nun schon an der Konzeption gefeilt. Heuer soll mit den Bauarbeiten an den Außenanlagen begonnen werden. Wie bereits berichtet, sollen im Zuge des mehrere Millionen Euro schweren Projekts unter anderem zwei neue Fahrzeughallenstellplätze geschaffen werden – und zwar in Verlängerung der bestehenden Einsatzzentrale an der Ebertstraße.

Es wird an der Konzeption gefeilt

Ende 2021 bei der Verabschiedung der Entwurfsplanung hatte sich der Marktrat mit knapper Mehrheit gegen eine Unterkellerung des Erweiterungsbaus ausgesprochen. Die zusätzlichen Räume hätte die Feuerwehr gern als Lagerfläche genutzt. Doch die Kostenkalkulation in Höhe von derzeit rund sechs Millionen Euro sollte nicht noch zusätzlich aufgestockt werden. Nun aber heißt es: Kommando zurück! In seiner jüngsten Sitzung hob der Marktrat seinen Beschluss von 2021 auf. Der Erweiterungsbau wird nun doch unterkellert. Der Grund: Bei der Wärmeversorgung wurde noch einmal umgeplant. Demnach wird kein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk, sondern eine Hackschnitzelheizung gebaut.

Kommando zurück

„Wegen der steigenden Energiepreise“, so erläuterte Bürgermeister Frank Zellner (CSU) im Marktrat, habe man sich in Kooperation mit den Gemeindewerken gefragt, „ob eine Gasheizung noch ein zukunftsfähiges Modell ist“. Die Antwort fiel offenbar eindeutig aus. Man entschied sich für eine Hackschnitzelheizung. Doch die braucht Platz. Die Lösung: Heizung und Hackschnitzelbunker sollen in einem Keller unter der neuen Fahrzeughalle untergebracht werden. Die Mehrkosten für die Keller-Variante belaufen sich auf rund 350 000 Euro, wobei die Heizung von den Gemeindewerken errichtet und betrieben wird. Zudem müssen noch 173 000 Euro für die Bodenplatte abgezogen werden, weil selbige auch bei einer Nichtunterkellerung notwendig gewesen wäre.

Für Hackschnitzelheizung entschieden

Auf Nachfrage von Cornelia Wutz (Bürgervereinigung) sagte Feuerwehrkommandant Philipp Reichhart in der Sitzung, dass die Hackschnitzel ausschließlich von regionalen Anbietern gekauft werden sollen. Auch im Bauhof würden immer wieder Holzabfälle anfallen, die man verwenden könne. „Der Vorteil von Hackschnitzeln gegenüber Pellets ist, dass sie nicht am selben Markt wie Öl und Gas hängen“, so Reichhart. Die Planänderungen sorgen aber eben leider für Verschiebungen in der Bauausführung, das musste die Rathausverwaltung im Marktrat einräumen. Mit dem eigentlichen Um- respektive Anbau am Feuerwehrgerätehaus wird wohl erst 2024 begonnen werden können. Jetzt müssen zunächst einmal die Genehmigungsplanung und der Bebauungsplan angepasst werden. „Es ist klug, das mit dem Keller jetzt so zu machen“, erklärte Jürgen Forstner. Doch mit den zeitlichen Verzögerungen haderte der Fraktionssprecher der Freien Wähler. Bis dato sei noch kein Bauzeitenplan vorgelegt worden. „Das stagniert mir alles schon wieder zu sehr. Ich denke, dass das am Planer (gemeint ist Architekt Peter Haberecht; Anmerkung d. Red.) liegt.“ Forstner bat die Rathausverwaltung um Überprüfung der zeitlichen Abläufe – „sonst bekommen wir einen zweiten Bauhof-Fall“.

