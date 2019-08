Brüder (13 und 20) sterben bei Crash in Peißenberg - Helfer sprechen über belastenden Einsatz

Warum geriet das Brüderpaar bei dem schweren Unfall im Landkreis Weilheim auf die Gegenfahrbahn? Der Einsatzleiter der Rettungskräfte schildert die schlimme Szenerie.

Update 7. August, 20.20 Uhr: Bei dem heftigen Zusammenstoß auf der Schnellstraße B 472 sind am Dienstag zwei Brüder aus Weilheim ums Leben gekommen. Warum der ältere Bruder mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten war, ist noch völlig unklar.

Wie drastisch das Ausmaß der Kollision war, zeigen Wortmeldungen der Helfer. Kommandant Philipp Reichhart hat in seinen 20 Jahren bei der Peißenberger Feuerwehr schon einiges erlebt. Aber als er am Dienstagabend an der Unfallstelle auf der B 472 ankommt, sah er nach eigenen Angaben sofort, dass das kein alltäglicher Einsatz wird. Einer der Unfallwagen, ein blauer Toyota, war völlig deformiert. „Das habe ich so auch noch nie gesehen.“

Auch der Notarzt war schnell am Unfallort und überbrachte den Feuerwehrmännern die traurige Nachricht: Da ist nichts mehr zu machen. Was an dem Unfall besonders bewegt: In dem blauen Toyota saßen zwei junge Brüder im Alter von 20 und 13 Jahren, die an diesem Abend ihr Leben verloren.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Retter an dieser Stelle ausrücken müssen. „Früher war die Hohenwarter Kurve ein absoluter Unfallschwerpunkt“, sagt Feuerwehrkommandant Reichhart. Doch vor einigen Jahren wurde die serpentinenartige Straße mit engen Kurven, auf der es bei schlechter Witterung immer wieder krachte, durch eine neue, teils dreispurige Straße ersetzt. Doch zu Unfällen komme es dort auch heute noch immer wieder. „Leider müssen wir da öfter hin“, sagt er. „Die lang gezogene Kurve ist einfach heimtückisch, vor allem, wenn die Fahrbahn nass ist.“ Stark geregnet hatte es am Dienstagabend zwar nicht. „Aber die Fahrbahn war schon noch feucht, als wir angekommen sind“, sagt Reichhart.

Ob der 20-Jährige zu schnell unterwegs war, müsse nun der Unfallgutachter klären, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Strecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Für die Einsatzkräfte bleibt nach dem langen Einsatz ein mulmiges Gefühl. „Wenn jemand in so jungen Jahren ums Leben kommt, dann ist das schon belastender als sonst“, sagt Reichhart.

Junges Brüderpaar (13 und 20) kommt bei schwerem Unfall ums Leben

Update 7. August, 6.20 Uhr: Traurige Nachricht der Polizeiinspektion Weilheim. Nach dem schweren Unfall am Dienstagabend sind zwei Menschen ihren Verletzungen erlegen. Im Folgenden die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Am 06.08.2019, gegen 21.24 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilheim die Bundesstraße 472, von Hohenpeißenberg kommend, in Richtung Peißenberg. Mit im Fahrzeug des Weilheimers saß dessen 13-jähriger Bruder auf dem Beifahrersitz.

+ Die B472 blieb am Dienstagabend zwischen Hohenpeißenberg-Ost und Peißenberg-West gesperrt. © Screenshot: Google Maps

Als der Weilheimer mit seinem Fahrzeug auf dieser Strecke eine langgezogene Linkskurve (die sog. Hohenwarter Kurve) befuhr, kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte dort zunächst mit der Fahrzeugfront mit der linken hinteren Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Kleintransporters, welcher von einem 57-jährigen aus Mittelfranken gesteuert wurde.

Frontal-Crash bei Peißenberg/Weilheim: Zwei Menschen kommen ums Leben

Durch diesen Anstoß an den Kleintransporter drehte sich das Fahrzeug des Weilheimers und stieß daraufhin mit großer Wucht mit seinem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront eines weiteren entgegenkommenden Pkws, welcher von einem 41-Jährigen aus Weilheim gesteuert wurde.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der 20-Jährige und sein 13-jähriger Bruder im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten durch Kräfte der Feuerwehr Peißenberg aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Verletzungen der beiden jungen Männer waren so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Der entgegenkommende 41-jährige Pkw-Fahrer aus Weilheim musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Kleintransporters blieb glücklicherweise unverletzt.

Bayern: Brüderpaar stirbt bei Unfall auf B472: Gutachter soll Ursache klären

An der Unfallstelle befand sich ein Großaufgebot an Rettungs- und Hilfskräften von Bayerischem Roten Kreuz, den Feuerwehren aus Peißenberg und Hohenpeißenberg sowie Beamten der Polizeiinspektionen Weilheim und Schongau sowie dem Einsatzzug aus Murnau.

Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt.

Die Bundesstraße 472 war im Zuge des Rettungseinsatzes sowie zur Unfallaufnahme bis um 05:40 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Die Straßenmeistereien aus Weilheim und Peiting richteten während der Totalsperrung eine entsprechende Umleitungsstrecke ein.

Schlimmer Frontal-Crash bei Peißenberg/Weilheim - Schwerstverletzte in Autos eingeklemmt

Erstmeldung von Dienstagabend:

Peißenberg - Auf der B472 bei Peißenberg hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 21.20 Uhr in der sogenannten Hohenwarter Kurve zwei Autos frontal zusammen - mehrere Menschen wurden eingeklemmt und schwerst verletzt.

Schwerer Unfall bei Weilheim/Peißenberg - B472 komplett gesperrt

Die genaue Anzahl der Verletzten und weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt. Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizei kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzten. Die Bundesstraße war am späten Abend zwischen Hohenpeißenberg-Ost und Peißenberg-West komplett gesperrt, eine Umleitung sollte noch eingerichtet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass im Bereich der Hohenwarter Kurve ein schwerer Unfall passiert. Der Bereich war lange auch ein „Sorgenkind“ des Straßenbaus in der Region. Vor allem vor dem Ausbau galt der Bereich als Unfallschwerpunkt.

