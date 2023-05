„Niemand will mehr Verantwortung übernehmen“: Frauenbund St. Barbara vor dem Aus

„An der Auflösung kann keiner mehr rütteln“

Der katholische Frauenbund von St. Barbara löst sich auf. Dem Zweigverein fehlt es schlichtweg an jungen Nachwuchskräften. Die Wehmut bei den Frauen ist groß.

Peißenberg – Spendenübergaben sind zumeist fröhliche Anlässe. Auch beim Termin, zu dem der Frauenbund von St. Barbara geladen hat, um dem ökumenischen Gabentisch 1000 Euro zu überreichen, wird viel gelacht. Doch irgendwie ist es auch eine traurige Begebenheit. Es ist nämlich einer der letzten Termine des 1965 gegründeten Frauenbunds von St. Barbara. Ende des Jahres wird es den Zweigverein nicht mehr geben. Die Auflösung wurde bereits intern im vergangenen Jahr beschlossen. Formal fehlt nur noch die offizielle Genehmigung durch die Diözese Augsburg: „Aber an der Auflösung kann keiner mehr rütteln“, sagt die langjährige Frauenbund-Vorsitzende, Irmgard Engel.

Aber wie konnte es soweit kommen? Immerhin verfügt der Zweigverein aktuell noch über eine stattliche Mitgliederzahl von 167. Doch das Problem ist der hohe Altersdurchschnitt. Jüngere Frauen lassen sich kaum noch für den Frauenbund begeistern. „Die haben heutzutage ganz andere Interessen“, sagt Engel. Beruf, Familie, Freizeit und ehrenamtliches Engagement unter einen Hut zu bringen, ist schwieriger geworden. „Es gibt schon junge Frauen, die gerne helfen wollen. Aber niemand will mehr Verantwortung übernehmen“, erklärt Engel.

Länger im Vorstand als vorgesehen - „Wir sind also schon überfällig“

Genau diese Bereitschaft hätte der Zweigverein aber dringend gebraucht. Engel und viele ihrer Vorstandskolleginnen wie Gerdi Gabler, Annemarie Walser oder Rosi Neuner sind schon 20 Jahre und länger in der Vereinsführung. Die Satzungsvorgaben der Diözese schreiben aber die maximale Amtsdauer auf zwölf Jahre fest. „Wir sind also schon überfällig“, bringt es Rosi Neuner auf den Punkt. Nur durch zweimalige Sondergenehmigungen durch die Diözese durften die Damen solange im Vorstand aktiv sein. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Vorstand hätte in der Zusammensetzung nicht mehr gewählt werden dürfen. Personelle Alternativen gibt es nicht. Und eine Fusion mit dem Frauenbund von St. Johann ist rechtlich nicht möglich. Auch diesbezüglich sind die Satzungsvorschriften streng formuliert.

Hoffnung auf eine personelle Belebung hatte man noch vor ein paar Jahren geschöpft, als die Organisationsgruppe für den Kinderwarenbasar in den Frauenbund integriert wurde. Doch es blieb bei der Hoffnung. Engel macht aber auch die, wie sie es nennt, „kirchliche Gesamtsituation“ für das Ende des Frauenbunds mitverantwortlich. „Viele Frauen fragen sich, ‘was will ich denn da?‘“. Den „Todesstoß“, so Engel, hat schließlich die Corona-Pandemie versetzt: „Wir konnten fast drei Jahre nicht aktiv sein. Es herrschte Stillstand.“

Frauen wollen in Kontakt bleiben - WhatsApp-Gruppe bleibt bestehen

Leicht fällt den Damen die Auflösung ihres Vereins nicht: „Uns blutet das Herz“, gibt Engel unumwunden zu. Man habe in den Jahrzehnten viel geleistet und über Verkaufserlöse jede Menge Spendengelder erwirtschaftet – unter anderem für die Sanierung des Pfarrheims. Der Andreas-Markt, die Faschingsveranstaltungen, die Grill-Nachmittage, Adventsfeiern, Stiftungsmessen und die liturgischen Treffen – all das wird jetzt wegfallen und damit auch ein Teil gesellschaftlicher Struktur in der Pfarrei. Zumindest aber die Führungsriege der St. Barbara-Frauen wird den Kontakt untereinander nicht abreißen lassen: „Wir behalten auf alle Fälle unsere WhatsApp-Gruppe“, erklärt Vorstandsmitglied Annemarie Walser: „Wir waren jetzt so lange zusammen.“

