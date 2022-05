Freinacht: In Peißenberg randalieren 20 bis 30 Personen — Wurden Fahrzeuge beschädigt?

In der Nacht zum Ersten Mai hatte die Polizei im Landkreis Weilheim-Schongau zahlreiche Einsätze. In Weilheim warfen Kinder Teller auf die Straße, in Peißenberg randalierten 20 bis 30 Jugendliche.

Landkreis – In Weilheim kam es in der Freinacht zum 1. Mai lediglich zu einem Einsatz wegen eines „verzogenen“ Gartentürchens in der Giesingerstraße und wegen zweier Burschen (12 und 13), die um 21.15 Uhr in der Straße Am Öferl vom Parkhaus aus Teller auf die Straße warfen. Die beiden Kinder wurden von der Streife mit einem Besen ausgestattet und durften damit die Straße von den Scherben reinigen. Anschließend wurden sie den Eltern übergeben. Ein Schaden entstand bei der Aktion mit den Tellern immerhin nicht.

Freinacht: In Peißenberg war am meisten los

„Deutlich intensiver“, so die Weilheimer Polizei, zeigte sich dagegen das polizeiliche Einsatzgeschehen in Peißenberg. Um 21.15 Uhr stellten mehrere Jugendliche Warnbaken einer Baustelle in der Hans-Böckler-Straße auf zwei geparkte Autos, deren Halter nun angeschrieben werden, damit sie ihre Fahrzeuge auf Schäden überprüfen können. Die Jugendlichen waren bis zum Eintreffen der Streife längst verschwunden.

Um 22.45 Uhr kam es im Bereich des Guggenberges zu einem Vorfall, bei dem eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen über einen Gartenzaun stieg, ein Fußballtor heraushob und schließlich wieder in den Garten warf. Dabei wurde das Fußballtor beschädigt und die Bewohnerin des Hauses wurde auch noch beleidigt – der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Freinacht.: Ungewöhnliche Geräusche alarmieren Anwohner

Um 23.10 Uhr wurde eine größere Gruppe von 20 bis 30 Personen gemeldet, die randalierend durch die Bachstraße ziehen soll und dort auch auf geparkte Pkw einschlägt bzw -tritt. Vor Ort konnten noch einige Jugendliche festgestellt werden, jedoch bislang keine beschädigten Fahrzeuge. Es ist durchaus möglich, dass die von den Anwohner gemeldeten Geräusche von einer mitgeführten Leiter unbekannten Ursprungs herrühren und nicht von einem Vorgehen gegen die Fahrzeuge.

Gegen Mitternacht kam es zu einem Streit am Bahnhof, beteiligt waren auch hier fünf Jugendliche, dazu zwei Mitarbeiter der Gemeinde Peißenberg. Nach Erscheinen der Polizei gelang es den Beteiligten, sich die Hand zu geben und friedlich auseinander zu gehen.

