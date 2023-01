Vorwürfe im Peißenberger Gemeinderat: „Werden Sie jetzt endlich tätig!“

Von: Bernhard Jepsen

Im April erläuterte Rainer Butschal (r.) den Gemeinderäten Jürgen Forstner (l.) und Michael Bernhard (2.v.l.) seine Pläne. © Jepsen

Am Eberlhof soll eine Jausenstation für Wanderer eröffnet werden. Hat Frank Zellner die Pläne von Pächter Rainer Butschal nicht genug unterstützt?

Peißenberg – Schluss mit lustig: So könnte man aktuell die Stimmung im Marktrat beschreiben. Immer mehr in die Kritik gerät dabei Bürgermeister Frank Zellner (CSU). In der jüngsten Marktratssitzungen wurden unter anderem aus den Reihen der Peißenberger Liste, der Grünen und der Freien Wähler ein ganzer Katalog an Versäumnissen und unbearbeiteten Anträgen aufgelistet. Für die Bürgervereinigung meldete sich Cornelia Wutz zu Wort. Ihr Thema: Die von Pächter Rainer Butschal geplante Wander-Jausenstation am Eberlhof. Wie bereits berichtet, hatte das Landratsamt einen Tekturantrag zum bereits genehmigten Hofladen zurückgewiesen. Auch eine abgespeckte, einfachere Variante für eine Freifläche mit Sitz- und Erholungsmöglichkeiten, so die Kreisbehörde, sei baurechtlich nicht zulässig. Als Begründung wurde angeführt, dass selbst eine unbefestigte Terrasse in die Kubatur des Eberlhofs eingreifen würde.

Katalog an Versäumnissen

Die Einschätzung des Landratsamts stieß nicht nur bei Rainer Butschal auf Unverständnis. „Warum wurde der Pächter nicht unterstützt? Ich bin maßlos enttäuscht“, richtete Wutz im Marktrat deutliche Kritik an Frank Zellner. Der Gemeinderat sei sich einig gewesen, dass man eine Jausenstation am Eberlhof ausdrücklich befürwortet. Auch hätte ein Ortstermin mit Behördenvertretern stattfinden sollen. Doch in der Angelegenheit, so monierte Wutz, sei von Seiten der Rathausverwaltung nichts unternommen worden: „Ich erwarte, dass man die Entscheidung des Landratsamts nicht einfach so hinnimmt. Ich denke schon, dass man da als Bürgermeister Möglichkeiten hat.“ Wutz legte in Anspielung auf Zellners Wahlkampf-Slogan von 2020 nach: „Das ist nicht ‘Peißenberg gestalten‘ – das ist überhaupt nichts.“

Zellner versuchte, sich zu verteidigen: Am 31. Januar, so erwiderte der Rathauschef, werde ein Ortstermin mit Vertretern des Landratsamts, der Eigentümerschaft sowie dem Pächter stattfinden. Das Landratsamt habe den Tekturantrag in einem Schreiben mit Hinweis auf die Rechtslage beantwortet. Darin sei auch angeboten worden, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Zellners Darstellung widersprach jedoch Jürgen Forstner (Freie Wähler): „Das stimmt nicht. Das Schreiben war die zweite, knallharte Ablehnung eines Sachbearbeiters, der noch nie am Eberlhof war.“ Forstner nahm Zellner in die Pflicht: „Werden Sie jetzt endlich tätig. Wenn Sie jetzt nicht im Landratsamt aufschlagen – und damit meine ich wirklich aufschlagen – dann wird das nichts, dann können wir im Gemeinderat beschließen, was wir wollen.“ Der Ortstermin sei nur zustande gekommen, „weil nun Druck im Kessel ist“.

Gemeinderat mache sich langsam unglaubwürdig

Der Gemeinderat, der klar hinter dem Projekt stehen würde, mache sich langsam unglaubwürdig. Forstner berichtete, sich selbst um einen Termin im Landratsamt bemüht zu haben. „Aber ich als Gemeinderat bekomme keinen. Das können nur Sie, Herr Bürgermeister.“ Der Eberlhof sei eine Perle, konstatierte Forstner: „Es geht um eine sanfte Jausenstation.“ Die Wortmeldung sorgte auch bei den Gemeinderäten der Fraktion von CSU/Parteilose für Zustimmung - was Forstner prompt kommentierte: „Ja, ihr nickt alle. Aber dann macht doch auch mal was und führt euch auf.“ Eine Wortmeldung aus Reihen der Christsozialen gab es allerdings nicht. Frank Zellner wiederum verwies darauf, dass der Hofladen ja bereits genehmigt sei: „Jetzt geht es noch um den Aufenthaltsort“, so der Bürgermeister.

