Gemeindewerke Peißenberg: Fast 4 Millionen Verlust — Mehrere „Sorgenkinder“

Therapiezentrum „PRO“ & „Rigi-Rutsch‘n“

Von Bernhard Jepsen schließen

Im Geschäftsjahr 2021 mussten die Peißenberger Gemeindewerke einen Verlust von knapp vier Millionen Euro ausweisen. Hauptverantwortlich für die Zahlen ist das als Tochterunternehmen geführte Therapiezentrum „PRO“.

Peißenberg – Wir haben nichts zu verbergen“, sagt Stefan Ziegler gleich zu Beginn beim Gespräch mit der Heimatzeitung in weiser Voraussicht. Die Botschaft respektive die Zahl, die der neue Vorstand der Gemeindewerke wenig später beim Pressetermin verkünden wird, klingt nämlich zunächst ziemlich desaströs. Demnach musste das Kommunalunternehmen (KU) im Jahresabschluss 2021 einen Verlust von knapp vier Millionen Euro ausweisen. Ziegler setzt in der Angelegenheit auf Transparenz und auf Selbstverteidigung: „Ich selber hatte auf das Ergebnis noch keinen Einfluss. Für 2021 kann ich nichts“, betont er ausdrücklich.

Vorstand der Gemeindewerke erst seit November im Amt

Als Nachfolger von Ingrid Haberl, die von 2017 bis September 2022 die KU-Geschäfte führte, ist Ziegler erst seit Anfang November 2022 im Amt. Auch deshalb ist ihm daran gelegen, öffentlich zu erklären, warum die Werke nach einem positiven Abschluss 2020 (170 000 Euro) im Folgejahr so weit in die roten Zahlen rutschen konnten.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Ziegler sitzt beim Pressetermin nicht alleine am Tisch. Er hat Karin Hosse dazu gebeten, die seit Mitte 2021 Geschäftsführerin des Therapiezentrums „Prävention-Rehabilitation-Oberland“ (PRO) ist. In die Tagesklinik, die 2019 im Obergeschoss des „Rigi-Rutsch’n“-Betriebsgebäudes eröffnet wurde, setzten die damals Verantwortlichen große Hoffnungen. Mit ihr sollten üppige Einnahmen zur Gegenfinanzierung des Bäderparkdefizits generiert werden (siehe Kasten). Um den Geschäftsbetrieb überhaupt möglich zu machen, bekam das Therapiezentrum als Tochterunternehmen ein Start-Darlehen in Höhe von 3,2 Millionen Euro – und zwar von der „Mutter“, den Gemeindewerken. Normal zahlt ein Kreditnehmer das Fremdkapital seinem Geldgeber in Raten zurück – nicht so die Reha. Die schrieb stattdessen tiefrote Zahlen. „Es ist nicht zu erwarten, dass das Darlehen in absehbarer Zeit zurückbezahlt werden kann“, sagt Ziegler. Im Klartext: Das Geld ist weg.

Bauliche Struktur ein „Kernproblem“ Die Euphorie war groß, als 2019 im „Rigi-Rutsch’n“-Betriebsgebäude die ambulante Tagesklinik für muskuloskelettale Rehabilitation eröffnet wurde. Ideengeber und zu Beginn Geschäftsführer war Reinhard Huber. Der Gesundheitsökonom hatte die politischen Entscheidungsträger von seinen Plänen überzeugt. Zusammen mit den Orthopäden Karl Flock und Philipp Schwarz sowie dem früheren Chefarzt im ehemaligen Peißenberger Krankenhaus, Wilhelm Fischer, warb er im Gemeinderat erfolgreich für die ambulante Reha. Die Tagesklinik, so lautete die Prognose, würde nach drei Jahren 500 000 Euro an Gewinn pro Geschäftsjahr abwerfen. Die Politik und auch die damalige Gemeindewerksleitung schenkte der fachlichen Expertise Vertrauen – und wurde enttäuscht. Die Reha produzierte Verluste. Die erhofften Einnahmen zur Gegenfinanzierung des Bäderparkdefizits blieben aus. Im Nachhinein dürfte auch klar sein, warum die Krankenhaus GmbH des Landkreises nur als strategischer Partner eingestiegen war. Das wirtschaftliche Risiko war der GmbH offenbar zu groß. Mitte 2021 zogen die Gemeindewerke als Hauptgesellschafter personell die Reißleine. Huber musste als Geschäftsführer gehen. Es hakte strukturell und in der Plan-Umsetzung. Auch die Corona-Pandemie machte den Betrieb schwierig. Ebenso fehlte anfangs die Anerkennung durch die Rentenversicherung. Und: Die Geräteausstattung in der Reha war viel zu hochwertig und nicht auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten ausgelegt. Ein „Kernproblem“, so Karin Hosse, ist auch die bauliche Struktur. Die Patienten können sich nicht in der Reha umkleiden, sondern müssen die öffentlich zugänglichen Kabinen des Bäderparks nutzen. Hosse hat die Geschäftsführung Mitte 2021 übernommen. Sie will das Rentenversicherungsgeschäft weiter ausbauen und die Reha strukturell so ausrichten, dass sie überlebensfähig ist. „An der Kompetenz der Mitarbeiter liegt es nicht“, betont Stefan Ziegler, der Vorstand der Gemeindewerke.

Als Konsequenz daraus mussten die Gemeindewerke eine Wertberichtigung vornehmen. Ziegler: „Es macht keinen Sinn, die Forderungen in den Büchern zu lassen.“ Die Abschreibung reduziert das Eigenkapital der Gemeindewerke von 33 auf 27 Prozent. Das ist immer noch ein passabler Wert.

Ziegler spricht zwar von „Substanzverlust“, aber letztlich seien das „ganz normale betriebswirtschaftliche Zusammenhänge“. „Die Lage ist nicht existenzgefährdend. Die Gemeindewerke sind ein gesundes Unternehmen“, konstatiert Ziegler. Der Wirtschaftsprüfer habe einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“ für den Jahresabschluss 2021 erteilt. Ziegler verweist auf das Kerngeschäft der Werke, wie zum Beispiel die Strom- und Netzsparte. „Wenn die klassischen Sparten zu kränkeln anfangen würden, dann wäre es schlecht. Aber das ist nicht der Fall.“ Für die Kunden würden sich auch keine negativen Folgen ergeben. Losgelöst von Inflation und Energiekrise, würde der Jahresabschluss 2021 keine Auswirkungen auf die Tarife haben. Dennoch: Der neue KU-Chef will nichts verharmlosen. „Das Ergebnis 2021 ist ein Schuss vor den Bug.“

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Therapiezentrum „PRO“: Es geht aufwärts

Trotz der finanziellen Schieflage soll die Reha nicht geschlossen werden. Die vergangenen Monate zeigen nämlich laut Hosse einen deutlichen „Aufwärtstrend“: „Seit Oktober 2022 haben wir Vollbelegung.“ Das sind etwas mehr als 35 Patienten am Tag. Der Aufschwung liegt vor allem in der Anerkennung durch die Rentenversicherung begründet, die anfangs gefehlt hat. Das erschließt neue Patientengruppen.

Zudem werden die Betriebsabläufe laut Hosse ständig optimiert, auch über den Aufbau eines Netzwerks mit anderen Anbietern. Hosse spricht von einer „Lernkurve“, aber auch von einem „Wettlauf mit der Zeit“. Räumlich und personell müssten weitere Kapazitäten geschaffen werden, um wirtschaftlich dauerhaft überleben zu können. Die Geschäftsführerin richtet den Blick nach vorne, alles andere wäre ihrer Meinung nach „kontraproduktiv zum Aufwärtstrend“. „Zu starke Unsicherheit“, ob und wie es mit der Reha weitergeht, wäre vor allem bei der personellen Akquise nicht hilfreich. „Deshalb wollen wir auch nicht schwarzmalen“, ergänzt Ziegler. Und deshalb der vom KU-Verwaltungsrat bestätigte Wille, das Therapiezentrum auf Kurs zu bringen.

Gemeindewerke peilen für 2024 schwarze Zahlen an

Hosse hat eine Finanz- und Wirtschaftsplanung aufgestellt, die Hoffnung macht. Demnach würde die Reha 2024 im Falle einer Weiterentwicklung der Einrichtung respektive des medizinischen Angebots eine „schwarze Null“ schreiben. Im Jahr 2025 ist dann ein Plus von 150 000 Euro einkalkuliert. Das wäre auch das langfristig erzielbare Niveau. Das liegt zwar immer noch weit unter den ursprünglichen Erwartungen, aber immerhin. „Große Gewinnmargen sind nicht möglich“, erklärt Hosse. Ein laut Ziegler „ganz stringentes Umsetzungscontrolling“ soll die Betriebsabläufe in der Reha künftig begleiten. Wenn davon abgewichen werde, dann würden sich die Gemeindewerke mit einem Ausstieg aus dem Reha-Geschäft befassen.

Und wie geht es für das KU insgesamt weiter? Auch die Werke peilen für 2024 wieder eine „schwarze Null“ an. Zufrieden ist Ziegler damit nicht: „Das ist nicht mein Anspruch. Ich bin angetreten, um mit den Gemeindewerken Geld zu verdienen“, erklärt der KU-Chef, denn: „Erst wenn die Werke Geld erwirtschaften, kann es die Gemeinde als ‘Mutter‘ verteilen.“ Die Reha ist für das KU freilich nicht das einzige Sorgenkind. Das zweite ist die „Rigi-Rutsch’n“, zumal das angestrebte Gegenfinanzierungsmodell mit der Reha nicht funktionieren wird. „Wir machen uns gerade Gedanken. Aber eine Baustelle nach der anderen“, erklärt Ziegler dazu. Eines sei jedoch klar: „Der Betrieb eines Bades wird in Zukunft nicht billiger.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.