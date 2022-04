Bewerbung um Zentralkrankenhaus: Peißenberg will keinen „Klotz“ wie in Großhadern

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Im Peißenberger Rathaus hat man offiziell die Bewerbung als Standort für ein mögliches Zentralklinikum bekanntgegeben. © EMANUEL GRONAU

Peißenberg bewirbt sich als Standort für ein mögliches Zentralkrankenhaus im Landkreis. Nach Meinung einiger Gemeinderäte hätte der Rathauschef die Bewerbung verbal mit mehr Nachdruck präsentieren sollen.

Peißenberg – In seiner Märzsitzung hatte der Peißenberger Marktrat in nicht öffentlicher Runde beschlossen, beim Landkreis Weilheim-Schongau eine offizielle Bewerbung als Standort für ein mögliches Zentralklinikum abzugeben. Bürgermeister Frank Zellner oblag es anschließend, die Presse zu informieren. Der Rathauschef äußerte sich dabei betont vorsichtig. Man könne nichts fordern, sondern der Landkreis müsse letztlich die beste Lösung für die gesamte Region finden, erklärte Zellner. Auch ein Klinikum beispielsweise in Süden von Weilheim wäre für Peißenberg eine Verbesserung.

Die Zurückhaltung des Rathauschefs kam bei einigen Gemeinderäten nicht gut an. Altbürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste) hakte in der jüngsten Ratssitzung wegen Zellners Äußerungen beim Pressegespräch nach. „Meiner Ansicht nach ist da nicht ganz rausgekommen, wie ernst es uns mit der Bewerbung ist. Das kann natürlich immer mal passieren“, schwächte Vanni ihre Kritik ab.

Gemeinderäte wollen Bürger frühzeitig über Vorhaben informieren

Ins selbe Horn stieß Walter Wurzinger (Freie Wähler). Peißenberg werde in dem von der Krankenhaus-GmbH beauftragten Gutachten explizit als Hauptstandort für ein mögliches Zentralklinikum genannt. „Es wird also über uns geredet. Deshalb sollten wir das Thema auch selber an uns ziehen.“ Wurzinger schlug vor, über die Thematik im Rahmen einer Bürgerversammlung zu diskutieren.

Auch Cornelia Wutz (Bürgervereinigung) plädierte dafür, die Bürger frühzeitig zu informieren. Viele Peißenberger würden nicht verstehen, um was es eigentlich genau gehen würde. „Einige stellen sich vor, dass jetzt irgendwo auf grüner Wiese ein Klotz wie in Großhadern hingebaut wird. Das ist natürlich nicht so.“ Zudem müsse man der Bevölkerung erklären, warum nach der teuren Sanierung des Krankenhausstandorts in Weilheim nun über ein Zentralklinikum nachgedacht werde. Laut Wutz wird das Neubauprojekt wohl rund zehn Jahre dauern, bis es realisiert ist. „Da wäre das Krankenhaus in Weilheim schon wieder renovierungsbedürftig.“

„Wir entscheiden das nicht alleine“

Aber was kann die Standort-Bewerbung Peißenbergs nun tatsächlich bewirken? Vermutlich relativ wenig. Eine offizielle Ausschreibung gibt es freilich nicht. „Wir sind für dieses Zentralkrankenhaus“, bestätigt Bürgermeister Zellner auf Nachfrage der Heimatzeitung. Aber es gebe eben gewisse „Abhängigkeiten“, die man berücksichtigen müsse. Ein ganz wesentlicher Aspekt werde zum Beispiel die Frage der staatlichen Förderung sein, ohne die der Neubau ohnehin nicht realistisch wäre. „Da geht es darum, welche Summe X der Freistaat bereit ist zu zahlen – und für welchen Standort.“ Zellner betont, beim Pressegespräch die Rahmenbedingungen erklärt zu haben. Ja, Peißenberg würde sich um den Standort bewerben. Aber: „Wir entscheiden das nicht alleine.“