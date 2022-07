Peißenberg: Schüler machen mit Lernassistenten Fortschritte — „Bedarf absolut vorhanden“

Von: Bernhard Jepsen

Gute Stimmung beim Ortstermin in Sachen „Lernassistenten“ in der Grundschule St. Johann. Rektor Matthias Igerl (hinten r.) freut sich, dass sich bei einer Umfrage die Lehrer zu 100 Prozent für eine Fortführung des Projekts ausgesprochen haben. „Die Kinder sind eure Zukunft“ © gronau

Seit Anfang des Schuljahrs läuft an der Grundschule St. Johann in Peißenberg ein Pilotprojekt: So werden die Lehrkräfte bei ihrer pädagogischen Arbeit von drei Lernassistentinnen unterstützt.

Peißenberg – „Wir haben ganz viele gewiefte Schüler“, berichtet Matthias Igerl, der Rektor der Grundschule in St. Johann. Aber es gibt eben auch Schüler, die sich beim Lernen etwas schwerer tun. Für die Lehrkräfte ist es im Unterricht oft nicht leicht, die richtige Balance zu finden. Schulpsychologe Robert Gerg spricht von einem schwierigen „Spagat“: Schulunterricht dürfe sich demnach nicht nur auf die reine Wissensvermittlung beschränken, sondern müsse auch pädagogische Belange beinhalten.

Lernassistenten an Grundschule in Peißenberg: Erfolgreiches Projekt soll weitergeführt werden

„Ein gutes Lernen ist nur dann möglich“, betont Gerg, „wenn eine emotional ausgewogene Stimmung in der Klasse herrscht.“ Und genau da kommt die Lernassistenz ins Spiel: „Sie kann in dem Bereich für Entlastung sorgen“, erklärt Gerg. In St. Johann sind mit Michaela Schönbach, Pia Ehrsam und Yvonne Jeromin seit Oktober 2021 drei Lernassistentinnen beschäftigt. Im April dieses Jahres wurde relativ zeitnah eine erste Evaluierung des Pilotprojekts vorgenommen – „weil wir die Kernaufgaben konkretisieren und als Verbesserungen in das nächste Schuljahr einfließen lassen wollen“, wie Igerl erklärt. An Lehrer und Schüler wurden Fragebögen verteilt.

Das Ergebnis bei der Lehrerumfrage war eindeutig: „Es haben 100 Prozent gesagt, dass das Projekt auf alle Fälle weitergeführt werden soll“, freut sich Igerl: „Wir sind auf einem sehr guten Weg.“ Natürlich gibt es ein paar Stellschrauben, an denen noch gedreht werden muss, aber Igerl ist vom Sinn und Zweck der Lernassistenz überzeugt: „Sie ist eine unterschwellige Art der Unterstützung“, erklärt der Rektor. Es gehe um eine Hilfestellung im Unterricht und um eine gezielte Förderung von Kindern – und damit sind nicht nur solche mit Lernschwierigkeiten gemeint, sondern auch jene, die sich im Schulalltag leichter tun.

Lernassistenten an Grundschule in Peißenberg: Schüler haben „richtig gute Fortschritte gemacht“

Den Erfolg von pädagogischer Arbeit, so räumt Igerl zwar ein, würde man oft erst nach Jahren erkennen. Aber bei der Lernassistenz traut sich der Rektor bereits ein Urteil zu: „Ich sehe, dass viele Schüler innerhalb eines Jahres schon richtig gute Fortschritte gemacht haben.“

Die drei Lernassistentinnen arbeiten auf 450-Euro-Basis. Finanziert werden die Personalkosten für das laufende und das nächste Schuljahr von der „TÜV SÜD Stiftung“. Den Kontakt zum Zuschussgeber hat Hans Medele eingefädelt. Dem ehemaligen Obermeister der Kfz-Innung München und Oberbayern ist das Thema „Ausbildung“ laut eigener Aussage eine „Herzensangelegenheit“. Er beklagt, dass „ein Großteil der Schulabgänger nicht ausbildungsfähig“ sei, weil sie nicht lesen, schreiben oder rechnen können: „Aber wir brauchen diese Leute als Lehrlinge.“ Deshalb bestehe dringender Handlungsbedarf – und zwar schon in der Grundschule: „Dort werden schließlich die Grundlagen gelegt“, argumentiert Medele.

Gleicher Meinung ist Ingrid Hartmann-Kugelmann: „Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande“, bedient die Schulamtsdirektorin ein Sprichwort. Ihrer Meinung nach wäre es wünschenswert, wenn das Pilotprojekt auf den Landkreis ausgedehnt werden könnte: „Der Bedarf für die Lernassistenz ist absolut vorhanden“, so Hartmann-Kugelmann. Aber da gibt es eben noch die Frage der Finanzierung.

Lernassistenten an Grundschule in Peißenberg: So sieht es mit den Kosten aus

In der St. Johann-Grundschule geht es um eine Kostentragung ab Beginn des Schuljahres 2022/2023. Laut Hartmann-Kugelmann gibt es zwar diverse Förderprogramme. Aber ob sie greifen, ist unklar.

„Es geht jetzt darum, für das Projekt zu werben und die Ergebnisse dem Kultusministerium zu kommunizieren“, sagt Robert Gerg. Und wenn der Staat die Lernassistenz nicht unterstützen sollte? „Es gibt Überlegungen, aber ich kann noch keine Zusagen machen“, erklärt Bürgermeister Frank Zellner aus der Sicht der Gemeinde. Die hat laut Rathauschef in der Angelegenheit eine Art „Scharnierfunktion“. Die Kommune ist zwar Sachaufwandsträger für die Grundschule, aber eigentlich nicht für die Personalkosten zuständig. Ein Engagement des Marktes wäre also eine freiwillige Leistung.

„Wichtig war, dass das Lernassistenz-Projekt beginnt. Jetzt kommt das zweite Jahr und dann muss der Markt weitermachen“, sagt Hans Medele. Bei der Finanzierung sieht der Weilheimer Unternehmer aber auch die Wirtschaft in der Pflicht: „Man muss die Unternehmer in Peißenberg ansprechen und ihnen sagen: ,Die Kinder sind eure Zukunft‘.“

