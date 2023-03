Steuerkraft: Peißenberg hinkt 15 Jahre hinterher

Von: Bernhard Jepsen

Peißenbergs schwache Steuerkraft schlägt sich auch im Haushalt 2023 nieder. Kompensiert wird die Einnahmelücke vor allem durch staatliche Schlüsselzuweisungen. Insofern war die Präsentation des knapp 34 Millionen Euro schweren Etats im Hauptschuss ein Duplikat der zurückliegenden Jahre.

Peißenberg – Anderthalb Stunden lang gab Marktkämmerer Michael Liedl im Haupt- und Finanzausschuss einen interessanten Überblick über Peißenbergs Haushaltslage. Bei einem Thema muss er Jahr für Jahr die gleiche Platte auflegen: bei Peißenbergs schwacher Steuerkraft. Während bei der Einkommensteuer (Ansatz 2023: 8,3 Millionen Euro) laut Liedl „die Welt in Ordnung ist“, schafft es der Markt nicht, einen seiner Größe entsprechend hohen Betrag bei den Gewerbesteuern zu generieren. Im Etat 2023 sind magere 3,3 Millionen Euro angesetzt. Das Dilemma zeigt sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt: Peißenbergs Steuerkraftmesszahl bei der Gewerbesteuer liegt bei 198,44 Euro je Einwohner, der Landesdurchschnitt bei satten 869,31 Euro. Diese Lücke ist verantwortlich dafür, dass Peißenbergs Gesamtsteuerkraft trotz vierprozentiger Steigerung gegenüber dem Vorjahr nur 891,46 Euro erreicht. Der Landesschnitt liegt bei 1709,48 Euro. Ein interessanter Vergleich: Bereits im Jahr 2008 lag der Landesschnitt bei knapp 900 Euro.

Das heißt: Peißenberg hinkt bei der Steuerkraft 15 Jahre hinterher. „Deshalb werden wir reich beschenkt mit Schlüsselzuweisungen“, übte sich Liedl in einer Art Galgenhumor. Mit fast 4,82 Millionen Euro erhält der Markt wieder einmal die höchsten Zuweisungen unter den 34 Landkreiskommunen. Kleiner Trost: Umgerechnet auf die Einwohnerzahl steht Peißenberg nicht an der Spitze. Auch der Wert der „dauernden Leistungsfähigkeit“ gibt keinen Anlass zu Optimismus. Im Haushaltsplan ist sie mit 1,82 Prozent angegeben. Ein Wert unter fünf Prozent wird von Experten als „ungünstig“ eingestuft. Laut Liedls Bericht ist die Bewertung der Leistungsfähigkeit „keine Floskel“, sondern durchaus ernst zu nehmen. Sorgen bereitet zudem die Finanzplanung. Sie basiert auf einem konstant bleibenden Hebesatz bei der Kreisumlage (54 Prozent). Knapp acht Millionen Euro muss der Markt heuer an den Landkreis abdrücken. Doch dieser steht selbst am finanziellen Abgrund (wir berichteten). Es steht eine Hebesatzerhöhung auf mindestens 56 Prozent im Raum. Für den Markt hätte das dramatische Folgen: „Mehr als 54 Prozent ist für Peißenberg nicht darstellbar. Ansonsten wären wir nicht mehr handlungsfähig“, konstatierte Liedl. Peißenberg könnte dann keinen genehmigungsfähigen Haushalt mehr aufstellen.

In nächsten Jahren stehen hohe Investitionssummen auf der Agenda

Dabei stehen in den nächsten Jahren hohe Investitionssummen auf der Agenda, unter anderem für „innerörtlichen Hochwasserschutz“. Über 18 Millionen Euro sind unter anderem für die Gewässerausbauten an der Bachstraße oder ein Regenrückhaltebecken an der Fendter Straße vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung bis 2026 prognostiziert Liedl auf über zehn Millionen Euro. Da klingt die für heuer geplante Kreditaufnahme von „nur“ 500 000 Euro fast niedlich. Die Frage wird sein, ob Peißenberg in naher Zukunft gezwungen ist, bei freiwilligen Leistungen den Rotstift anzusetzen. Im Hauptausschuss gab es bereits erste, kleine Anzeichen. Nicht nur, dass die künftige Finanzierung der „Rigi-Rutsch´n“ vage ist (wir berichteten). Auch bei der Tiefstollenhalle steigt der Zuschussbedarf wie beim Bergbaumuseum. Jede Eintrittskarte ins Museum wird umgerechnet mit 24 Euro subventioniert.

„Wir müssen die Probleme angehen“

Angesprochen wurde bei der Präsentation auch die Pflichtaufgabe der Erwachsenenbildung. Die Volkshochschule hat 2023 einen voraussichtlichen Zuschussbedarf von knapp 190.000 Euro (im Vorjahr knapp 100.000 Euro). Dass bei der VHS in der Vergangenheit nicht alles rund lief, darauf deutet auch der Umstand hin, dass der neue Leiter Marco Sailer und VHS-Vereinsvorsitzende Karin Leibold-Streicher im nicht öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung vorsprachen. „Wir müssen die Probleme angehen“, sagte Liedl zum Abschluss. Die Zeiten seien schwierig, aber: „Gemeinsam können wir es schaffen.“ Verabschiedet wird der Etat samt Finanz- und Stellenplan am Mittwochabend im Marktrat.