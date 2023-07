Mitten in Peißenberg: Historischer Hof weicht Mehrfamilienhaus

Von: Bernhard Jepsen

Mit dem Abriss ist das alte „Goribauer“-Anwesen an der Ecke Habergasse/Hauptstraße in Peißenberg Geschichte. © Jepsen

Auch wenn es nicht unter Denkmalschutz stand, mit dem Abriss des „Goribauer“-Anwesens ist wieder ein ortsbildprägendes Gebäude an der Peißenberger Hauptstraße verschwunden. Aus der Sicht der Eigentümerfamilie gab es letztlich aber keine Alternative. Eine Sanierung, so heißt es, wäre schlichtweg zu teuer geworden.

Peißenberg – „Ja, natürlich ist Wehmut dabei. Es ist schließlich mein Elternhaus“, sagt Stefan Schwaller, wenn man ihn zum Abriss der alten Hofstelle beim „Goribauer“ befragt. Das Gebäude schräg gegenüber dem Gasthof „Zur Post“ war für Passanten ein Blickfang, weil es mit der Häuserzeile Richtung ehemaligem Rathausgebäude keine einheitliche Flucht bildete, sondern mit seiner dominanten Kubatur vorgezogen direkt an der Hauptstraße stand. Auch gab es durchaus einen interessanten historischen Bezug. 1937 war beim „Goribauer“ im späteren Kuhstall für kurze Zeit die gemeindliche „Volksbücherei“ einquartiert worden. Doch unter Denkmalschutz stand das Anwesen der Familie Schwaller nicht – und so konnte es nun abgerissen werden. „Vom Grundriss und auch von der Größe her hat es nicht mehr in die heutige Zeit gepasst“, erklärt Stefan Schwaller. Auch der Lichteinfall auf das Haus sei eine „Katastrophe“ gewesen. „Es wäre schwer geworden, den Hof für Gewerbe- oder Wohnzwecke zu nutzen.“ Aber unabhängig davon: Eine Sanierung wäre für die Familie finanziell zu aufwendig gewesen.

„Alles schreit nach bezahlbarem Wohnraum“

Zuletzt wurde das Gebäude nicht mehr genutzt. Für Schwaller keine Dauerlösung: „Alles schreit nach bezahlbarem Wohnraum, und dann soll ich 600 Quadratmeter einfach leer stehen lassen?“ Auch wollte er das Problem der Nachnutzung für den alten Hof nicht der nächsten Generation aufbürden: „Ich traue mir das jetzt zu.“ Natürlich wurde auch Schwaller persönlich angesprochen, warum er den Hof hat abreißen lassen, „aber die Leute kennen die Hintergründe halt nicht“. Noch heuer sollen an der ehemaligen Hofstelle die Bauarbeiten für ein Mehrfamilien- respektive Mehrgenerationenhaus entstehen. Die Genehmigung liegt schon längst vor. In rund anderthalb Jahren soll alles fertig sein. Auch die Ausfahrt aus der künftigen Tiefgarage direkt auf die Hauptstraße wurde von den Behörden abgesegnet.

Es gab Kritik an den Gemeinderäten

Das ehemalige „Goribauer“-Anwesen war übrigens auch noch einmal Thema im Peißenberger Bauausschuss. Matthias Bichlmayr berichtete, dass an ihn Kritik herangetragen worden sei, „was denn der Gemeinderat da genehmigt hat“. Doch dem Fraktionssprecher der Grünen ging es nicht um die Frage, ob der Abriss nun gut oder schlecht ist. Ihm ging es um die Überlegung, ob sich die Gemeinde nicht ein Instrument beispielsweise in Form einer Ortsgestaltungssatzung zulegen sollte. Dann wäre sie im Bedarfsfall bei geplanten Abrissen von ortsbildprägenden Gebäuden zumindest „nicht völlig unbewaffnet“.

Im Fall des „Goribauern“ riet Anton Höck (Peißenberger Liste) indes dazu, „erst einmal abzuwarten“: „Die Leute sehen ja noch gar nicht, was wir genehmigt haben. Der Neubau steht ja noch gar nicht“, so Höck auf Bichlmayrs Wortmeldung. Ja, es sei „schade“, wenn ortsbildprägende Gebäude verschwinden. Aber die Planung der Familie Schwaller sei wesentlich „stimmiger“ als etwa die städtebauliche Gestaltung auf der anderen Seite der Hauptstraße mit dem Norma-Supermarkt.