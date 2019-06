Hochwasserschutz in Peißenberg: Kanal-Trennung „nicht immer vorteilhaft“

Der Bericht „“Den Peißenbergern stinkt’s gewaltig“ hat Wellen geschlagen in der Marktgemeinde. Nun informierten die Verantwortlichen noch einmal ausführlich über die Themen „Kanal“ und „Hochwasserschutz“.

Peißenberg – „Es hat alles hervorragend geklappt“, sagte die Peißenberger Bürgermeisterin Manuela Vanni über die Tage, in denen lang anhaltender Regen die Marktgemeinde in Atem hielt. Es habe sich bemerkbar gemacht, dass sowohl die Marktgemeinde als auch die Feuerwehr auf die Niederschläge vorbereitet gewesen sind. Über Facebook, das Internet und über die neue „WarnApp“ waren alle Peißenberger immer auf dem neuesten Stand.

Die Ammer habe in der heftigsten Zeit Hochwassermeldestufe drei, fast vier erreicht. „Ab Stufe zwei war das Bürgertelefon besetzt“, so Vanni. Es sei alles dafür getan worden, dass die Peißenberger sich jederzeit gut informiert gefühlt hätten. „An der Bachstraße hatten wir diesmal nicht das Problem“, sagte Vanni. Die Ammer sei viel mehr gestiegen.

Peißenberg größtenteils von Mischwasserkanal-System durchzogen

Die Gemeinde und die Gemeindewerke wollten durch das Pressegespräch auch über das Kanalsystem in Peißenberg informieren, nachdem ein Artikel in dieser Zeitung über dieses Thema hohe Wellen geschlagen hatte, weil das Regenüberlaufbecken 2 (RÜB2), bei heftigen Niederschlägen überschüssiges Wasser in den Wörthersbach entsorgt. Da Peißenberg ist zum großen Teil von einem Mischwasserkanal-System durchzogen ist, handelt es sich dabei um eine Mischung aus Regen- und Schmutzwasser. Es gelangt also zu diesem Zeiten mit fäkalischen Stoffen belastetes Wasser in den Wörthersbach, wenn das RÜB2 voll ist, was äußerst selten passiert.

„Das Mischwassersystem ist keine Peißenberger Spezialität“, sagte die Chefin der Gemeindewerke Peißenberg, Ingrid Haberl, bei dem Pressegespräch. Es entspreche den gesetzlichen Vorgaben voll und sei zu einer Zeit gebaut worden, als dieses System absoluter Standard gewesen sei.

Neues Kanalsystem würde hohe Kosten verursachen

Es sei natürlich möglich, ein Kanalsystem zu bauen, bei dem Regen- und Schmutzwasser getrennt sind, doch das würde rund 60 Millionen Euro kosten, was komplett auf die Bürger umgelegt werden müsste. Zudem müssten anschließend die Gebühren mehr als verdoppelt werden: „Allein das würde eine vierköpfige Familie rund 500 Euro mehr pro Jahr kosten“, sagte Thomas Schamper, der in Peißenberg für Tiefbau zuständig ist. „Es würde bedeuten, dass kein Niederschlagswasser mehr eingeleitet werden kann“, ergänzte Karin Weinfurtner, die bei den Gemeindewerken für das Abwassernetz zuständig ist: „Ein Trennsystem ist nicht immer vorteilhaft.“ Zu diesen Kosten käme noch die Umrüstung der einzelnen Hausanschlüsse, die ebenfalls von den Bürgern zu tragen sei.

„Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, sagte Vanni. Und wahrscheinlich dürfe die Gemeinde diese Entscheidung gar nicht fällen, weil es nicht verhältnismäßig sei, ein neues Kanalsystem zu bauen, solange es ein funktionierendes gebe, das auch noch gesetzlich erlaubt sei. Zudem sei es auch fraglich, ob ein solches neues System tatsächlich den gewünschten Erfolg bringe, weil das Niederschlagswasser dann ja auch zu 100 Prozent in den Niederschlagswasserkanal fließen würde, was die Wassermenge insgesamt nicht reduzieren würde.

kh

