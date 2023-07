Peißenberg: „Job-Event“ mit über 600 offenen Stellen

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf das „Job-Event“: (v.l.) Frank Zellner, Katharina Panholzer, Sabine Ostermann und Peißenbergs Standortförderer Erich Gehrmann. © jepsen

Neue Location, mehr Aussteller und mehr Mitmachaktionen: Das verspricht das Organisationsteam von „Neuorientierung null-acht 12“ für die 5. Auflage der Job- und Ausbildungsmesse in Peißenberg. Das „Job-Event“ wird am 24. Juli über die Bühne gehen – und zwar im Eisstadion.

Peißenberg – Für alle, die eine neue berufliche Herausforderung oder einen Ausbildungsplatz in der Region suchen, ist das „Job-Event“ zu einer wichtigen Plattform geworden. Sabine Ostermann, Katharina Panholzer und Nicola Schackmann touren mit ihrer „Neuorientierung null-acht 12“ seit 2015 durch Städte und Gemeinden im Süden von München. In Peißenberg ist man am Montag, den 24. Juli, zum fünften Mal zu Gast. Die erste Auflage fand in noch relativ überschaubarem Rahmen im Foyer der Tiefstollenhalle statt. Im vergangenen Jahr war jedoch selbst die Wörther Turnhalle zu klein. Mit rund 50 Ausstellern und rund 400 Besuchern platzte die Sportstätte aus allen Nähten.

In der Eishalle

Für heuer disponierte man deshalb um. Location ist wieder eine Sportstätte – dieses Mal aber die größere Eishalle. 60 Firmen, Behörden und Institutionen werden sich als Arbeitgeber präsentieren – mit über 600 Job-Angeboten im Gepäck. „Es ist ein Wahnsinn, wie viele offene Stellen es momentan gibt“, sagt Ostermann. Die zusätzlichen, räumlichen Kapazitäten in der Eishalle sollen für Mitmachaktionen genutzt werden – quasi unter dem Motto „Berufe zum Anfassen“: „Wir haben das bei anderen Messen bereits getestet. Das kommt super an“, erklärt Ostermann. „Das Ganze sorgt für eine lockerere Stimmung. Bei den Besuchern fällt dadurch die Hemmschwelle“, ergänzt Panholzer. Bei der Bauunternehmung „Dobler“ gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, selbst einen Bagger zu steuern, am Stand der Firma Bremicker wird man zum Beispiel sein eigenes Miniaturverkehrsschild fertigen, bei der Polizei eine schusssichere Einsatzweste überziehen, bei der Firma Zarges eine Minispardose bauen und am Stand der Benedictus-Krankenhäuser Tutzing und Feldafing einen „Basic-Life-Support“-Kurs mit Reanimationstraining absolvieren können.

Mehrere Vorträge

Abgerundet wird das „Job-Event“ (Beginn: 17 Uhr, Eintritt frei) wieder durch mehrere Vorträge – zum Beispiel über Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie oder in der Hotelbranche. „Viele Schüler wissen noch nicht, was sie später einmal machen sollen. Beim ‘Job-Event‘ können sie Berufe kennenlernen“, erklärt Panholzer. Auch werde gezeigt, welch vielfältiges Spektrum der regionale Arbeitsmarkt bietet: „Man muss nicht jeden Tag nach München pendeln, um einen tollen Job zu haben“, weiß Ostermann.

Zudem sollen berufliche Perspektiven aufgezeigt werden, denn nicht immer braucht es Abitur und Studium, um auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Und: „Das Thema ‘Quereinstieg‘ wird immer wichtiger“, so Ostermann.

Mit einem Stand werden auch Marktgemeinde und Gemeindewerke bei der Messe vertreten sein. Die kommunalen Arbeitgeber konkurrieren bei der Personalrekrutierung immer häufiger mit der privaten Wirtschaft. Derzeit sucht die Gemeinde vor allem für die Bauverwaltung Fachkräfte. Als kommunaler Arbeitgeber kann man laut Bürgermeister Frank Zellner zwar nicht mit den Gehaltszahlungen in der freien Wirtschaft mithalten, sehr wohl aber bei Rahmenbedingungen wie zum Beispiel den geregelten Arbeitszeiten.

Dass sich das „Job-Event“ als Veranstaltung in Peißenberg etabliert hat, freut Zellner: Die Vermittlung von regionalen Arbeitsplätzen würde dafür sorgen, dass weniger Leute pendeln müssten. Das wiederum wirke sich positiv auf den Umwelt- und Klimaschutz aus und ermögliche ehrenamtliches Engagement im Heimatort.

Berufliche Perspektiven