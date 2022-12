Peißenberger Josef-Zerhoch-Grundschule ist ausgezeichnete Sportschule

Von: Kathrin Hauser

Karin Balke-Scheu (beige Jacke) hat die Bewerbung zur Sport-Grundschule begleitet. Beim Intensive Zusammenarbeit mit dem TSV Peißenberg © termin in der Schule waren auch Bürgermeister Frank Zellner und die Rektorin Ursula Taffertshofer. Foto: Gronau

Die Josef-Zerhoch-Grundschule in Peißenberg ist jetzt zertifizierte Sport-Grundschule. Bei der Feier mit Kultusminister Piazolo hat die Grundschule ein entsprechendes Schild, eine Prämie und eine Zusage erhalten, die den Schulalltag der Erstklässler bereichern wird.

Peißenberg – „Wir mussten bestimmte Kriterien erfüllen und haben uns dann beworben“, sagt die Konrektorin Karin Balke-Scheu, die die Sportbeauftragte an der Josef-Zerhoch-Grundschule in Peißenberg ist und die Idee zur Teilnahme am Zertifizierungsverfahren hatte.

Der Peißenberger Grundschule sei dabei zu Gute gekommen, dass sich die Eishalle, das Schwimmbad, das große Sportgelände und auch die Ammer in unmittelbarer Nähe befinden und von der Schule auch für Sport- und Bewegungsangebote genutzt werden. „Wir veranstalten Fußballturniere, Leichtathletik-Sportfeste, Eishockey-Aktionstage und nehmen an allen Wettkämpfen auf Kreisebene teil“, sagt Balke-Scheu.

All diese Aktivitäten laufen neben dem üblichen Sportunterricht. Zudem erfülle die Grundschule Maßgaben für die Bewegungsinitiative „Voll in Form“, in dem es tägliche Bewegungspausen für die 250 Grundschüler gibt. „Der sportliche Bereich hat bei uns an der Schule einen besonders hohen Stellenwert“, sagt die Konrektorin. Sport werde an der Grundschule in Wörth nicht nur aus gesundheitlichen Gründen groß geschrieben, sondern auch, weil er sich auf andere Bereiche auswirke. „Die Bereitschaft, sich anzustrengen, wächst bei den Kindern, die viel Sport treiben, auch in anderen Bereichen“, sagt Balke-Scheu: „Das Durchhaltevermögen wird durch Sport gut trainiert.“

Die Josef-Zerhoch-Grundschule arbeite intensiv mit dem TSV Peißenberg zusammen und es werde auch von der Schule versucht, möglichst viele Buben und Mädchen dafür zu gewinnen, dass sie im Verein Sport treiben. „Es ist für alle Bereiche gut, wenn Kinder viel Sport im Verein treiben“, sagt Balke-Scheu. Insbesondere nach der Corona-Zeit sei es wichtig, dass „die Kinder wieder an den Sport kommen“.

Neben dem umfangreichen Sportangebot und der günstigen Umgebung habe auch das Thema „Ernährung“ eine Rolle für die Zertifizierung gespielt. Auch in diesem Bereich hat die Josef-Zerhoch-Grundschule etwas vorzuweisen. In der Mensa in der Offenen Ganztagsbetreuung wird Bio-Essen angeboten und alle Erstklässler werden mit einer Bio-Brotbox ausgestattet.

Die Josef-Zerhoch-Grundschule wurde mit 36 weiteren Grundschulen aus dem Münchner Süden zur Sport-Grundschule erhoben. Karin Balke-Scheu vertrat ihre Schule bei der Zertifizierungsfeier und bekam eine Urkunde von Kultusminister Michael Piazolo überreicht, die besagt, dass die Wörther Schule ab dem Schuljahr 2022/2023 zertifizierte Sport-Grundschule ist. Neben der Urkunde gab es noch eine Prämie in Höhe von 1000 Euro. Das Geld muss für die Anschaffung neuer Sportgeräte verwendet werden.

Zudem – davon werden vor allem die ersten Klassen profitieren – erhalten alle Erstklässler eine zusätzliche Sportstunde pro Woche. Sie haben dann drei Stunden statt bislang zwei Stunden Sport wöchentlich. Die Grundschule wird personell so ausgestattet, dass sie das auch leisten kann. „Das ist ein echter Mehrwert, das ist wirklich toll“, sagt Balke-Scheu.

Damit künftig auch jeder, der die Schule betritt, weiß, dass die Josef-Zerhoch-Grundschule eine Sport-Grundschule ist, wurde noch ein Schild überreicht, das dann, wenn es so weit ist, den neuen Haupteingang zieren soll. Wenn der Erweiterungsbau steht, dann soll es künftig noch einfacher für alle Schüler sein, sich in den Pausen zu bewegen. „Durch den Erweiterungsbau entsteht ein großer Innenhof, der ein großer Bewegungsraum ist, den wir täglich nutzen können“, sagt die Konrektorin: „Das ist eine Bereicherung, die in unser Konzept passt.“