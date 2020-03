Peißenberg: Kabinenneubau ist ein „Riesenpolitikum“

Er sollte eine Hilfe für den TSV Peißenberg sein, doch der Antrag der Freien Wähler (FW), im Zuge des geplanten Neubaus von Umkleidekabinen am Eisstadion ein Gesamtkonzept zu entwickeln und Fördergelder zu generieren, wurde vom Marktrat zurückgewiesen. Die Gemeinde, so hieß es, sei nicht zuständig.

Peißenberg – Hitzige Debatten sind im Marktrat keine Seltenheit. Aber seitdem es um den Neubau von Umkleiden am Eisstadion geht, kommt noch eine Extranote an Emotionen hinzu. Auf der einen Seite die FW mit Walter Wurzinger sowie Jürgen Forstner und auf der anderen Seite TSV-Präsident und Bürgervereinigung-Fraktionschef Stefan Rießenberger.

Wie berichtet, hatten die FW beantragt, ein „Gesamtkonzept für das Sportgelände im Bereich Eisstadion und Rigi-Rutsch’n“ unter anderem mit TSV-Vereinsheim und Kunstrasenplatz zu entwickeln. Dafür sollte ein Sonderförderprogramm des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) angezapft werden. Doch die Marktratskollegen waren von dem Vorstoß nicht begeistert – allen voran Rießenberger nicht: Dass die FW den Antrag Ende Januar eingebracht hätten, sei der Versuch gewesen, ihn als TSV-Präsidenten „bloßzustellen“. Es sei damit suggeriert worden, dass die TSV-Führung „keine Ahnung von irgendetwas“ habe: „Das ist unter der Gürtellinie“, echauffierte sich Rießenberger. Der TSV sei durchaus in der Lage, Fördergelder zu beantragen. Bereits 2018 habe man beim BLSV wegen der Umkleiden und des Kunstrasenplatzes insistiert. Mit der Forderung nach einem „Gesamtkonzept“ würden Begehrlichkeiten geweckt, die der TSV nicht erfüllen könne. „Ich möchte einen gesunden Ver-ein hinterlassen und keine Baustellen“, so Rießenberger.

Ebenfalls gegen den FW-Antrag argumentierten Bürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste), ihre Stellvertreterin Sandra Rößle (CSU/Parteilose) und Hauptamtsleiter Johannes Pfleger. Sie bezweifelten die Zuständigkeit des Gemeinderats. Das Eisstadion würde vom TSV betrieben und die „Rigi-Rutsch’n“ würde den Gemeindewerken gehören: „Aus meiner Sicht ist die sachliche Zuständigkeit nicht gegeben. Bauherr bei der BLSV-Förderung muss ein Verein sein“, erklärte Pfleger. Ganz anders argumentierte Jürgen Forstner: „Jedes Jahr buttern wir 100 000 Euro an Steuergeldern in das Eisstadion. Da ist es normal und unsere Pflicht, uns Gedanken zu machen.“ Jetzt stehe noch der mögliche Zuschuss von 200 000 Euro für den Umkleidenbau im Raum. „Da kann ich nicht so unverschämt sein und sagen, das schaffe ich ganz alleine“, so Forstner an die Adresse von Rießenberger. Der Antrag sei nur als „Hilfe“ gedacht gewesen, etwas anderes zu behaupten, sei „unfair“.

Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag von der SPD-Fraktion – was etwas überraschend war. SPD-Bürgermeisterkandidat Robert Halbritter plädiert bekanntlich dafür, aus dem Wörther Sport- und Freizeitgelände ein Leistungszentrum mit Sporthotel zu machen. Das würde ebenfalls in Richtung Gesamtkonzeption laufen. Doch nach Meinung der Genossen würde der FW-Antrag den vom TSV anvisierten Containerbau für die Umkleiden verzögern. „Jeder weiß, dass ich für da hinten andere Pläne habe“, so Halbritter. Doch das brauche Zeit. Die Containerlösung sei ein „notgedrungener Kompromiss“, allerdings müsse jetzt gehandelt werden, um den Eisstadionbetrieb kurzfristig zu sichern.

Dass die Angelegenheit inzwischen ein „Riesenpolitikum“ sei, kreidete Halbritter der Rathauschefin an. Die habe den Umkleidenbau im Wahlkampf auf die Tagesordnung gehievt – obwohl man sich im Gremium einig gewesen sei, in der Zeit keine Zuschussanträge mehr von Vereinen zu behandeln. Jetzt stecke man in einem „absoluten Schlamassel“. Vanni konterte, dass ansonsten 2020 gar nichts mehr bei den Umkleiden passiert wäre. Außerdem: Wenn man den TSV-Zuschussantrag hätte verschieben wollen, hätte man das nur artikulieren müssen: „Ich bin nur ein einzelner Mensch – und hier sitzen 24 Gemeinderäte“, so Vanni.