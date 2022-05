Peißenberg: Umbau für „Regenbogen-Kindergarten“ kostet mehr als eine Million Euro

Von: Bernhard Jepsen

Die Süd-Ost-Ansicht: Rechts oben das ausgebaute Dachgeschoss des alten Gebäudetrakts und unten rechts die neue Tür vom Speisesaal ins Freigelände. © Marktgemeinde Peißenberg

Langsam wird es ernst in puncto „Regenbogen-Kindergarten“: Im Bauausschuss wurde nun die Entwurfsplanung für den An- und Umbau vorgestellt.

Peißenberg – Über den Kindergarten „Regenbogen“ wurde im Gemeinderat in den vergangenen Jahren ziemlich oft und ziemlich kontrovers diskutiert – meist hinter verschlossenen Türen. Umzugspläne an einen anderen Standort, also weg vom etwas beengten Domizil oberhalb der evangelischen Kirche, scheiterten an Grundstücksfragen (zum Beispiel am Mühlpointfeld) oder an baulichen Voraussetzungen (am Tiefstollengelände).

Auch über die Gestaltung der Außenanlage und die Verkehrssituation (Stichwort: „Elternverkehr“) gab es immer wieder Debatten – bis man sich schließlich, auch aus Kostengründen, auf einen Umbau im Bestand der beiden miteinander verbundenen Gebäudekomplexe verständigte.

Peißenberger Kindergarten „Regenbogen“: Weilheimer Architekt präsentiert Entwurf

Im Bauausschuss wurde nun vom Weilheimer Architekten Florian Lechner die Entwurfsplanung präsentiert. Die auffälligste Veränderung: Der Zugang zum Kindergarten wird an den nördlichen Grundstücksbereich verlegt. Dazu ist ein Erweiterungsbau im Erdgeschoss vorgesehen. Vor selbigem soll ein kleiner Hof entstehen, so dass die Kinder bei Verlassen des Kindergartens nicht gleich auf den Gehsteig an der Thalackerstraße laufen. Der Erweiterungsbau ist mit einem begrünten Flachdach konzipiert. Die eigentlich im Bebauungsplan vorgeschriebene Satteldachkonstruktion ist unter anderem aus technischen Gründen nicht möglich.

Apropos Dach: Der ältere, östliche Gebäudetrakt wird einen komplett neuen Dachstuhl und einen Dachgeschossausbau erhalten. Die Erneuerung wurde vom statischen Fachplaner so empfohlen. Das neue Dach kann dann auch für regenerative Energien genutzt werden – wobei Lechner die Bestückung mit PV-Modulen gegenüber einer Solarthermieanlage favorisiert: „Der Warmwasserbedarf in einem Kindergarten ist eher gering“, lautete seine Erklärung.

Peißenberger Kindergarten „Regenbogen“: Vier Längsparkplätze geplant

Ansonsten betreffen die Umbauten an den beiden Gebäudekomplexen überwiegend Raumaufteilungen und Nutzungen im Innenbereich. Zum Beispiel wird es künftig vom neuen Speisesaal aus eine Tür Richtung Außengelände geben. Selbiges ist für die Toilettenanlage geplant. Das komplette Erdgeschoss wird zudem behindertengerecht ausgeführt.

Die Nord-Ost-Ansicht des Regenbogen-Kindergartens nach dem Umbau: Rechts ist der neue Eingangsbereich. © Marktgemeinde Peißenberg

Deutlich verändern wird sich der Außenbereich, insbesondere die Stellplatzsituation. An der Thalackerstraße sollen entlang des Kindergartengeländes vier Längsparkplätze entstehen. Dazu wird der bestehende Gehweg auf das Grundstück eingerückt. Um Platz zu schaffen, werden drei Bäume weichen müssen, allerdings sind Nachpflanzungen vorgesehen.

Überhaupt soll der Garten weitläufiger werden: einerseits durch den Abriss des Gerätehauses, andererseits durch eine direkte Verbindung zum Gartenareal der Friedenskirche. Dazu wird der vorhandene Parkplatz zwischen Gemeindesaal und Kindergarten um drei auf sechs Stellplätze verkleinert.

Peißenberger Kindergarten „Regenbogen“: 1,13 Millionen Euro soll das Umbauprojekt kosten

Und wie sieht es mit den Kosten aus? Angesichts der Preisspirale in der Baubranche zeichnete sich zuletzt ab, dass das Umbauprojekt die Millionengrenze überschreiten wird. Lechner hat die Kostenschätzung zunächst einmal auf knapp 1,13 Millionen Euro kalkuliert: „Wir hoffen, dass wir mit diesem Ansatz durchkommen.“

Allerdings würden noch konkrete Zahlenangaben von diversen Fachplanern fehlen. Die Gemeinde wird 50 Prozent der Kosten vom Staat als Zuschuss erhalten. Bleibt unter dem Strich also immer noch ein ordentlicher Batzen als Eigenanteil übrig. Eine Alternative zur Investition gibt es aber nicht. „Die Kindergartenplätze sind nötig“, betonte Bürgermeister Frank Zellner (CSU) im Ausschuss.

Das Gremium segnete den Entwurf in seinem Beschlussvorschlag für den Marktrat samt der Dachform des Anbaus und der Geschossflächenzahl denn auch einhellig ab.

