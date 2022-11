„Die Kläranlage ist mein Hobby. Fäkalien sind pure Energie“ - Gemeindewerke planen Wasserstoff-Produktion aus Klärschlamm

Von: Bernhard Jepsen

Fototermin vor dem Faulturm: (v.l.) Stefan Sedlmeir, Ingrid Haberl und Bürgermeister Frank Zellner. © Jepsen

Im Peißenberger „Klimapark“ ist ein weiterer Baustein zur Energiewende geplant: Es soll aus Klärschlamm Wasserstoff produziert werden.

Peißenberg – „Die Kläranlage ist mein Hobby. Fäkalien sind pure Energie“, sagt Stefan Sedlmeir – und wer den Kläranlagenchef und Projektleiter der Gemeindewerke näher kennt, der weiß: Der Mann meint das ernst. Sedlmeir und seine Teamkollegen sind Tüftler in puncto „Energiesparen“ und „Energiewende“. Die Kläranlage kann inzwischen bis zu 70 Prozent ihren Strom- und zu 100 Prozent ihren Wärmebedarf aus eigener, regenerativer Erzeugung abdecken. Dafür gab es im vergangenen Jahr beim Bundeswettbewerb „Klimaaktive Kommune“ die Prämierung in der Sieger-Kategorie.

Und nun steht das nächste Projekt in der Kläranlage respektive im „Klimapark“ an: Demnach soll der Faul- beziehungsweise Klärschlamm als Energiequelle zur Produktion von Wasserstoff genutzt werden.

Gemeindewerke müssen neutral ausschreiben

Angelehnt ist der Umwandlungsprozess an die Technik der Peißenberger Firma „blueFlux-Energy“, die bekanntlich ein thermochemisches Verfahren zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus biogenen Abfällen entwickelt hat. Zwar müssen die Gemeindewerke neutral ausschreiben, es liegt aber aufgrund der räumlichen Nähe auf der Hand, dass das Kommunalunternehmen gerne mit „blueFlux“ zusammenarbeiten würde.

Aus Sicht der Kläranlage, so bestätigt Ingrid Haberl, könnten mit dem Projekt „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“ werden. Die Ex-Gemeindewerksleiterin, die in die Planungen bis zu ihrem Abtritt fest eingebunden war, spielt damit unter anderem auf die teure Klärschlammentsorgung bei Spezialfirmen an. Früher wurde der Fäkalienabfall von Landwirten einfach auf die Felder verteilt. Heute ist das aus Umweltschutzgründen verboten. Der Schlamm enthält unter anderem Mikroplastik und Medikamentenrückstände.

Ministerium beurteilt das Projekt positiv

Durch die Verwendung als Energiestoff zur Wasserstoffproduktion würden sich die Gemeindewerke Kosten bei der Klärschlammentsorgung sparen. Der weitere große Vorteil in Zeiten steigender Energiepreise: Die Gemeindewerke würden aus eigenem Abfallmaterial regenerative Energie erzeugen. Sedlmeir rechnet damit, dass große Wasserstoffmengen bereitgestellt werden könnten, mit denen eine Fahrzeugflotte versorgt werden könnte. Ihm schwebt eine Wasserstoff-Tankstelle vor, an der unter anderem der Fuhrpark der Gemeindewerke betankt werden könnte. Dazu könnten mit der anfallenden Wärme 48 Einfamilienhäuser beheizt werden. Auch ein Nahwärmenetz sei denkbar. Und ganz nebenbei würde der Gebührenzahler profitieren, weil sich eben in der Kalkulation für die Abwassertarife die Kosten bezüglich der Klärschlammentsorgung reduzieren.

Von heute auf morgen kann das Projekt aber nicht umgesetzt werden. „Fünf Jahre werden wir vermutlich brauchen“, so Sedlmeir. Doch eine Hürde ist bereits genommen: Das Bundesumweltministerium hat den Projektvorschlag positiv bewertet und eine 80-prozentige Förderung für die Gemeindewerke reserviert. Bei kalkulierten Gesamtkosten für die Umwandlungsanlage in Höhe von 5,5 Millionen Euro müsste das Kommunalunternehmen dann „nur“ noch etwa 1,1 Millionen Euro aus Eigenmitteln finanzieren. Sedlmeir ist vom Nutzen des Projekts fest überzeugt und spricht von einer absoluten „Vorreiterrolle“: „Wasserstoff ist die Technik der Zukunft. Wir wären weltweit die erste Kläranlage, die so etwas macht.“

