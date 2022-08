Energiewende in Peißenberg: Mehr Engagement nötig

Von: Bernhard Jepsen

Die Ergebnisse der Energie- und CO2-Bilanzierung für Peißenberg wurden vorgestellt. (Symbolbild) © dpa

Die Energiewende Oberland hat eine Energie- und CO2-Bilanzierung für Peißenberg erstellt. Ein Haken an der Studie: Sie klammert die „graue Energie“ aus.

Peißenberg – Peißenberg soll ein möglichst klimaneutraler Ort werden. Doch welche Maßnahmen müssen dafür ergriffen werden? Wo setzt man konkret an? „Um ein Ziel zu erreichen, muss man zunächst wissen, wo man steht“, erklärte Christiane Regauer in der jüngsten Marktratssitzung. Die Projektkoordinatorin der Energiewende Oberland (EWO) stellte dem Gremium die Ergebnisse der Energie- und CO2-Bilanzierung für Peißenberg vor. Regauers Erkenntnis: „Peißenberg ist auf dem richtigen Weg.“ Aber: „Es braucht mehr Engagement in der Energieeinsparung und im Ausbau von erneuerbaren Energien.“

Bilanziert wurden in Regauers Studie alle durch Strom, Wärme und Verkehr verursachten Emissionen innerhalb des Gemeindegebiets. Das statistische Datenmaterial stammt von 2019. Aktuellere Zahlen sind in den diversen Datenbanken noch nicht abgreifbar. „Das ist leider alles sehr träge“, räumte Regauer ein: „Aber wahnsinnig viel hat sich seitdem nicht getan.“ Die Bilanzierung erfolgte nach dem standardisierten „Bilanzierungssystem Kommunal“ (BISKO), das eine Vergleichbarkeit zu anderen Gebietskörperschaften ermöglicht und eine Datengüte ermittelt. Beim Energieverbrauch kommt Regauers Gutachten für das Jahr 2019 auf einen Gesamtverbrauch von 238 396 MWh – wobei 32 Prozent auf den Sektor „Verkehr“, 17 Prozent auf „Strom“ und 51 Prozent auf „Wärme“ entfallen. Bei den CO2-Emissionen liegt Peißenbergs Gesamtausstoß bei 70 107 Tonnen, verteilt auf 34 Prozent Verkehr, 28 Prozent Strom und 38 Prozent Wärme Der umgerechnete Pro-Kopf-Ausstoß bei CO2 (nicht zu verwechseln mit dem persönlichen CO2-Fußabdruck) lag damit 2019 bei 5,6 Tonnen. Zum Vergleich: In Weilheim wurden 6,4 Tonnen, im Landkreis 6,3 Tonnen und im Oberland 8,8 Tonnen bilanziert.

Ernährungs- und Landwirtschaftssektor fehlen, weil sie Rahmen sprengen würden

Das liest sich für Peißenberg trotz schlechterer Datengüte eigentlich ganz gut. Aber wie aussagekräftig sind die Zahlen? In der Studie fehlen zum Beispiel Komponenten wie der Ernährungs- und Landwirtschaftssektor. Laut Regauer würde eine derartige Analyse den „Rahmen sprengen“, „weil man zum Beispiel jeden Bürger fragen müsste, was er isst und konsumiert.“

Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionssprecher Matthias Bichlmayr: „Das wäre dann zu unübersichtlich.“ Nicht berücksichtigt ist jedoch auch die „graue Energie“. Darunter versteht man die Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produktes oder eines Gebäudes aufgewendet werden muss. „Wenn man das noch mit einrechnet, verschiebt sich im Ergebnis doch einiges“, konstatierte Manuela Vanni (Peißenberger Liste). Die Altbürgermeisterin verwies zudem auf die Energieträgerbilanz für Wärme und Strom. Demnach werden in Peißenberg gerade einmal rund elf Prozent bei der lokalen Wärme- und rund 24 Prozent bei der lokalen Stromerzeugung über regenerative Energien abgedeckt, die Solarwiese am Dornbichlweg noch nicht mitgerechnet. Im Wärmebereich dominiert bei den privaten Haushalten nach wie vor Öl, während das Gewerbe eher am Gas hängt. „Da haben wir noch einiges vor uns“, so Vanni: „Ich habe eigentlich erwartet, dass die Bilanz besser ausschaut.“

Katrin Neumayr (AfD) wiederum wollte wissen, wie viel die Bilanzierung gekostet hat. Eine genaue Summe wurde in der Sitzung nicht genannt. „Aber es sind unter 5000 Euro – definitiv“, so Regauer.

