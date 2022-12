Peißenbergs Klimaschutzmanager darf loslegen

Von: Bernhard Jepsen

Matthias Tengler (links) mit der kürzlich an Peißenberg verliehenen Klimabündnis-Mitgliedsurkunde. Rechts Bürgermeister Frank Zellner. © Bernhard Jepsen

Vor einem Jahr hatte der Marktgemeinderat Peißenberg beschlossen, im Rathaus einen staatlich geförderten Klimaschutzmanager einzustellen. Nun ist die Stelle besetzt.

Peißenberg – Effizienter Klimaschutz ist für die Kommunen inzwischen mehr oder weniger zur Pflichtaufgabe geworden. Inhaltlich lässt sich die Thematik aber nicht immer in die klassischen Verwaltungsressorts einordnen. Auch sollten Projekte nicht nur nebenbei abgearbeitet werden, dazu ist der Klimaschutz zu wichtig. Der Marktrat hatte sich deshalb entschlossen, eine Stabsstelle für „Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement“ im Rathaus zu schaffen. Dafür wurden beim Bundeswirtschaftsministerium entsprechende Fördergelder beantragt. „Wir haben gehofft und gebangt, dass der Start klappt. Ende Oktober kam dann endlich der Bewilligungsbescheid“, berichtete Bürgermeister Frank Zellner in der jüngsten Sitzung des Energie- und Klimaausschusses.

Neben dem Rathauschef hatte bereits der neue Klimamanager Platz genommen. Für Matthias Tengler (Jahrgang 1984) war die Ausschusssitzung der erste offizielle Auftritt in seiner Funktion als Stabsstellenleiter. Tengler hatte sich bereits vor längerer Zeit in einem Auswahlverfahren durchgesetzt. Aber im Rathaus loslegen konnte der gebürtige Hannoveraner erst mit Vorlage des Förderbescheids.

Klimaschutzmanager hatte zuvor in Maschinenbau-Firma gearbeitet

Tengler war unter anderem zwölf Jahre lang in einer Maschinenbau-Firma tätig. Doch irgendwann kamen bei ihm Gewissenskonflikte auf, wie er in der Ausschusssitzung erzählte: „Mein Umweltbewusstsein ist angewachsen.“ Es entstand der Wunsch, sich im Themenfeld zu engagieren – und zwar im größeren Rahmen: „Ich wollte an etwas mitwirken, das sich nicht nur auf die Reduktion des persönlichen Fußabdrucks beschränkt.“ Die Stellenausschreibung in Peißenberg kam da gerade recht. „Ich bin ein Neuling auf kommunaler Bühne“, gab sich Tengler bei seiner Vorstellung bescheiden. Er hoffe auf Nachsicht, falls ihm noch Fehler in den formalen Abläufen unterlaufen würden.

Tengler ist vor sieben Jahren nach Issing bei Landsberg gezogen. Ein Bekannter aus Peißenberg hat ihn bereits durch die Marktgemeinde geführt. „Es gibt hier sehr viele schöne Bereiche abseits der Ortsdurchfahrt“, erklärt Tengler gegenüber der Heimatzeitung. Er selbst beschreibt sich als „bergbegeistert“, weshalb er in der Mittagspause des Öfteren auf der Neuen Bergehalde anzutreffen sein wird: „Ein Mittagsspaziergang auf die Halde und dann die Aussicht auf die Zugspitze genießen. Das hat was.“

Hauptaufgabe in den kommenden Monaten: Ein Konzept für den Klimaschutz

Tenglers Hauptaufgabe wird in den kommenden Monaten die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts sein. Laut den Förderbedingungen des Wirtschaftsministeriums muss innerhalb eines Jahres eine erste Entwurfsfassung eingereicht werden. Das Konzept soll unter anderem eine Energie- und Treibhausbilanz sowie eine Potenzialanalyse enthalten. Außerdem müssen Minderungsziele und ein konkreter Maßnahmenkatalog formuliert werden.

