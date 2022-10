Peißenberg: Heftige Kritik an Bürgermeister –„Bislang überhaupt keine Werbung“ für Zentralkrankenhaus-Standort

Debatte im Marktrat

Peißenberg hat sich als Standort für ein mögliches Zentralklinikum im Landkreis beworben. Doch wie nachdrücklich hat die Kommune ihre Kampagne verfolgt? Die Frage wurde im Marktrat gestellt – verbunden mit deutlicher Kritik an Rathauschef Frank Zellner (CSU).

Peißenberg – Seit knapp zweieinhalb Jahren bekleidet Frank Zellner nun das Amt des Bürgermeisters. Der studierte Jurist gilt im persönlichen Umgang als außerordentlich höflich und sympathisch. Als Neuling im Amt genoss Zellner im Marktrat bis dato eine Art Schonfrist. Attacken der politischen Konkurrenz, die zu Zeiten von Zellners Amtsvorgängerin Manuela Vanni fast schon obligatorisch waren, gab es bislang nur punktuell.

Vor allem die SPD-Fraktion, die mit Robert Halbritter den zweiten Bürgermeister stellt, hält sich auffällig zurück. Doch in der jüngsten Sitzung des Marktrats prasselte erstmals heftige Kritik auf Zellner nieder. Nicht von der SPD, dafür aber aus den Reihen von Bürgervereinigung, Peißenberger Liste und den Freien Wählern.

Debatte um mögliches Zentralklinikum: „Bislang überhaupt keine Werbung“ für Peißenberg

Anlass waren die Debatten um ein mögliches Zentralklinikum im Landkreis. Im März dieses Jahres hatte sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung dafür ausgesprochen, sich als Standort zu bewerben. Doch was ist seitdem passiert? Diese Frage stellte Cornelia Wutz am Ende der Marktratssitzung – und die Gemeinderätin der Bürgervereinigung gab die Antwort gleich selber: „Es hat bislang überhaupt keine Werbung für unseren Standort gegeben. Wir präsentieren uns nicht, und es gibt auch keine Transparenz, mit welchen Argumenten wir eigentlich ins Rennen gehen.“ Die Peißenberger würden jedenfalls „keine Ahnung“ darüber haben, warum es ein Zentralklinikum braucht und warum es ausgerechnet in Peißenberg errichtet werden sollte.

Wutz, die als Chef-Sekretärin bei der Krankenhaus-GmbH arbeitet und im Marktrat vor ein paar Monaten vergeblich um eine Sonderbürgerversammlung zum Thema gebeten hatte, verwies auf das von der GmbH in Auftrag gegebene Gutachten, das unter anderem Peißenberg als möglichen Standort ins Spiel bringt: „Da werden wir endlich mal in einem Gutachten positiv erwähnt und dann nutzen wir das nicht aus. Man hätte sich von politischer Seite aus hinstellen und für Peißenberg werben müssen.“ Und: „Langsam wird es eng.“

Zellner findet, man solle eigene Bewerbung nicht vor einer Entscheidung schlechtreden

Wutz’ Kritik richtete sich natürlich an die Adresse von Frank Zellner. Der Rathauschef erklärte, dass die Rathausverwaltung das Pflichtenheft im Rahmen des offiziellen Bewerbungsprozesses „vollumfänglich“ abgearbeitet habe. Und bei der Analyse des zur Klinikdebatte initiierten Bürgerbegehrens sei zu erkennen, dass die Peißenberger die Sachlage schon verstanden und nicht für den Erhalt des Schongauer Krankenhauses unterschrieben hätten. „Wir werden unsere Standortvorteile noch vortragen“, kündigte Zellner an. Man solle die eigene Bewerbung nicht schlechtreden, bevor eine Entscheidung getroffen sei.

Doch damit öffnete Zellner eine Flanke: Manuela Vanni (Peißenberger Liste) verwies nämlich darauf, dass ohne das Bürgerbegehren bereits am 23. September im Kreistag eine Entscheidung über das Zentralklinikum gefallen wäre. „Ich habe aber nicht erkennen können, dass Peißenberg aktiv für sich Werbung gemacht hätte“, monierte die Altbürgermeisterin.

Jürgen Forstner (FW): „Das ist eine brutal schwache Leistung für einen Bürgermeister“

In die gleiche Kerbe schlugen die Freien Wähler: „Ehrlich gesagt, bin ich schon ein bisserl sauer“, erklärte Jürgen Forstner. Bei der Tragweite der Angelegenheit müsse man mehr erwarten als ein schriftliches Bewerbungsverfahren: „Mir fehlt da das Feuer und das Repräsentative für unseren Ort, dass der Bürgermeister ein klares Zeichen setzt. Das haben Sie bis dato nicht gemacht. Und das ist eine brutal schwache Leistung für einen Bürgermeister“, lautete Forstners Frontalangriff auf Zellner.

Auch FW-Fraktionskollege Walter Wurzinger nahm kein Blatt vor den Mund: „Es geht in dem Ort halt leider allgemein relativ wenig vorwärts.“ Die Entscheidung zum Krankenhaus-Standort, so mutmaßte Wurzinger, liege schon längst in der Schublade, weil sie eben schon im September hätte getroffen werden sollen.

Zellner nimmt „das jetzt so zur Kenntnis“ - und erhält Unterstützung von der SPD

Nun würde man sie noch zurückhalten und den möglichen Bürgerentscheid abwarten: „Ganz dumm sind wir auch nicht“, erklärte Wurzinger. Peißenberg habe eine aktive Werbung für seinen Standort schlichtweg verschlafen. „Ist nicht so. Aber ich nehme das jetzt so zur Kenntnis“, kommentierte Zellner die kritischen Wortmeldungen.

Verbale Unterstützung bekam der Rathauschef wieder mal nicht aus seiner eigenen Fraktion von CSU/Parteilose, sondern von der SPD: „Wir müssen uns alle, so wie wir hier im Gemeinderat sitzen, an die Nase fassen. Wir haben alle nichts gemacht“, erklärte SPD-Fraktionssprecher Peter Blome. Keine politische Gruppierung habe zum Beispiel zu einer Infoveranstaltung geladen: „Da sind wir schon selber in der Pflicht, etwas zu tun. Das ist nicht nur der Herr Bürgermeister. Wir als Gemeinderat waren da auch schlecht“, so Blome.

