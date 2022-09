Ein neues „Steigermadel“ fürs Peißenberger Rathaus: Marktgemeinde besetzt wichtigen Posten

Künftige Geschäftsleiterin vorgestellt

Im Peißenberger Rathaus stehen wichtige Personalwechsel an: So muss der vakante Bauamtsleiterposten neu besetzt werden. Geregelt ist bereits die Nachfolge von Pensionär in spe Hans Pfleger als Geschäftsleiter. Ab November wird Heike Hill das Hauptamt führen. Die Volljuristin gilt als ausgewiesene Verwaltungsexpertin.

Peißenberg – Erstes und zweites juristisches Staatsexamen, von 2003 bis 2018 hauptamtliche Dozentin unter anderem am Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung, am Bundesverwaltungsamt in Köln und Berlin sowie an der Bayerischen Verwaltungsschule, von 2009 bis 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bayreuth und ganz nebenbei ein Fachanwaltslehrgang für Arbeitsrecht: Wenn man den Lebenslauf von Heike Hill liest, dann würde man vermuten, dass so jemand in einer renommierten Anwaltskanzlei für Verwaltungsrecht tätig ist und große Fälle bearbeitet. Aber seit September ist die gebürtige Kölnerin beim Markt Peißenberg angestellt.

Ab November wird sie die Nachfolge von Hans Pfleger in der Leitung des Hauptamts antreten. Dass sie in Peißenberg gelandet ist, so erklärt Hill im Gespräch mit der Heimatzeitung, sei eine Fügung: „Es gibt keine Zufälle“, glaubt sie. Von der offenen Stelle in Peißenberg hat Hill im Staatsanzeiger gelesen. Ihre Bewerbung ließ nicht lange auf sich warten.

Lebensgefährte arbeitet bei der Münchner Berufsfeuerwehr

Der Wechsel nach Peißenberg passte perfekt in die Lebensplanung. Aber der Reihe nach: Nach der juristischen Ausbildung wollte Hill eigentlich Staatsanwältin werden. Doch der berufliche Werdegang zog die 46-Jährige in die Lehrtätigkeit – und wie sich schnell herausstellen sollte, war genau das ihre Passion: „Es war für mich eine Berufung, Menschen für das trockene Recht zu begeistern“, erzählt Hill, wobei sie prompt nachschiebt: „Das Leben in Paragrafen ist gar nicht so trocken.“

Doch irgendwann kam ein Wendepunkt: Hill führte ein Fernbeziehung. Ihr Lebensgefährte arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in München. Um näher bei ihm zu sein, wechselte sie zunächst an die Bayerische Verwaltungsschule. Die ist jedoch in dezentrale Lernorte gegliedert, was für die Dozenten heißt: Koffer packen und reisen. Auch das war Hill irgendwann zu aufwendig und anstrengend. Die Verwaltung blieb zwar ihr Thema, allerdings wechselte sie die Perspektive.

Sie nahm zunächst eine Stelle in der Oberstdorfer Rathausverwaltung an, später war sie in Planegg und zuletzt als Verwaltungsleiterin in Eichenau tätig. Warum aber nun der Wechsel nach Peißenberg? Weil die Marktgemeinde in der Nähe ihres Wohnorts Iffeldorf liegt: „Ich wollte unbedingt eine Stelle im Oberland“, erzählt Hill. Peißenberg hat sie vor ihrer Bewerbung nur vom Namen her gekannt. Als Iffeldorferin, so erklärt Hill, sei man eher nach Penzberg und Murnau orientiert. Aber Hill und der ehemalige Bergwerksort „Peißenberg“, das könnte passen: Auf ihren ersten Ortserkundungstouren ist ihr sofort das Bergbaumuseum aufgefallen.

Ihr Vater war Steiger im Kohletagebau in Hambach

Das kommt nicht von ungefähr: Ihr Vater war Steiger im Kohletagebau in Hambach: „Ich bin also ein Steigermadl“, sagt Hill schmunzelnd. Obwohl erst seit kurzem vor Ort, hat sich Hill bereits eine erste Meinung über Peißenberg gebildet: „Der Markt ist für mich traditionell, bodenständig, herzlich und gleichzeitig weltoffen, lebendig und aufgeschlossen gegenüber Neuem.“

Neuen Schwung für die Verwaltung erwartet sich von der Personalie „Hill“ auch der Marktrat. Zwischen Teilen der Kommunalpolitik und einzelnen Rathausmitarbeitern stimmte die Chemie zuletzt nicht mehr. Hill, so heißt es dem Vernehmen nach, sei zielstrebig, lösungsorientiert und kommunikativ. Die künftige Hauptamtsleiterin sieht sich selbst in einer „Vermittlerrolle zwischen Politik und Verwaltung“ sowie als „Koordinatorin mit Fürsorgepflicht für das Personal“.

Hill kündigt Veränderungsprozesse an

Eine moderne Rathausverwaltung, so Hill, müsse als Dienstleister auftreten und Bürgernähe demonstrieren: „Das sind hohe Qualitätsmerkmale.“ Die Voraussetzungen dafür seien in der Peißenberg Verwaltung gegeben – allein schon strukturell. Im Rathaus würde es jedenfalls noch viele Fachkompetenzen geben: „Die muss man auch bewahren, bevor man mit dem Outsourcing beginnt. Im Landkreis München ist das zum Beispiel ganz anders.“

Hill möchte dem Personal eigenständiges Arbeiten gewähren, „um Selbstwirksamkeit auch in der Verwaltung zu ermöglichen“. Sie selbst will „lieber als Kollegin und nicht als autoritäre Führungskraft auftreten“. Es werde im Peißenberger Rathaus Veränderungsprozesse geben, kündigt Hill an, „auch wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen kann, wo die Reise hingeht.“ Für Hill selbst soll zumindest die berufliche Reise erst einmal in Peißenberg enden – auch nach der sechsmonatigen Probezeit: „Ich will hier bleiben“, sagt das „Steigermadl“.

