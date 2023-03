20 Jahre Kulturverein Peißenberg: Im Juni soll groß gefeiert werden

Von: Kathrin Hauser

Seit 20 Jahren füllt der Peißenberger Kulturvereins die Tiefstollenhalle mit kulturellem Leben. © Privat

Im Juli ist es 20 Jahre her, dass in Peißenberg der Kulturverein gegründet wurde. Das Jubiläum soll am 24. Juni mit buntem Programm gefeiert werden.

Peißenberg – Der Start des Peißenberger Kulturvereins gestaltete sich etwas holprig: Ursprünglich sollte der Verein, der die Tiefstollenhalle mit kulturellem Leben füllen sollte, bereits am 26. Juni 2003 aus der Taufe gehoben werden, doch daraus wurde nichts: Die rund 70 Besucher, die sich an jenem Abend im „Gasthof zur Post“ eingefunden hatten, wurden vertröstet. Der damalige Bürgermeister Hermann Schnitzer verschob die Gründungsversammlung, nachdem die Satzung des zu gründenden Vereins vorgestellt worden war, um etwa einen Monat.

Die Tiefstollenhalle wurde etwa im Jahr 1880 erbaut und diente im Bergwerk als Maschinenhalle. Nach dem Ende des Kohleabbaus in Peißenberg verfiel sie in einen Dornröschenschlaf und wurde dann aufwändig restauriert. Damit die geschichtsträchtige Halle auch mit Leben gefüllt würde, sollte es einen Verein geben, der sich um das Kulturprogramm in der Tiefstollenhalle kümmern würde.

Am 24. Juli 2003 war es dann so weit: Der „Kulturverein Peißenberg“ wurde aus der Taufe gehoben. Dass der Kulturverein heuer seit 20 Jahren besteht, soll im Juni mit einem bunten Programm gefeiert werden.

Das Programm am 24. Juni Außengelände und Zelt 15 Uhr: Koitabach Musi mit bayerischer Lebensart

16 Uhr: Pura Vida, Sambatruppe

16.30 Uhr: MehrSaiter, akustisches Rock/Pop-Duo

17.30 Uhr: Pura Vida, Trommlergruppe

ab ca. 22.30 Uhr: Jubiläums-Feuerwerk

Foyer ab ca. 18 Uhr: Monika Reif, Barmusik

23 bis 14 Uhr: Chillout und Ausklang

Halle 20 Uhr: Festveranstaltung mit Pianotainment

Bürgermeister hatte Vorschlag für den kompletten Vorstand mitgebracht

Damals waren 78 Interessierte zur Gründungsveranstaltung in den „Gasthof zur Post“ gekommen, von denen 73 wahlberechtigt waren. Der damalige Bürgermeister Schnitzer hatte einen Vorschlag für den kompletten Vorstand mitgebracht. Richard Fank wurde der erste Vorsitzende des neuen Kulturvereins. Der neue Verein sollte nach den Sommerferien seine Arbeit aufnehmen. Es war geplant, dass der Kulturbetrieb in der Tiefstollenhalle im Sommer des Jahres 2004 anläuft.

Das Interesse an den Veranstaltungen in der Tiefstollenhalle war immer wieder groß – und manchmal war auch alles ausverkauft. © Archiv

„Diese erste Phase war geprägt durch den Organisations-Aufbau“, sagt Günther Schatz, der etwa seit dem Jahr 2005 Mitglied des Kulturvereins ist und in den Jahren 2016 bis 2022 dessen Vorsitzender war. „Damals wurde ein gutes Fundament gelegt. Davon konnte der Verein auch später profitieren“, sagt Schatz. Nachdem das organisatorische Gerüst aufgestellt war, nahm der Verein seine eigentliche Arbeit auf: Es wurden Künstler verpflichtet und das erste Programm aufgestellt. Weil der Kulturverein damals noch die gesamte Buchung für die Tiefstollenhalle machte, waren in die ersten Programme neben Kulturveranstaltungen auch Vereinsfeiern, oder die Bürgerversammlung aufgenommen.

Jazz-Frühschoppen sollte regelmäßig in die Tiefstollenhalle locken

Am 18. September 2004, wurde die Tiefstollenhalle dann mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Zeitgleich wurde auch das erste Programm veröffentlicht. Als erste kulturelle Veranstaltung war für den Tag darauf, der ebenfalls noch ein Tag der offenen Tür war, ein Jazz-Frühschoppen mit Fritz Grünbauer geplant.

Dieser Jazz-Frühschoppen sollte in den Jahren darauf regelmäßig in die Tiefstollenhalle locken und auch immer einer der Publikumslieblinge sein, wie sich Schatz erinnert: „Das war für lange Zeit ein Stück Tradition“, sagt Schatz. Während der ganzen Jahre sei immer darauf geachtet worden, dass es ein buntes und vielseitiges Programm in der Tiefstollenhalle gibt, in dem auch lokale Künstler ihren Platz finden. „Wir haben immer auf Ausgewogenheit geachtet“, sagt Schatz.

Kultur ist wieder voll zurückgekehrt in die Tiefstollenhalle

Im Jahr 2019 hat der Kulturverein dann den Veranstalter Wolfgang Ramadan mit seiner Agentur „BrotZeit & Spiele“ mit ins Boot geholt, der seitdem auch ein Abo für die Tiefstollenhalle anbietet. Die Corona-Pandemie war ein tiefer Einschnitt in das kulturelle Leben in Peißenberg, die Vereinsmitglieder habe sie aber noch intensiver zusammenwachsen lassen, sagt Schatz. „Es wurde alles durcheinandergeworfen, aber mit viel Kreativität und Improvisieren, haben wir es ganz gut gemeistert.“

Inzwischen ist die Kultur wieder voll zurückgekehrt in die Tiefstollenhalle. Neben einem kulturellen diene die Arbeit des Kulturvereins auch einem sozialen Zweck, sagt Schatz. Das sei ganz deutlich geworden nach der Corona-Pandemie: „Dieses Aufatmen, die Freude darüber, wieder in großem Rahmen zusammensein zu können, das war deutlich spürbar.“

