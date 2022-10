260 geschmückte Pferde und 50 Wagen bei Leonhardi-Fahrt in Peißenberg

260 geschmückte Pferde waren am Sonntag auf den Straßen Peißenbergs unterwegs. Sie zogen 50 Wagen und Kutschen. © Ralf Ruder

50 Wagen und Kutschen sowie 260 geschmückte Pferde kamen zur Peißenberger Leonhardi-Fahrt. Neben vielen prächtigen Motiven zeigten die Wagen auch einen Überblick über die Geschichte des Wagenbaus.

Peißenberg – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause gab es heuer in der Marktgemeinde wieder eine Leonhardifahrt. Bei prächtigem Herbstwetter– der Sonnenschein wurde nur durch die Kondensstreifen von Flugzeugen getrübt – zogen am Sonntag Pferdewagen und Reiter von der Ludwigsstraße durch den Ort zur Kirche Maria Aich, vor der Pater George und Diakon Bernd Skuras den Festgottesdienst zelebrierten und die Pferde segneten.

Leonhardi-Fahrt in Peißenberg: 18 Vierspänner mit dabei

Skuras betonte die Bedeutung der Tradition für die Heimat. Sie präge die Heimat, und so entstehe Heimat schließlich durch die Pflege von Traditionen. Auch der Gottesdienstbesuch sei eine Tradition. Es sei schade, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher abnehme, auch wenn es dafür viele, zum Teil auch gute Gründe gebe.

Die Leonhardifahrt hat nicht unter Corona gelitten. Es waren wieder rund 50 Motiv- und Musikerwagen gekommen, wie zuletzt vor drei Jahren. Die Mehrheit der Wagen wurde von zwei Pferden gezogen, es waren aber auch 18 Vierspänner dabei. 125 Reiter begleiteten die Fahrt, hoch zu Roß oder etwas niedriger zu Pony.

Die Besucher bekamen nicht nur Szenen aus dem Alltag des Lebens in der Region zu sehen, wie es auf den aufwändig geschmückten Motivwagen zu sehen war. Die Fahrt präsentierte zugleich die Technikgeschichte von über 100 Jahren Wagenbau. So ist der blaue Landauer von Josef Steinle aus Dießen mit seinen Bremsklötzen, die am Eisenreif der hölzernen Speichenräder schleifen, ein gut gepflegtes Original aus der Zeit um 1900. Der Landauer war eine von vier Ehrenkutschen, in denen die Prominenz, darunter der Abgeordnete Alexander Dobrindt, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Bürgermeister Frank Zellner, Platz genommen hatten.

Die Leonhardifahrt in Peißenberg hat unter Corona nicht gelitten. Es kamen viele Schaulustige, um sich Prozession zu Pferde nicht entgehen zu lassen. © Ralf Ruder

Leonhardi-Fahrt in Peißenberg: Viele Helfer für Sicherung nötig

Das Gegenstück zum alten Landauer fuhr Hermann Bittner. „Ich bin schon oft mitgeritten, so der Peißenberger, „heuer fahre ich zum ersten Mal mit einer modernen Fahrschulkutsche.“ Die in Polen aus Metall gebaute Kutsche bietet Platz für Fahrer, Beifahrer und vier Hinterbänkler und verfügt über vier Scheibenbremsen und luftgefederte Achsen sowie über eine vollständige Beleuchtung, wie sie im Straßenverkehr vorgeschrieben ist. Polen ist laut Bittner derzeit ganz vorn im Kutschenbau.

Der Tag des Heiligen Leonhard, der unter anderem auch Patron der Fuhrleute und ihrer Pferde ist, ist eigentlich der 6. November. An diesem Tag ziehen seit Jahrhunderten Bauern mit ihren Pferden zur Kirche, um den Segen Gottes zu erbitten. Heute werden die Fahrten und Ritte vielmals aus praktischen Gründen auf einen der Sonntage Ende Oktober bis Anfang November verlegt. Dies ist in größeren Orten wichtig, da für die Sicherung viele Helfer nötig sind. So waren in Peißenberg knapp zwei Dutzend Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Straßenverkehr beschäftigt und ebenso viele Sanitäter des Roten Kreuzes kümmerten sich um die Sicherheit der Teilnehmer und Besucher. Auch Mitarbeiter des Bauhofs waren im Einsatz, unter anderem bei der anschließenden Straßenreinigung.

VON ALFRED SCHUBERT