Liegebänke für die Neue Bergehalde

Gemütliche Zeiten kommen auf die Peißenberger Bürger zu – zumindest auf der neuen Bergehalde: Der Marktgemeinderat folgte in seiner jüngsten Sitzung nämlich einstimmig dem Antrag der „Peißenberger Bürgervereinigung“ (BV), dort „mindestens fünf Liegebänke“ aufzustellen.

Peißenberg– Die Liegebänke sollen etwa 1,80 Meter breit sein und bis spätestens 31. Dezember an ihrem Standort stehen.

Die Grünflächenbeauftragte der Marktgemeinde, Sonja Mayer, wird sich zusammen mit SPD-Gemeinderat und Jäger Georg Karl nach geeigneten Plätzen umschauen. Karl hatte darum gebeten, die Jäger bei der Standortsuche mit einzubeziehen, damit sich Liegebänke-Nutzer und Jäger nicht in die Quere kommen. „Es wurde schon mal eine Bank direkt unter einem Hochsitz aufgestellt“, sagte Karl in der Gemeinderatssitzung. BV-Gemeinderat Matthias Reichhart wies, wie auch schon in dem Antrag seiner Partei, auf das „Erholungspotential Peißenbergs“ hin.

Um den Bau und die Finanzierung der guten Stücke muss sich die Marktgemeinde keine Sorgen machen, wie BV-Gemeinderat Jürgen Forstner in der Sitzung verkündete: „Fünf Bänke werden gesponsort und gebaut, wir müssen nur noch prüfen, wo sie aufgestellt werden.“

„Durch das Aufstellen von Liegebänken trägt die Marktgemeinde durch wenig Aufwand aktiv dazu bei, Verweilmöglichkeiten zu schaffen“, lautete die Begründung für den Antrag. Die Liegebänke waren in der Sitzung des Bauausschusses Thema. Die Verwaltung hatte als Kosten 1200 bis 1500 pro Bank ermittelt. In der Marktgemeinde gibt es bereits eine Liegebank am Kohlenweiher. Auf Peißenberger Gebiet stehen derzeit 130 Bänke, um die sich der gemeindliche Bauhof kümmert. Von Kathrin Hauser