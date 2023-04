Schon im Winter gefällt und über Monate getrocknet: Peißenberg bekommt neuen Maibaum

Von: Kathrin Hauser

Maibaum-Experten sind Hildegard und Sepp Holl (vorne) und auch Hermann Deutschenbaur senior (hinten rechts). © gronau

Einen neuen Maibaum stellt der Trachtenverein „Markt Peißenberg“ an diesem Sonntag vor dem Rathaus auf.

Peißenberg – „Es ist schon ein Kraftakt“, sagt der Vorsitzende des Trachtenvereins „Markt Peißenberg“, Anton Höck. Nachdem die Theatergruppe des Vereins zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder ein Stück einstudiert und aufgeführt hatte, ging es nahtlos weiter mit den Vorbereitungen für Sonntag, 30. April. An diesem Tag will der Trachtenverein nach fünf Jahren wieder einen neuen Maibaum aufstellen. Eigentlich sollte das ganz klassisch am 1. Mai vonstattengehen. Wegen der Wettervorhersage verlegte der Verein den Termin kurzerhand nach vorn.

Peißenberg: 35 Meter langer Maibaum muss zuerst grundiert werden

Ein Vereinsmitglied hat die Fichte, die in den vergangenen Wochen zum Maibaum umgearbeitet wurde, aus seinem eigenen Wald gespendet. Der Baum wurde schon im Winter gefällt und lag erst einmal eine Weile zum Trocknen im Wald. Am 21. April begann dann die heiße Phase beim Trachtenverein: Der künftige Maibaum wurde eingelagert, damit die Mitglieder damit beginnen konnten, ihn herzurichten für den großen Tag. Diese Aufgabe übernahmen heuer mit Sepp und Hildegard Holl sowie Hermann Deutschenbaur senior vielfach bewährte Kräfte. „Mit ungefähr 20 Jahren hab ich angefangen, erstmals einen Maibaum herzurichten“, sagt der mittlerweile 76-Jährige, dem – mit einem guten halben Jahrhundert Maibaumerfahrung – niemand mehr erzählen muss, was wie zu tun ist. Auch Hildegard und Sepp Holl sind schon „alte Hasen“. Das Ehepaar macht diese Arbeit bereits zum fünften Mal.

Als erstes musste der heuer 35 Meter lange Baum grundiert, danach zwei Mal weiß gestrichen werden. Erst zum Schluss wurde die blaue Farbe aufgetragen. Dabei half heuer auch fleißig Uli März, der Neuling in diesem Geschäft. Zwischen den Arbeitsschritten mussten die jeweiligen Trockenzeiten eingehalten werden. „Ungefähr zehn Tage dauert das Ganze“, sagt Deutschenbaur.

Wie überall muss der Maibaum auch in Peißenberg gut bewacht werden

Wenn der Maibaum fertig gestrichen und eingelagert ist, muss er Tag und Nacht bewacht werden, weil dann die Gefahr groß ist, dass er geklaut wird. Rund um die Uhr passen deshalb noch immer mindestens vier Vereinsmitglieder auf den Maibaum auf. Insbesondere nach der zeitaufwendigen Theater-Phase sei das anstrengend, sagt Höck: „Es ist eine Herausforderung für den Verein, dass wir die Leute zusammenbekommen.“ Vor allem unter der Woche, wenn die meisten tagsüber in die Arbeit müssten, sei es schwierig, die Schichten einzuteilen. Weil einige extra Urlaub nähmen oder die Arbeit so legten, dass sie zusätzlich den Maibaum bewachen könnten, funktioniere es. Auch, wenn die Mitglieder in diesen Wochen viel Zeit für ihren Verein aufbringen müssen, ist es laut Höck spürbar, dass die Aktivitäten nach der langen Pandemie-Pause gut für den Zusammenhalt in der Gruppe sind. „Man merkt, dass alle froh sind, dass sie wieder zusammenkommen können“, sagt der Vorsitzende.

Es sei in den vergangenen Tagen öfter vorgekommen, dass sich vier Personen für die Maibaum-Wache eingetragen hätten, „und dann sitzen doch wieder 20 Leute da“, sagt Höck: „Es ist ein Kommen und Gehen.“ Da in Peißenberg der letzte Maibaum im Jahr 2018 aufgestellt wurde, was in der Marktgemeinde alle fünf Jahre der Fall ist, hatte die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf den üblichen Turnus. An diesem Sonntag, 30. April, wird der neue Maibaum vor dem Rathaus aufgestellt. Los geht es um 12.30 Uhr mit einem Festzug, der vom Gasthof „Zur Post“ zum Rathaus führt, um 13 Uhr beginnt dann das Maibaum-Aufstellen. Es gibt warme und kalte Brotzeiten, Kaffee und Kuchen, die Knappschaftskapelle sorgt für die Musik und die Böllerschützen dafür, dass auch alle wissen, dass der neue Maibaum steht – allerdings würde in gebührendem Abstand geschossen, sagt Höck.

