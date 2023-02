Unterstützung von der Pflegekasse: „Man muss um alles betteln und kämpfen“

Von: Kathrin Hauser

Hilfe für einen Bekannten - eine Peißenbergerin ist immer wieder verzweifelt, weil von der Pflegeversicherung keine Unterstützung kommt. © Symbolbild: Tom Weller/dpa

Seit ihr Bekannter vor mehr als drei Monaten gestürzt ist, ist eine Peißenbergerin immer wieder verzweifelt: Sie kümmert sich um den alten Mann und fühlt sich dabei ziemlich allein gelassen. Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Peißenberg – „Wir Alten werden hängen gelassen“, sagt die Frau aus Peißenberg (Name der Redaktion bekannt). Sie klingt resigniert. Seit Monaten kümmert sie sich um einen Mann aus dem Landkreis, mit dem sie befreundet ist. Dieser war gestürzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Schon in der Klinik sei klar gewesen, dass der Mann anschließend mehr Unterstützung benötigen würde als zuvor. Sofort hätte er einen Antrag auf Höherstufung bei der Pflegeversicherung gestellt. Von der Pflegekasse habe er monatelang nichts gehört. Dabei sei er dringend auf Hilfe angewiesen. Inzwischen könne er nur noch schlecht – und an manchen Tagen gar nicht, alleine einkaufen und benötige auch sonst bei vielen Dingen im Alltag Hilfe. Mittlerweile steht wohl ein Termin fest, an dem der Gutachter der Pflegekasse den Senioren besucht, um die Pflegestufe zu überprüfen.

Schon mit 14 gearbeitet - doch die Rente ist gering

Obwohl der alte Mann schon mit 14 Jahren angefangen hatte zu arbeiten, bekommt er nicht viel Rente. Solange er konnte, hat er im Ruhestand noch etwas dazuverdient, doch das geht aus gesundheitlichen Gründen schon eine Weile nicht mehr. Der Über-80-Jährige muss auf jeden Cent achten und kann es sich nicht leisten, Hilfe in Anspruch zu nehmen, die etwas kostet. Auch „Essen auf Rädern“ kann er sich nicht an allen Tagen bestellen – das würde das Budget sprengen. „Das ist traurig, aber wahr“, sagt die Peißenbergerin. So koche sie mehrmals die Woche für den Mann. Um zur „Tafel“ zu gehen, dafür sei ihr Bekannter schon immer zu stolz gewesen. Im Moment sei er auch gar nicht in der Lage dazu. Auch, einen Antrag auf Aufstockung der Rente zu beantragen, komme für ihn nicht in Frage.

„Man muss um alles betteln und kämpfen“

Die Peißenbergerin ist empört darüber, dass mit alten Menschen so umgegangen wird: „Man muss um alles betteln und kämpfen“, sagt sie. Dass ein Mensch, der sein Leben lang gearbeitet hat, so von der Gesellschaft im Stich gelassen wird, wenn er auf Hilfe angewiesen ist, das kann sie nicht verstehen. Sie fragt sich: „Wo stehen wir, die wir dieses Land nach dem Krieg aufgebaut haben?“ Ohne die Hilfe aus seinem privaten Umfeld wäre der Mann verloren, meint sie. Immer wieder muss sie an den Spruch denken: Wenn du arm bist, musst du früher sterben

Mehrmals in der Woche besucht sie ihren hinfälligen Bekannten, fährt ihn zu Ärzten und Apotheken und hilft ihm, wo es eben nötig ist. Den alten Mann im Stich zu lassen, kommt für sie nicht in Frage – auch wenn diese Aufgabe ihr langsam über den Kopf zu wachsen droht und sie selber manchmal keine Kraft mehr hat. Schließlich ist sie auch schon mehr als 80 Jahre alt. Sie fragt sich auch, was mit ihrem Bekannten passieren würde, wenn sie plötzlich ausfallen würde.

Mittlerweile gibt es einen Hoffnungsschimmer

Wenn ihr Bekannter oder sie mit einer Behörde oder einer Versicherung in Kontakt treten wollten, sei es kompliziert. Vieles laufe heutzutage am besten online, aber ihr Schützling habe sich mit dem Internet noch nicht befasst. Am Telefon jemanden zu erreichen werde immer schwieriger. „Da hängst du ewig in der Warteschleife“, sagt die Frau.

Nun, nachdem die Peißenbergerin monatelang verzweifelt auf Unterstützung für ihren Bekannten gewartet hat, gibt es einen Hoffnungsschimmer für den alten Mann und sie: Wenn die Pflegestufe erhöht wird, kann er es sich leisten, mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Das sind gute Neuigkeiten für uns“, sagt sie. Dieses Gefühl, so gut wie allein gegen Windmühlen zu kämpfen und von der Gesellschaft im Stich gelassen zu werden, das wird sie dennoch so schnell nicht wieder vergessen können.