Peißenberg spielt wieder Tennis - bei Marktmeisterschaft dürfen Hobby- und Vereinsspieler antreten

Von: Bernhard Jepsen

Peter Eckert (2.v.r.) und Felix Barth (3.v.l.) freuen sich mit ihren Vereinskollegen auf die Marktmeisterschaft. © Bernhard Jepsen

Sie ist längst ein fester Bestandteil in Peißenbergs Sportterminkalender – und auch heuer findet sie wieder statt – die Tennis-Marktmeisterschaft.

Peißenberg – Die Punktspielrunden der Sommersaison 2022 sind inzwischen beendet, doch auf Peißenbergs Tennisplätzen wird trotzdem fleißig trainiert. Mitte September steht ein „Highlight“ an, wie Felix Barth, der Sportwart der Tennisabteilung des TSV Peißenberg, erklärt. Gemeint ist die 12. Auflage der Marktmeisterschaft mit dem Finaltag am 17. September als Höhepunkt. „Es wird sich ordentlich was rühren auf der Anlage“, kündigt Barth an: „Es haben sich schon sehr viele Hobbyspieler angemeldet.“

Schon jetzt ist klar, dass es eine Hobby-Runde (Damen und Herren gemischt) und eine Klasse für Vereinsspieler (Damen und Herren getrennt) geben wird. Auch Doppel- und Jugendkonkurrenzen werden ausgetragen. Teilnahmebedingung ist, dass man in Peißenberg wohnt oder dort geboren wurde, respektive dass man in einem der beiden veranstaltenden Vereine als Mitglied registriert ist. Bei den Hobbyspielern gibt es keinerlei Voraussetzungen bezüglich des Spielniveaus: „Dass man an der Hobbyrunde nicht mitmachen darf, weil man angeblich zu schlecht wäre, das gibt’s nicht“, versichert Spartenleiter Peter Eckert: „Es ist garantiert, dass jeder Teilnehmer mehrere Spiele absolviert.“

Tennis-Marktmeisterschaft in Peißenberg: „Spaß und die Gaudi“ stehen im Vordergrund

Gespielt wird auf den sieben TSV-Tennisplätzen an der Max-Planck-Straße und auf den drei Plätzen am Agfa-Sportheim, das in Luftlinie nicht weit entfernt auf der anderen Seite der Umgehung liegt. Die Kooperation zwischen TSV- und Agfa-Tennisspielern funktioniert – auch fernab der Organisation der Marktmeisterschaft: „Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Man hilft sich gegenseitig zum Beispiel beim Material oder bei der Platzbelegung“, betont Eckert. „Da gibt es überhaupt keine Konkurrenz“, ergänzt Barth.

Natürlich geht es bei der Marktmeisterschaft um den sportlichen Wettkampf. „Die Titel zählen schon was“, sagt Barth – und der Ex-Eishockeytorwart weiß, wovon er spricht: Er ist Titelverteidiger in der Aktivenklasse. Doch im Vordergrund steht laut dem Sportwart der „Spaß und die Gaudi“. Freilich wollen die Veranstalter auch für ihren Sport werben und neue Mitglieder oder Gastspieler rekrutieren. Zu Steffi Grafs und Boris Beckers aktiven Zeiten war Tennis in Deutschland ein Selbstläufer. Danach taten sich die Vereine viele Jahre lang schwer. Doch es geht aufwärts: Eckert spricht jedenfalls von einer „tollen Tendenz“, was die Mitgliederzahlen anbelangt. Bei den Erwachsenen verzeichnete die TSV-Tennissparte zuletzt zehn Prozent Zuwachs, während der Nachwuchsbereich konstant gehalten werden konnte. Letzteres ist angesichts des vielfältigen Freizeitangebots nicht selbstverständlich.

Das Klischee des elitären Sports ist zumindest in Peißenberg längst abgelegt

Doch die Spartenleitung muss für ihre 200 Mitglieder auch ein attraktives Programm bieten, um sie bei der Stange zu halten. „Davon hängt der positive Trend stark ab“, erklärt Eckert. Zum Vereinsleben gehören unter anderem gesellschaftliche Veranstaltungen, organisierte Hobbyspielrunden und auch professionelle Übungsstunden sowie Schnuppertrainings. Was Tennis aus der Sicht von Barth so reizvoll macht? „Man muss bei dem Sport nicht nur körperlich gut drauf sein, sondern es muss bei engen Spielständen auch die Psyche stimmen. Und man braucht nur einen Partner zum Spielen.“

An der TSV-Tennissparte schätzt Barth die „super Geselligkeit“. Das Klischee des elitären Sports ist zumindest in Peißenberg längst abgelegt. „Das gibt es bei uns überhaupt nicht mehr. Bei uns ist von Jung bis Alt jeder willkommen. Unser Tor zur Anlage ist immer auf – auch wenn man nur zuschauen oder in unserem Stüberl etwas trinken will“, konstatiert Eckert.

Apropos Tennisanlage des TSV: Die ist in perfektem Zustand und wunderbar gepflegt. Beste Bedingungen also für die 12. Marktmeisterschaften.

Das ist der Zeitplan Anmeldungen für die Marktmeisterschaft sind per E-Mail (sportwart.tennis@gmail.com), Facebook (TSV Peißenberg Abteilung Tennis), Instagram (tsv_peissenberg_tennis) oder am Tennisplatz-Aushang möglich. Anmeldeschluss ist der 7. September. Während die Vorrundenspiele unter der Woche ausgetragen werden, sind die Hauptrundenspiele am Freitag und Samstag (16. und 17. September) angesetzt. Die Finals - sowohl Damen als auch Herren – stehen am Samstag parallel um 16.30 Uhr auf dem Plan. Um 15 Uhr sollen die Sieger in der Doppelkonkurrenz gekürt werden. Am Samstagabend wird zum Abschluss eine „Players-Party“ stattfinden.

