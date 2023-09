Peißenberg: „Masterplan“ für Bebauung des früheren Bergwerksgeländes vorgestellt

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

So sieht der Masterplan bildlich aus: Die Konzeption soll städtebauliche und landschaftsplanerische Defizite sowie Potenziale herausarbeiten, großräumige und durchgängige Grünstrukturen entwickeln, die KFZ-Erschließung optimieren, die Wegeverbindungen für Radfahrer und Fußgänger verbessern, geplante Vorhaben in eine geordnete, städtebauliche Entwicklung integrieren und eine effiziente Nachverdichtung ermöglichen. © Repro: Bernhard Jepsen

Es soll sich in den nächsten Jahren infrastrukturell und baulich einiges tun auf dem ehemaligen Bergwerksgelände zwischen der Hochreuther- und Stadelbachstraße. Im Marktrat wurde dafür vom Planungsbüro „NRT“ aus Marzling als „Leitlinie“ ein „Masterplan“ präsentiert.

Peißenberg – „Im Gewerbegebiet existiert derzeit eine dynamische Entwicklung. Es werden zahlreiche Anfragen zur baulichen Weiterentwicklung und Umstrukturierung an den Markt Peißenberg gestellt“, hieß es im Marktrat, als es um das zwischen Bergwerkstraße, Hochreuther Straße und Stadelbachstraße gelegene Areal ging.

Mit „dynamischer Entwicklung“ sind unter anderem die Umzugspläne der Firma „blueFlux Energy“ gemeint, die ihren Firmenstandort vom ehemaligen Zechenhaus auf die Freifläche westlich der früheren BHS-Stahlbauhalle verlegen möchte (wir berichteten). Zudem plant ein Investor auf dem ehemaligen Grillo-Parkplatz am westlichen Ende des Gesamtgeländes eine städtebauliche Entwicklung als Gewerbe- und Wohngebiet. Nicht vergessen werden darf das Vorhaben von Unternehmer Christian Neujahr (Pulverbeschichtung Oberland), der den östlichen Teil des markanten Kraftwerksgebäudes einer universellen Nutzung für Wohnungen, Gastronomie, Büros und Gewerbe zuführen möchte.

Leitfaden für künftige städtebauliche Entwicklung

Einige dieser Projekte sind jedoch unter den bestehenden, baurechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich. Um die notwendigen Änderungsverfahren aufeinander abzustimmen, wurde nun vom Planungsbüro „NRT“ ein Masterplan erarbeitet.

Selbiger entfaltet keine unmittelbare Rechtskraft, sondern er dient als Leitfaden für die künftige städtebauliche Entwicklung. Wie es im Masterplan heißt, soll die „vorhandene heterogene Bebauung des Bestandes deutlicher geordnet werden“. Was das konkret bedeuten soll? Ausgehend von der rechtwinkligen Ausrichtung eines Großteils der Bebauung parallel zur Schongauer Straße wird der gesamte Planungsumgriff in der Masterplanung in „Kammern“ eingeteilt. In diese Kammern sollen sich Einzelprojekte wie das neue Regenrückhaltebecken (laut Masterplan eine „grüne Lunge und ein „Kältepol“) oder die an der Hochreuther Straße geplante Lagerfläche für den Bauhof eingliedern.

Die Kammerstruktur soll im Wesentlichen durch, wie es im Masterplan heißt, „deutlich wahrnehmbare Grünzüge“ entstehen. „Zentrales Element“ soll dabei ein Grünstreifen entlang des Wörthersbachs sein, der eine natürliche Trennung zwischen gewerblich genutzten Bereichen und Wohngebieten darstellen soll.

„Neuer Ortseingang“

Auch zur verkehrstechnischen Erschließung gibt der Masterplan Handlungsempfehlungen. Kernstück ist dabei die Schaffung einer weiteren Zufahrt von der Hochreuther Straße aus. Schlussendlich handelt es sich dabei um die Schleife, die bereits für den Baustellenverkehr für das Regenrückhaltebecken errichtet wurde.

Der Anschluss an die Straße „Am Holzgarten“ wird im Masterplan als „neuer Ortseingang“ bezeichnet. Ein weiteres Element ist zudem das Parkhaus, das westlich des Recyclinghofs für die Mitarbeiter der Firma „blueFlux“ entstehen soll. Für das Projekt hat der Marktrat im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bereits auch bauleitplanerischen Voraussetzungen geschaffen.

Der Gemeinderat segnete den Masterplan schlussendlich einhellig ab. Allerdings gab es im Gremium auch kritische Anmerkungen. „Der Plan gefällt mir zu 92 Prozent gut“, meinte Anton Höck. Allerdings monierte das Fraktionsmitglied der Peißenberger Liste, „dass wir wieder Gewerbe- zu Wohnflächen machen“. Gemeint war damit der südliche Teil des aktuellen „blueFlux“-Firmenstandorts. Während für das Verwaltungsgebäude einmal eine Art „Schrannenhalle“ im Gespräch war, sollen dort mehrere Wohnhäuser entstehen.

„Wir müssen bei dem Hochhaus flexibel bleiben, alles andere wäre fatal“

Obwohl er es als „Keimzelle“ des gesamten Areals bezeichnet, trifft der Masterplan für das Kraftwerksgebäude noch so gut wie keine Aussagen. Jürgen Forstner pochte deshalb darauf, dass man sich in Bezug auf die Pläne von Christian Neujahr „nichts verbauen“ dürfe: „Wir müssen bei dem Hochhaus flexibel bleiben, alles andere wäre fatal“, so der Fraktionssprecher der Freien Wähler. Das wurde in der Beschlussfassung auch so festgehalten.

Ob in dem Kraftwerksgebäude Wohnungen entstehen können, entscheidet sich letztlich an der emissionsrechtlichen Prüfung, bei der es unter anderem um Lärmkontingente geht. Klar postuliert ist im Ratsbeschluss zum Masterplan, dass sich aus den Weiterentwicklungen keine Bestandsgefährdungen speziell für die vorhandene Gewerbenutzung ergeben dürfen. Auch sollen Erweiterungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen erhalten bleiben.