Mittelschule Peißenberg: Schüler feiern Abschluss — „Macht eure Fehler. Fehler dienen der Charakterstärkung“

Bei der gestrigen Abschlussfeier: Konrektor Thomas Kolahsa (l.), Rektorin Susanne Coldwell (daneben), Hauptamtsleiter Johannes Pfleger (2.v.r.) sowie Bürgermeister Frank Zellner (r.) gratulierten (v.l.) Justin Dorberth, Ceren Avvuran, Victor Drobic, Hanna Lidl, Lara Da Costa Pedro, Stella Siebert, Vivien Walter und Leonard Pittrich. Nicht auf dem Bild: Sarah Hummig. © gallmetzer

Ein Fest der Freude war die Abschlussfeier der Mittelschule Peißenberg. Ob Lehrer, Eltern oder Schüler: Stolz waren an diesem Abend alle angesichts der erbrachten Leistungen.

Peißenberg – „Man sieht, was man das Jahr über gesät hat, und jetzt kann man ernten“, freute sich Rektorin Susanne Coldwell darüber, dass viele ihrer Schützlinge nun einen Schulabschluss haben. Von den 44 Neuntklässlern haben 30 am Quali teilgenommen, nur fünf von ihnen haben nicht bestanden. „Oft waren es Gründe, die sie nicht selbst verschuldet hatten“, erklärte Coldwell. Manche müssten sich jedoch auch an die eigene Nase fassen.

Mittelschule Peißenberg: Hohe Erfolgsquote bei den Abschlussklässlern

Die gut 83-prozentige Erfolgsquote konnten die Zehntklässler der M-Zweige noch übertrumpfen. Zum Mittleren Schulabschluss sind 31 Jugendliche angetreten, 30 davon haben bestanden, einer muss noch eine Prüfung nachholen. „Es nähert sich der 100-Prozent-Marke“, zeigte sich die Rektorin begeistert. Sie ermutigte die Absolventen: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen.“ Solche hindernden Steine habe es in den letzten Jahren durch Lehrermangel und alle Corona-Regelungen gegeben; außerdem verstarb ein Klassenlehrer. Jetzt sei es an den ehemaligen Schülern, ihr Leben weiterzubauen, auch wenn die Steine manchmal krumm sind, so Coldwell.

Die Elternbeiratsvorsitzende, Katharina Nöding, griff die Rede von Coldwell auf und ermutigte die Jugendlichen, über Steine auf dem Weg einfach darüberzusteigen, auch wenn es mal in die verkehrte Richtung führe. „Macht auch Fehler! Fehler dienen der Charakterstärkung“, sagte sie.

Bürgermeister Frank Zellner gratulierte ebenfalls und war voll Zuversicht: „Mit dem Schulabschluss gehören Sie zu denen, denen die Zukunft gehört.“ Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels seien die Peißenberger Absolventen wertvoll. Er hofft, dass viele von ihnen, in der Gemeinde ihre Lehre absolvieren.

Mittelschule Peißenberg: Für die Absolventen gab es viele guten Wünsche und Ratschläge

„Mit dem heutigen Tag ist es für viele endlich und für andere leider vorbei“, blickte Schülersprecher Leopold Schnitzer auf die Jahre an der Mittelschule zurück. Er lobte, dass er und seine Mitschüler trotz der Herausforderungen der Pandemie viel Unterstützung der Lehrkräfte erhalten hätten. „Wir fühlen uns nun gewappnet, die Herausforderung des Berufslebens anzunehmen“, war er sich sicher.

Die Klassenlehrer der beiden neunten Klassen hatten bei der Zeugnisübergabe viele guten Wünsche und Ratschläge parat. „Ihr seid auf dem richtigen Weg. Geht ihn weiter“, bat Eva Schäfer, die Klassenleiterin der 9A. Manuela Schuster, die Kollegin der Parallelklasse, gestand, mit ihren Schülern mitgefiebert zu haben, als „Klassenlehrerin, als Feldwebel und zuletzt als Cheerleader“.

Roland Gladiator, der Lehrer der 10Ma, dankte seinen Schülern: „Ihr habt mir das Leben wirklich leicht gemacht.“ Er ist überzeugt: „Ich muss mir um keine und keinen, der hier steht, nur eine Sekunde Sorgen machen.“ Einen Vergleich der Schulzeit mit einem Tennismatch gab es für die Klasse 10 Mb von ihrem Lehrer Markus Moser. Auch wenn es manchmal knapp gewesen sei, hätten die Jugendlichen den Matchball in einen Sieg verwandelt.

Mittelschule Peißenberg: Die besten Schulabgänger wurden geehrt

Zum Abschluss des Festabends wurden die erfolgreichsten Absolventen geehrt und bekamen einen von der Gemeinde gesponserten Büchergutschein überreicht. Beim Qualifizierenden Abschluss erzielten die besten Noten Sarah Hummig (1,7), Victor Drobic (2,0) und Ceren Avvuran (2,2). Die besten Mittleren Schulabschlüsse gelangen Stella Siebert (1,33), Lara Da Costa Pedro (1,44) und Hanna Lidl (1,89).

Für ihr Engagement bei der Lernwerkstatt wurden Leonard Pittrich und Vivien Walter geehrt, für seinen Einsatz als Schulsanitäter Justin Dorberth. Nach vielen gegenseitig überreichten Blumen und Geschenken zwischen Schülern, Lehrern, Vertrauenslehrerin, Elternbeirat und „Brotzeitfee“ verabschiedeten Rektorin Coldwell und Lehrerin Gaby Zeitler, die souverän als Moderatorin auftrat, die Gäste und klatschten sich auf der Bühne sichtlich zufrieden mit einem kraftvollen „High five“ ab.

VON URSULA GALLMETZER

