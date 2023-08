Mittelschule Peißenberg: Bestnoten für die Echter-Zwillinge

Die Zwillingsschwestern Anna (l.) und Emma Echter haben in Peißenberg den besten Quali geschafft. Ihre gemeinsame Leidenschaft sind Hühner.

Bester Quali

Erstaunen gab es bei der Bekanntgabe der Abschlussnoten an der Mittelschule in Peißenberg für zwei Böbingerinnen: Anna und Emma Echter legten den besten Quali hin. Sogar die gleiche Note haben die beiden Zwillingsschwestern mit 1,8 erreicht und schmieden schon Pläne für die Zukunft.

Peißenberg – „Am Anfang war ich in der Schule eigentlich nicht so gut“, gesteht Emma Echter. Doch ab der achten Klasse habe sie der Ehrgeiz gepackt. „Ich habe andere Lerntechniken ausprobiert und eine gefunden, die für mich gepasst hat“, erzählt die 15-Jährige. Ihrer Schwester Anna Echter ging es ähnlich. Beide fassten das Ziel, einen guten Schulabschluss hinzukriegen. „Sie haben sich echt reingehängt“, loben die Eltern der beiden und berichten, dass der Antrieb rein von den Mädels kam und keine Motivation von außen nötig war.

Beide wollen die Mittlere Reife machen

„Dass es dann sogar so gut war, hat uns schon überrascht. Aber wir haben uns total gefreut“, sagt Anna Echter und verrät, dass die Einzelnoten von ihr und ihrer Schwester sich nur wenig unterscheiden. Auch die Pläne für die Zukunft sind erst einmal identisch. Beide Mädchen besuchen ab September die Mittelschule in Weilheim und wollen dort ihre Mittlere Reife absolvieren. Danach sollen sich die beruflichen Wege jedoch trennen: Emma, die gerne backt und kocht, möchte Konditorin werden. Anna träumt von einer Ausbildung zur Gärtnerin, wofür sie jetzt schon fleißig im väterlichen Garten übt.

Den haben die Töchter schon fast komplett in Beschlag genommen und leben dort ihre gemeinsamen Hobbys aus: In zahlreichen großen Holzkisten, Metallwannen und einem Treibhaus hegen und pflegen sie ihr Gemüse. Ob Kohlrabi, Rote Bete, Tomaten oder Kräuter – alles gedeiht hier prächtig. Gleich daneben ist der von Anna und Emma selbst gebaute Hühnerstall, in dem 21 Hühner, die zugehörigen Hähne und ein paar Laufenten leben und von den Geschwistern mit viel Herzblut umsorgt werden – samt der Aufzucht der Küken und dem Einsammeln der Eier.

Vor dem Stall stehen zwei kleine Fußballtore, denn auch gekickt wird bei den Echters gerne. „So richtige Mädchensachen mögen wir eigentlich nicht“, sagt Anna Echter, die wie ihre Schwester lieber Arbeitshosen statt Kleider trägt. Die Dirndl zur Abschlussfeier waren eine Ausnahme. Klamotten tauschen die zweieiigen Zwillinge gerne untereinander und sogar die beste Freundin wird geteilt. Anders sieht das bei Schuhen aus, denn die gleiche Schuhgröße haben die beiden nicht.

Bis es nun mit der Schule weitergeht, genießen die Schwestern ihre Ferien und freuen sich schon auf den Urlaub bei ihrer Oma in Thüringen.