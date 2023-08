„Werden noch lange in Erinnerung bleiben“: Montessori-Schule Peißenberg feierte ihre Absolventen

Von: Kathrin Hauser

Haben erfolgreich ihren Abschluss gemacht: die Montessorischüler, die die zehnte Klasse absolviert haben. © Daniel Illich

Absolventen der neunten und zehnten Klassen der Montessori-Schule Peißenberg verabschiedet

Peißenberg – Die Abschlussfeiern der neunten und zehnten Klassen der Montessori-Schule Peißenberg, die kürzlich beim „Stroblwirt“ in Oberhausen stattfanden, standen unter einem besonderen Stern. Schließlich galt es, die Klassen Polaris, Sirius (beides neunte Klassen) und Neptun (zehnte Klasse) gebührend zu verabschieden. An zwei Abenden wurde gefeiert. Die Eltern hatten den Saal feierlich dekoriert und mit einer Fotobox ausgestattet, wie Vorständin und Verwaltungsleiterin der Montessori-Fördergemeinschaft, Katharina Hänel, berichtet.

Tanzeinlagen und festliche Reden der Schulleitung, der Klassenleitungen, des Schüler und des Elternbeirats, umrahmten den jeweiligen Abend. Laurin Aebersold und Johannes Illich, beides ehemalige Schüler, fungierten als DJ und Fotograf.

Auch die Absolventen der neunten Klassen der Montessori-Schule hatten allen Grund zu feiern. © Illich

Mit besonders herzlichem und persönlichen Einsatz gestalteten die Klassenleitungen Katja Bergmann am Freitag und Theresa Horstmann am Samstag ihre Präsentationen, in welchen jeder Schüler besonders gewürdigt wurde. Unvergesslich wird den Schülern der neunten Jahrgänge der Song ihrer Klassenleitung Katja Bergmann bleiben.

Beeindruckende Einlagen

Am Samstag beeindruckten die Abschlussschüler mit Gesang. Amsy Sax, die schon beim Montessori-Abschluss ein Lied selbst komponiert und gesungen hatte, schenkte ihren Mitschülern auch an diesem Abend ein selbst komponiertes Lied, das sie mit dem E-Piano begleitete. Ihrem Englisch-Lehrer, Craig Gerber, der an dem Abend nicht anwesend sein konnte, sang die gesamte Klasse seinen Song. Die Darbietung wurde live aus dem Saal des „Stroblwirts“ zu Craig Gerber übertragen, was diesen sehr berührte. „Beide Abende werden noch lange in Erinnerung bleiben“, schreibt Katharina Hänel.

Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen, Jahrgang 10: 20 Schüler sind angetreten, 19 haben den mittleren Schulabschluss bestanden, einer wiederholt, sechs gehen an die Montessori Fachoberschule München (MOS), sechs an die Fachoberschule (FOS), einer aufs Gymnasium, einer ins Ausland, fünf starten mit einer Ausbildung.

Jahrgang 9: 33 Schüler sind angetreten, 26 haben den mittleren Schulabschluss bestanden, sieben haben nicht bestanden, zwei wiederholen, neun machen eine Ausbildung, einer ein BVJ/BGJ, einer macht Bufdi, 20 bleiben an der Schule und rücken in die M 10 auf. Die Ergebnisse gleichen im Durchschnitt denen der letzten Jahre und das, obwohl die Schüler in Zeiten der Pandemie die meiste Zeit im Distanzunterricht verbracht haben.

Die Absolventen:

Neptun, Klasse 10: Bruno Borchert, Margarethe Haller, Judith Hammerl, Hannah-S. Hirschvogel, Anastasia Kravets, Anna Lenz, Antonia Obermüller, Mona Peschke, Mia Pilscheur, Sophia Plail, Bruno Ratcliffe, Noah Reuter, Malika Rossner, Amsy Sax, Luna Schnaubelt, Lin Schubert, Lisa Stögbauer, Leonhard Thiede, Miriam Thumann, Elisabeth Wirz.

Polaris, Klasse 9: Maurice Blanka, Elisa Cotza, Johann Dengel, Kajetan Evren, Lukas Gröger, Ryan Jänsch, Enya Nowitzky, Jonathan Nussberger, Elena Pilscheur, Julian Rogowski, Simon Streicher, Maya Süß, Florian Wagner, Leonie Weber, Lotta Weimeir. Sirius, Klasse 9: Anna Bauer, Elisa Birner, Rebecca Doms, Jonas Erhard, Magdalena Graf, Johanna Gstaiger, Jonas Häckl, Christoph Hausmann, Patricia Nießing, Laurin Paulus, Mariella Pollok, Leni Röhrl, Mila Schnaubelt, Gabriela Staltmeir, Malena Stenzel, Rahel ter Haseborg, Leonhard Weidner, Leif Winterer.