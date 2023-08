Peißenberg und Partnerstadt Saint Brevin: „Tiefgehende Verbindung“ seit 35 Jahren

Von: Bernhard Jepsen

Frank Zellner (2.v.l.) wurde unter anderem von seiner französischen Amtskollegin Dorothee Pacaud (3.v.l.) begrüßt. © Privat

Eine 55-köpfige Delegation aus Peißenberg mit Bürgermeister Frank Zellner an der Spitze weilt seit Montag im französischen Saint Brevin les Pin. Dort wird am Freitag das 35-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft gefeiert.

Peißenberg – Es ist ein umfangreiches Besucherprogramm, das die Peißenberger Delegation diese Woche im südlich der Loire-Mündung gelegenen Saint Brevin zu absolvieren hat. Nach der Ankunft am Montag stand die Eröffnung der gemeinsamen Ausstellung „Die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat“, die bereits in Peißenberg zu sehen war (wir berichteten), auf der von den Partnerschaftskomitees beider Gemeinden ausgearbeiteten Agenda.

Geplant sind des Weiteren Ausflüge auf das Werftgelände in der Nachbarstadt St. Nazaire, wo das Luxus-Kreuzfahrtschiff „Queen Mary II“ gebaut wurde, auf den deutschen Soldatenfriedhof „Pornichet“ sowie zur U-Bootbasis in St. Nazaire und den Bunkeranlagen in Saint Brevin. Auch kulturell wird einiges geboten sein: Demnach steht ein Chanson-Konzert im Salle de Dunes in Saint Brevin sowie eine Chordarbietung der Peißenberger Subdominaten auf dem Programm. Am heutigen Mittwoch besucht die Delegation, der auch Vize-Bürgermeister Robert Halbritter sowie die Gemeinderäte Bernd Schewe und Annette Daiber angehören, zunächst die 400 000-Einwohner-Stadt Nantes, bevor es am Abend in der Strandkapelle von Saint Brevin eine Taizéandacht zu Ehren der verstorbenen Freunde der Städtepartnerschaft geben wird.

Zellner: „Wir dürfen den Gedanken an ein geeintes Europa nicht klein reden“

Großer Höhepunkt wird dann am Freitag die offizielle Feier zum 35-jährigen Jubiläum der Partnerschaft sein. Seine Festrede hat Bürgermeister Frank Zellner bereits geschrieben – sowohl in deutscher als auch in französischer Ausfertigung. Die Heimatzeitung durfte bereits einen Blick ins Manuskript werfen: Darin würdigt Zellner die 1986 aus der Taufe gehobene Städtepartnerschaft als „großartiges Projekt“ und als „tiefgehende Verbindung zwischen zwei Kommunen“, die sich längst zu einer Freundschaft entwickelt habe. Die Intention der Gründer der Partnerschaft sei es gewesen, „lange Feindseligkeiten zu beenden und die nachbarschaftlichen Beziehungen auf eine neue Basis zu stellen“: „Missgunst, Verachtung und Zwist waren Vergangenheit. Ein neues Kapitel des friedlichen Miteinanders wurde aufgeschlagen – und dieses Kapitel ist unsere Zukunft.“

Nach stundenlanger Busfahrt erreichte die Peißenberger Delegation am späten Montagnachmittag Saint Brevin. © Privat

Es ist nicht das einzige pro-europäische Plädoyer, das Zellner in seiner Rede am Freitag halten wird. „Wir dürfen den Gedanken an ein geeintes Europa nicht klein reden. Wir dürfen auch in schwierigen Zeiten nicht zurückfallen in eine Phase der nationalen Egoismen – auch, wenn das manchem hin und wieder als der erfolgreichere Weg in die Zukunft erscheint. Das ist er aber nicht.“ Zellner spielt mit dieser Passage auf das Erstarken von rechtspopulistischen Parteien an. Seiner Einschätzung nach bestehe die Gefahr, „dass überwunden geglaubter Nationalismus mit seinen zerstörerischen Auswirkungen wieder auflebt“: „Das darf nicht geschehen“, so der Peißenberger Rathauschef. Für Europa müssten als Grundlage andere Ziele und Werte gelten. Zellners persönliche Vorstellung von Europa: „Frieden und Freiheit, Selbstbestimmung und Solidarität, Wohlstand auf Basis nachhaltigen Wirtschaftens und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: all das gehört dazu.“

Zellner wird am Festtag übrigens auch ein Geschenk überreichen – nämlich eine Parkbank, die aus dem Holz einer in Peißenberg gefällten Eiche gefertigt wurde. Die Materialwahl soll ein Symbol für die Stabilität der Städtepartnerschaft sein. Und wo soll die Sitzgelegenheit aus deutscher Eiche auf französischem Boden aufgestellt werden? Zellner wird diesbezüglich in seiner Festrede einen Wunsch äußern: „Vielleicht vor dem Rathaus in Saint Brevin oder am ‘Place de Peißenberg‘.“