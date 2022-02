Physikräume in einer Schule seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erneuert

Von: Sebastian Tauchnitz

Einige Teile der Realschule in Peißenberg sind dringend sanierungsbedürftig. © EMANUEL GRONAU

Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass Generationen von Schülern die Physikräume in der Peißenberger Realschule genutzt haben. Jetzt werden sie endlich erneuert – Auftakt zu noch mehr Sanierungsmaßnahmen an der Schule.

Landkreis – Selbst die Mitarbeiter der Verwaltung mussten bei der Sitzung des Kreis- und Schulausschusses eine ganze Weile grübeln, seit wann die Physikräume in der Realschule in Peißenberg nun schon genutzt werden. Am Ende kam man darauf, dass es wohl „in den 70er Jahren“ war, als die Räumlichkeiten zum letzten Mal umfassend saniert wurden.

Fast 50 Jahre also, weswegen Landrätin Andrea Jochner-Weiß auch klarmachte: „Eine Sanierung ist dringendst nötig.“ Das liege auch daran, dass die Raumaufteilung die pädagogischen Anforderungen der 70-er Jahre des vorigen Jahrhunderts erfülle, aber nicht die heutigen. So gebe es momentan einen 61 Quadratmeter großen Übungsraum, der gerade einmal 21 Schülern Platz biete. Dazu komme ein Lehrsaal mit 65 Quadratmetern, auf dessem ansteigenden Gestühl maximal 32 Schüler Platz finden. Dazwischen liegt noch ein 53 Quadratmeter großer Raum für die Physiksammlung, den allerdings in dieser Form niemand mehr benötigt.

Deswegen soll jetzt umgeplant und umgebaut werden. Ziel ist es, dass zwei Unterrichtsräume entstehen, in denen sowohl Übungen als auch Unterricht stattfinden könne und in denen jeweils 32 Schüler Platz finden. Dafür soll der heutige Übungsraum um eine Fensterachse vergrößert und der bisherige Sammlungsraum entsprechend verkleinert werden, indem eine der Wände versetzt wird.

Und wenn man einmal dabei ist, werden natürlich auch gleich die Beleuchtung und die Medienausstattung modernisiert und die beiden Räume mit einer fest installierten, CO2-gesteuerten Raumluftanlage ausgerüstet.

Arbeiten sollen in den Ferien erledigt werden

Das alles soll am Ende mit rund 321 000 Euro zu Buche schlagen, wie im Ausschuss berichtet wurde. Da hierfür Fördermittel beim Freistaat beantragt werden sollen, war ein Gremiumsbeschluss nötig. Den trafen die anwesenden Kreisräte dann auch ohne jede weitere Debatte einstimmig.

Damit kann jetzt an die Umsetzung gegangen werden. Ein Fachplaner wird eingeschaltet, der bis April fertig sein und neben der Planung auch eine Kostenberechnung vornehmen soll. Dann werden die Fördermittel beantragt. Im Juni sollen dann die Bautrupps anrücken und idealerweise im September, wenn die Ferien zu Ende gehen, die Arbeiten abgeschlossen haben.

Container-Klassenzimmer sollen bald durch einen Neubau ersetzt werden

Damit sei allerdings nur der erste Schritt in einer ganzen Reihe von notwendigen Baumaßnahmen an der Realschule in Peißenberg gegangen, stellte Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Gespräch mit der Heimatzeitung klar. Seit knapp 20 Jahren würden die Schüler dort teilweise in Containern unterrichtet, in denen es keine WCs und kein fließendes Wasser gebe. Einen Sommer lang waren hier sogar Flüchtlinge untergebracht. Die Container sollen nun schnellstmöglich verschwinden und einem Ersatzneubau Platz machen, wenn es nach den Vorschlägen des Landratsamtes geht. Rund sechs Millionen Euro soll das nach ersten vorsichtigen Schätzungen insgesamt kosten, zumindest die Planungen sollen heuer noch angegangen werden.

Während der Bauphase müssten sich die Real- und die Mittelschule, die am gleichen Standort in Peißenberg angesiedelt sind, eng miteinander abstimmen, um die nötigen Raumkapazitäten für die Übergangsphase zu schaffen. „Dieses Projekt steht auf der Prioritätenliste des Landkreises ganz weit oben“, versprach die Landrätin weiter im Gespräch.

