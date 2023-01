„Peißenberg soll kein Ort werden, wo die Leute nur auspendeln“ - Zahlreiche Investitionen und Pläne für 2023

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Frank Zellner Bürgermeister. Finanzielle Lage muss besser werden 2023: Mehrere Investitionen © Gronau

Bürgermeister Frank Zellner sieht den Markt Peißenberg für 2023 „gut aufgestellt“ – trotz Corona-Pandemie und den weltpolitischen Rahmenbedingungen.

Peißenberg – Im Mai 2020 wurde Frank Zellner (CSU) als neuer Bürgermeister vereidigt. Die bisherigen knapp drei Jahre seiner Amtszeit verliefen in einer Art „Krisenmodus“. Die Corona-Pandemie musste ebenso bewältigt werden wie die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen. Hinzu kamen die finanz- und energiepolitischen Verwerfungen sowie die Rohstoffknappheit im Zuge des Ukraine-Kriegs.

Auch im Rathaus lief beziehungsweise läuft intern nicht alles rund. Unter anderem kam es im Bauamt nach Dissonanzen zu einem Wechsel in der Abteilungsleitung. Parallel dazu häuften sich in den vergangenen Monaten die kritischen Stimmen im Marktrat. Ein nicht unerheblicher Teil der Mandatsträger ist von der Rathauspolitik alles andere als begeistert. „Es gab viele Themen, die sich spontan aufgedrängt haben“, resümiert Zellner seine bisherige Amtsperiode: „Es musste viel am offenen Herzen operiert werden.“ Die Bewältigung der Krisen hätte viel an Aufmerksamkeit gefordert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Verbesserungsmöglichkeiten im Gewerbesteuerbereich und im Tourismus

Peißenberg sei bislang aber alles in allem „gut“ durch die schwierige Zeit gekommen. Die freiwilligen Leistungen der Kommune hätten zum Beispiel alle aufrechterhalten werden können. Auch die Vereine seien wieder aktiv. „Ich bin froh, dass wir an dem Punkt sind.“ Er sei jedenfalls mit der aktuellen Lage „zufrieden“. Das wiederum klingt nicht unbedingt euphorisch.

„Wo wir besser werden müssen, das ist die finanzielle Situation im Gewerbesteuerbereich“, räumt Zellner ein: „Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit gedacht, mich intensiver damit beschäftigen zu können.“ Auch im Tourismus stecke mehr Potenzial. Höhere Gewerbesteuereinnahmen würden der Gemeinde zusätzlichen, finanziellen Handlungsspielraum verleihen. „Wir könnten mehr Angebote schaffen, wobei wir gar nicht so wenig haben“, sagt Zellner. Vor allem in der Schul- und Kindergarteninfrastruktur sei man gut aufgestellt. „Und im Bereich Freizeit und Sport machen wir wirklich sehr viel.“ Auch in puncto „gastronomisches Angebot“ will Zellner „nicht ganz so schwarzmalen“: „Ich freue mich zum Beispiel über das ‘Ragazzi‘ als tolle Bereicherung.“ Um die „Kneipenlandschaft“ weiter auszubauen, könne die Gemeinde aber allenfalls beratend tätig sein.

Mix aus familienfreundlichen Angeboten und wohnortnahen Arbeitsplätzen

Nach Zellners Vorstellungen sollte es in Peißenberg einen „Mix“ aus familienfreundlichen Angeboten und wohnortnahen Arbeitsplätzen geben: „Peißenberg soll kein Ort werden, wo die Leute nur auspendeln.“ Aber Gewerbeflächen sind Mangelware. In puncto „Gewerbegebiet-Ost“ wurde der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Die Gemeinde peilt ein Umlegungsverfahren an. Der Rathauschef möchte noch einmal auf die Grundeigentümer zugehen. „Insgesamt wird sich da etwas tun“, kündigt Zellner an: „Aber nicht unmittelbar.“ Priorität habe zunächst die Entwicklung von Gewerbeflächen auf dem Gelände westlich der ehemaligen BHS-Stahlbauhalle. Dort möchte die Firma „Holzner Druckbehälter“ respektive das Tochterunternehmen „“blueFlux Energy“, das ein Verfahren zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt hat, einen neuen Stammsitz bauen: „Es ist wichtig, dass die Firma in Peißenberg gehalten wird. Sie verfügt über ein innovatives Produkt, das absolut in die Zeit passt“, erklärt Zellner.

Diese Projekte stehen 2023 in Peißenberg an

Und welche Investitionsprojekte stehen für die Gemeinde 2023 konkret auf der Agenda? Zellner verweist auf den Abschluss der Bauarbeiten zur Erweiterung der Josef-Zerhoch-Grundschule („Der Umzug wird im ersten Quartal stattfinden“), auf die Ertüchtigung des Regenbogen-Kindergartens („Etwa anderthalb Jahre werden die Bauarbeiten dauern“) und auf den Ausbau des Feuerwehrhauses („Es hat noch einmal eine Planänderung mit der Heizung gegeben. Es wird jetzt von Gas auf Hackschnitzel umgestellt“). Zudem soll unter anderem die St. Johann-Grundschule eine moderne Digital-Verkabelung bekommen, ein Klimaschutzkonzept erstellt und die Bauarbeiten am Regenrückhaltebecken in Wörth abgeschlossen werden: „Das ist dann die erste, große sichtbare Maßnahme beim Hochwasserschutz“, so Zellner.

Und wie geht´s im Rathaus weiter? Die neue Hauptamtsleiterin, Heike Hill, soll dem Vernehmen eifrig an neuen Strukturen arbeiten. Das sorgt offenbar bei dem ein oder anderen Mitarbeiter für Unmut. „Veränderungsprozesse verlaufen oft nicht reibungslos“, sagt Zellner. Die Mitarbeiter müssten sich auf die neuen Kollegen einstellen und umgekehrt. „Der Personalrat nimmt sich dem Thema an. Es gibt einen konstruktiven Austausch. Wir werden das hinbekommen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.