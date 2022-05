Projekt „Aktivzentrum“ ist gestoppt: Das sind die Gründe dafür

Von: Bernhard Jepsen

Auf dem ehemaligen Rollschuhplatz, wo sich noch die Fundamentpfeiler für die provisorische Containerschule befinden, soll das Aktivzentrum entstehen. Das Foto entstand im Januar 2022. © Ralf Ruder

Paukenschlag im Peißenberger Bauausschuss: In der jüngsten Gremiumssitzung wurden die Planungen für das „Aktivzentrum“ am Eisstadion beerdigt. Die Gründe sind eindeutig.

Peißenberg – Groß war die Freude vor anderthalb Jahren, als die Gemeinde beim Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten den Zuschlag erhalten hatte. Satte 900.000 Euro sollten in den Bau eines „Aktivzentrums“ neben dem Eisstadion fließen. Die Fördersumme bezog sich anfangs allein auf Räumlichkeiten für den allgemeinen Vereinssport.

Der Hintergedanke vor Ort war jedoch ein anderer: Dem TSV Peißenberg sollte es über das Gesamtpaket „Aktivzentrum“ und der Beteiligung des Marktes (samt 900.000-Euro-Zuschuss) erleichtert werden, mit Zuschüssen des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) und Eigenmitteln einen neuen Kabinentrakt zu errichten. Doch relativ schnell trat Ernüchterung ein: Die Planungen waren architektonisch nicht sonderlich überzeugend – und sie waren teuer.

Eine erste Kostenschätzung ergab drei Millionen Euro

Rund drei Millionen Euro wurden in einer ersten Kostenschätzung veranschlagt. Der TSV und der Markt, die eine Bauherrengemeinschaft gründeten, bemühten sich um gestalterische Anpassungen und um eine Kostenreduzierung – allerdings vergeblich, wie am Montagabend in der Sitzung des Bauausschusses zu erfahren war. „Die Idee, baulich zu schrumpfen und dadurch Kosten zu sparen, funktioniert nicht“, erklärte Bürgermeister Frank Zellner (CSU): „Durch die Inflation liegen wir mindestens beim gleichen Betrag, wenn nicht sogar noch höher.“

So hätte das „Aktivzentrum“ am Peißenberger Eisstadion aussehen sollen. © Marktgemeinde

Planer Georg Kreutterer hatte zuvor eine „kleinere Vorplanung“ präsentiert, die ohne Oberetage auskommen und den Bewegungsraum ins Erdgeschoss integrieren würde. Der Baukörper würde zudem an die Ostfassade der Eishalle angedockt werden, wodurch ein direkter Zugang zur Sportstätte möglich wäre. Der Nachteil: Es müsste ein Durchbruch durch die Betontribüne gebohrt und baulich in die Fassade des Eisstadions eingegriffen werden. Ob damit neue Brandschutzauflagen erfüllt werden müssten, ist fraglich.

Das K.o.-Kriterium sind die Baukosten

Das K.O.-Kriterium sind aber die Baukosten: „Es wird leider nicht billger“, erklärte Kreutterer. Von mindestens 2,9 Millionen Euro sei immer noch auszugehen – obwohl das Gebäudevolumen deutlich reduziert worden sei. Und bei dem Betrag handelt es sich auch nur um eine erste Kostenschätzung, ohne Kalkulationen von Fachplanern und ohne die Gestaltung der Außenflächen. Auch für letztere bräuchte es eine Fachplanung. Das ist ein Kriterium der Förderstelle, nämlich der Regierung von Oberbayern. „Sie will einen qualitativen Anspruch“, erklärte Marktkämmerer Michael Liedl im Ausschuss. Demnach müsste man auch einen Innenarchitekten beauftragen. Das würde aber die Kosten noch weiter in die Höhe treiben. Jürgen Forstner (Freie Wähler) sprach in diesem Zusammenhang von „Fluch und Segen“ der Förderung.

Die Regierung von Oberbayern hat letztlich also die Daumenschrauben angezogen. Eigenleistungen beispielsweise durch den Verein sind laut dem Kriterienkatalog von Vornherein ausgeschlossen. Doch für Stefan Rießenberger (Gemeinderat der Bürgervereinigung und TSV-Präsident) ist das durchaus legitim: „Ich muss klar sagen: Von meiner Seite gibt es keine Kritik an der Regierung von Oberbayern. Man muss die Kriterien akzeptieren oder aufhören zu planen.“

Der TSV hat sich für die zweite Variante entschieden. In einer Vereinsratssitzung wurde der neue Sachverhalt erläutert – „und es haben nicht alle Hurra geschrien“, berichtete Rießenberger im Ausschuss. Der TSV-Präsident fand klare Worte: „Ich stehe für meinen Verein in der Verantwortung.“ Doch nicht nur für den: Rießenberger betonte auch seine Rolle als Marktrat. „Die Kosten für das Aktivzentrum sind zu hoch. Um den Verein und die Gemeinde nicht an die Wand zu fahren, müssen wir das Projekt stoppen.“

Bürgermeister spricht von „verantwortlicher Entscheidung“

Letztlich sei es „zielführender“, einen Cut zu machen und die 900.000-Euro-Förderung zurückzugeben. „Der TSV muss versuchen, die Kabinenfrage selbst zu lösen – auch wenn ich jetzt noch nicht weiß wie.“ Ursprünglich hatte der TSV einmal eine Container-Variante ins Auge gefasst. Doch davon ist aktuell keine Rede mehr. Gegen eine Sanierung des bestehenden Kabinentrakts, also des Bäderparkanbaus, stemmen sich wiederum die Gemeindewerke – zumindest noch.

Im Ausschuss sprach der Bürgermeister von einer „verantwortlichen Entscheidung des TSV“. Die von der Regierung von Oberbayern auferlegten, städtebaulichen Rahmenbedingungen seien „zur Belastung geworden“. „Jetzt heißt es: ‘Gehe zurück auf Los‘“, konstatierte Zellner: „Vielleicht tut sich der TSV alleine leichter. Ich hätte das Thema gerne gelöst, aber es passt momentan nicht in die Zeit.“ Der Bauausschuss votierte in seinem Beschlussvorschlag für den Marktrat mit 9:1-Stimmen dafür, das Projekt „Aktivzentrum“ zu stoppen. Lediglich Robert Pickert (Peißenberger Liste) hatte sich dafür ausgesprochen, die Thematik ohne konkreten Beschlussvorschlag zunächst in den Fraktionen zu beraten.