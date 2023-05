Psychiatrische Therapie: Ambulantes Angebot in Peißenberg soll ausgebaut werden

Von: Bernhard Jepsen

Gemeinsames Foto mit Tagungsreferenten und StäB-Team. © Bernhard Jepsen

Die „Stationsäquivalente Behandlung“ (StäB) gilt als Meilenstein in der psychiatrischen Therapie. Das ambulante Angebot in Peißenberg soll weiter ausgebaut werden.

Peißenberg – „StäB“ ist eine aufsuchende, akutpsychiatrische Behandlung für erwachsene Menschen mit allen psychiatrischen Erkrankungen. Sie erfolgt in gleicher Intensität und mit den gleichen therapeutischen Mitteln wie in der Klinik – nur, dass sie zuhause stattfindet.“ Wer eine auch für den Laien verständliche Erklärung brauchte, was mit der StäB konkret gemeint ist, der musste beim ersten Symposium der kbo-Lech-Mangfall-Klinik nur einen Blick in die ausliegenden Flyer werfen. Die meisten der rund 50 Tagungsteilnehmer dürften aber schon vorher zumindest grob über die Inhalte der Stäb informiert gewesen sein. Beim Symposium versammelte sich Fachpublikum wie Allgemeinärzte, Psychotherapeuten sowie Vertreter vom Schul-, Arbeits- und Gesundheitsamt.

Vor gut einem Jahr ist der Lech-Mangfall-Klinik-Standort „Peißenberg“ in das Projekt StäB eingestiegen (wir berichteten). Die erste Zwischenbilanz fällt durchweg positiv aus: „Es läuft richtig gut“, berichtete Teamleiterin Sabine Kühnel am Rande des Symposiums. Man sei ein attraktiver Arbeitgeber und verzeichne „interessante Zugänge beim Personal“: „Wir wollen weiter wachsen“, kündigte Kühnel an. Derzeit werden 14 Patientenplätze in der StäB angeboten. Im Laufe des Jahres soll auf 20 aufgestockt werden, um die große Nachfrage besser abdecken zu können. Fernziel ist es, die StäB zur flächendeckenden Versorgung auszubauen: „Bislang sind Haar und Peißenberg die einzigen Standorte in der Region, wo es die StäB gibt“, so Kühnel.

Zurückhaltung der Krankenkassen

Das knappe Angebot liegt wohl auch an der Zurückhaltung der Krankenkassen. Dr. Florian Seemüller verwies in seinem Referat (StäB, die modernste Form psychiatrischer Versorgung? Ein Überblick“) auf „harte Verhandlungen“ und einen „super-starren, gesetzlichen Rahmen“: „Mehr Flexibilität wäre da hilfreich“, kritisierte der stellvertretende, ärztliche Direktor der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken. „Andere Länder wie Großbritannien sind da wesentlich weiter.“ Die StäB sei zwar im Vergleich zur stationären Versorgung die etwas teurere und aufwendigere Versorgungsform. Aber sie würde zu einer hohen Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit führen: „Eine geschlossene Akutstation ist eben atmosphärisch nicht so angenehm“, konstatierte Seemüller. Bei der StäB indes würde sich das vertraute Umfeld der Patienten, nämlich das eigene Zuhause, zu einer „virtuellen Krankenstation“ ohne Mauern verwandeln. Die Therapie im gewohnten sozialen Umfeld mit einer durchschnittlichen Kontaktzeit von einer Stunde pro Tag sei sogar mitunter intensiver und mindestens genauso effektiv wie die stationäre Behandlung.

Zum Abschluss des Symposiums gab Kühnel ein Zitat einer Patientin wieder, das die Unterschiede der Behandlungsformen gut offenbarte: „Die Patientin hat zu mir gesagt: ,Wenn ich zum Therapeuten gehe, dann muss ich immer erzählen, wie es mir geht. Bei Ihnen muss ich das nicht. Sie sehen von alleine, wie es mir geht‘.“

