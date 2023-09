Paukenschlag im Peißenberger Rathaus: Die Hauptamtsleiterin wirft hin

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Hauptamtsleiterin Heike Hill hat gekündigt. © Bernhard Jepsen

Heike Hill, die erst vor einem Jahr den Posten als Hauptamtsleiterin übernommen hatte, reichte Anfang der Woche ihre Kündigung ein. Die 46-jährige Volljuristin hat ihr Büro bereits geräumt. Über die Gründe für den Abgang kann nur spekuliert werden.

Peißenberg – Am Montag sickerte zur Mittagszeit die Meldung durch, dass Heike Hill ihren Posten als Hauptamtsleiterin hingeschmissen hat. Am Vormittag hatte es im Rathaus noch eine Dienstbesprechung gegeben, an deren Ende Hill zur Überraschung vieler Sitzungsteilnehmer ihren Abgang erklärte. Einer wusste schon vorher Bescheid – nämlich Bürgermeister Frank Zellner (CSU). Ihn hatte Hill bereits am 30. August über ihre Kündigung informiert. Dennoch: Auch Zellner wurde kalt erwischt.

Formal, so betont der Rathauschef gegenüber der Heimatzeitung, sei die fristgerechte Kündigung mit Wirkung zum 30. September völlig korrekt – aber: „Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden.“ Zellner hätte sich von Hill „mehr Vorlaufzeit und Transparenz gewünscht“. Nun müsse man mit der Situation umgehen: „Sie ist nach einem Jahr nicht mehr da“, kommentiert Zellner Hills Abgang kurz und knapp.

Nie länger als ein Jahr irgendwo tätig

Deren beruflicher Lebenslauf belegt, dass sie seit 2020 nie länger als ein Jahr in diversen Rathausverwaltungen tätig war. Ob das ein Muster ist oder ob es für den Weggang aus Peißenberg handfeste Gründe gibt, darüber kann nur spekuliert werden. „Mir gegenüber hat sie keine Gründe genannt“, beteuert Zellner. Auch im Kündigungsschreiben habe Hill nichts vermerkt. „Sie hat mir nur angedeutet, dass der Arbeitsumfang sehr hoch war“, erklärt Zellner: „Mehr hat sie nicht gesagt. Sie hat da sehr formal agiert.“ Dass Hill viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen hatte, das bestätigt auch Zellner. Er habe ihr geraten, Prioritäten zu setzen: „Doch sie hatte wohl an sich selber hohe Erwartungen.“

Hill startete im September 2022 mit einer ordentlichen Schlagzahl ins Amt. Ihr Fachwissen verschafften ihr Autorität und Respekt. Im Marktrat trat sie als Rathaus-Geschäftsleiterin strukturiert, kommunikativ und professionell auf. Hill versuchte, frischen Wind in die Rathausverwaltung und die Außenstellen zu bringen – teilweise mit Erfolg, teilweise traf sie aber auch auf Widerstände. Während die einen Hills Engagement lobten, bangten andere um ihre Komfortzone. Dem Vernehmen nach soll Hill sich über „fehlende Rückendeckung durch den Bürgermeister“ beklagt haben. Zellner weist das zurück: Es gebe Entscheidungen, die von den Rathausabteilungsleitern vorbereitet werden. Im Bedarfsfall könne es aber durchaus sein, so erklärt es Zellner, dass er als Bürgermeister eine andere Sichtweise einbringt und die Entscheidung im Endeffekt anders ausfällt: „Ich bin hier im Rathaus nicht nur repräsentativ tätig.“

Reibereien zwischen Bürgermeister und Hauptamtsleiterin?

Zellner deutet damit verklausuliert an, dass es diesbezüglich offenbar zu Reibereien mit Hill gekommen sein könnte - wobei er betont: „Ich glaube nicht, dass ich ein Chef bin, mit dem man es nicht aushalten kann.“ Über die fachlichen Qualitäten der nun ehemaligen Hauptamtsleiterin äußert sich der Rathauschef ausdrücklich lobend: Hill sei lösungsorientiert, durchsetzungsstark und zuverlässig gewesen und habe Sachverhalte schnell abgearbeitet. „Da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Sie hat vieles angepackt und zu einem guten Ergebnis gebracht.“ Und: „Ich hätte gerne mit Frau Hill länger zusammengearbeitet.“ Und wie geht es im Rathaus weiter? Als Hills Stellvertreter hat Ludwig Hanakam die Geschäftsleitung übernommen – und geht es nach dem Willen des Bürgermeisters, soll das auch so bleiben. „Wir brauchen jetzt Stabilität und Erfahrung und keine Hängepartie mit einer neuen Ausschreibung. Das können wir uns bei all unseren Projekten nicht leisten“, so Zellner. Der Marktrat muss der Personalie allerdings noch zustimmen.

Hanakam ist seit 45 Jahren für die Peißenberger Rathausverwaltung tätig. Der 61-Jährige hat seine letzten Berufsjahre vor sich. „Ich möchte ihn aber nicht als Übergangslösung bezeichnen“, so Zellner. Hills Marschrichtung soll fortgesetzt werden: „Der frische Wind bleibt“, kündigt Zellner an. Hanakam hält sich auf Nachfrage der Heimatzeitung bedeckt: „Ich kann jetzt schlecht etwas dazu sagen.“ Hills Abgang sei für ihn „völlig überraschend gekommen“, nun wolle er erst die Marktratsentscheidung abwarten. Hanakam hatte sich bereits 2022 für den Posten des Hauptamtsleiters beworben. Damals fiel die Wahl aber auf Heike Hill.

Heike Hill: „Es war mir eine Ehre“

Trotz Anfrage wollte sich Heike Hill gegenüber der Heimatzeitung nicht zu ihrer Kündigung äußern. Über Bürgermeister Frank Zellner lässt sie lediglich ausrichten, dass ihr die Nachfolge mit Ludwig Hanakam wichtig sei – alles andere sei eine „persönliche Entscheidung“. Allerdings liegt der Redaktion eine E-Mail vor, die Hill im Zuge ihres Abgangs intern an Gemeinderäte und Rathausmitarbeiter versandt hat. Darin betont sie, dass ihr das Amt als Rathaus-Geschäftsleiterin „überaus große Freude gemacht hat“. Es sei eine „erlebnis- und ereignisreiche Zeit“ gewesen.



Warum sie dennoch ihre Kündigung eingereicht hat, erklärt Hill in der E-Mail nicht. „Vieles hat sich (endlich) bewegt, ist anders geworden. Wesentliches ist (hat sich) erledigt“, resümiert Hill ihre Amtszeit. Als besonders erfreulich hebt die Ex-Hauptamtsleiterin die Entwurfserarbeitung für ein Personalentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der Gemeinwohlökonomie hervor. Hill bittet zudem den Marktrat darum, den Personalvorschlag für Ludwig Hanakam als ihren Amtsnachfolger abzusegnen.

Hills Schlussworte in der E-Mail: „Es war mir eine Ehre.“ Neben Hill verlassen übrigens auch Bauamtsmitarbeiterin Sonja Mayer (seit 2014 zuständig für Umwelt- und Landschaftspflege) und Klimaschutzmanager Matthias Tengler die Rathausverwaltung. Mayer wechselt in die Gemeindeverwaltung nach Tutzing. Tengler wiederum, so erklärt Bürgermeister Frank Zellner, wolle als gelernter Energietechniker wieder mehr projektbezogen arbeiten. „Ich bedaure seinen Abgang sehr“, so Zellner.