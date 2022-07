Realschule Peißenberg: Klassenlehrer lässt sich extra vor Absolventenfeier Vokuhila-Frisur schneiden

Von: Jennifer Battaglia

23 der insgesamt 74 Realschüler erzielten bei ihrem Abschluss eine Eins vor dem Komma. Die Schüler erhielten als besondere Auszeichnung einen 25-Euro-Gutschein für Medien, gesponsort von Sparkasse und VR-Bank. © Ruder

74 Schüler der Realschule Peißenberg erhielten am Freitag ihre Abschlusszeugnisse. In der Tiefstollenhalle feierten sie gemeinsam mit Verwandten, Mitschülern und Lehrern.

Hohenpeißenberg – Die Abschlussfeier der Realschule Peißenberg hatte so einige Highlights zu bieten. Ob das nun die musikalischen Einlagen des Schulchores waren – gesungen wurden unter anderem Musical-Lieder wie auch Bryan Adams Hit „Summer of 69 – oder aber die Reden der Klassenleiter der 10. Klassen: Die Realschüler können mit Stolz behaupten, dass ihre Schulzeit gebührend verabschiedet wurde.

Abschluss Realschule Peißenberg: Mathelehrer mit neuer Frisur sorgt für Stimmung

Schulsprecherin Maxime Bilata sagte in ihrer Rede: „Heute feiern wir den Augenblick, der von unseren Eltern immer als der Ernst des Lebens angekündigt wurde.“ Dabei würde jetzt erst der „Spaß des Lebens“ beginnen. Für ihren Satz „Wir haben es hinbekommen“ erntete Bilata tosenden Applaus von ihren Mitschülern.

Stolz waren auch die vier Klassenleiter der Klassen 10 a bis d. „Ihr wart fantastisch, ihr habt mich begeistert“, sagte Lehrer Markus Brennauer über seine Schüler. Seine Kollegin Kerstin Prell ließ die vergangenen Jahre Revue passieren und dabei klang durch, dass es wohl nicht immer einfach war. „Aber jetzt endlich ist es geschafft“, sagte die Lehrerin. Sie äußerte sich zuversichtlich, dass jeder seinen Weg im Leben gehen werde. In ihrer Klasse war die Schulbeste vertreten – Kira Alicia Wurzer beendet ihr Realschullaufbahn mit der Traumnote von 1,17.

Der Klassenlehrer der 10c, Maximilian Woiki, kam mit frisch geschnittener Vokuhila-Frisur zum Festakt. Den Hinweisen seiner Schüler zum Trotz („Die Friseure haben wieder geöffnet“), hatte der Mathe- und Physiklehrer sein Haar die vergangenen zwei Jahre lang getragen. Seinen Schülern hatte er versprochen, dass sie ihm einen Haarschnitt aussuchen dürften — sollten auch alle die Abschlussprüfungen bestehen. Gesagt, getan. Als Woiki dann auch noch in seiner Rede „Es gibt nur eine 10c“ in Anlehnung an „Es gibt nur ein’ Rudi Völler anstimmte“, konnten sich die meisten Schüler und Gäste vor Lachen nicht mehr halten.

Abschluss Realschule Peißenberg: Musiklehrerin trägt eigens gedichteten Song vor

Doch Woiki sollte nicht das letzte Highlight der Abschlussfeier sein. Ihm folgte seine Kollegin Andrea Ammann, die auf der Bühne am schwarzen Seiler-Flügel einen selbst geschriebenen Song zum Besten gab. Die Musiklehrerin ging darin auf die Leiden von Schüler (und Lehrern!) während der Corona-Pandemie ein und animierte die Gäste im Saal zum Mitsingen.

Schulleiter Armin Thefeld zeigte sich zufrieden mit seinen Absolventen. So viele Schüler wie noch nie hatten in ihrem Abschluss eine Eins vor dem Komma erzielt. Insgesamt 23 der 74 Abschlussschüler erhielten von Sparkasse und VR-Bank gesponsorte Gutscheine. Rektor Thefeld wünschte den Abschlussklässlern Glück, Erfolg und Gesundheit. „Passt auf euch auf und nutzt die Chancen und Möglichkeiten, die sich bieten.“ Die Schüler seien jederzeit in ihrer ehemaligen Schule willkommen. „Wenn ihr mal die Sonnenstraße entlang kommt, schaut gerne mal rein und erzählt, wie es euch so geht“, sagte der Rektor.

Die Feierlichkeiten für die Realschüler endeten nicht mit der Zeugnisübergabe. Weitergefeiert wurde am Freitag- und Samstagabend im Haslacher Hof in Böbing. Ob Lehrer Maximilian Woiki da noch seinen Vokuhila-Cut trug, ist nicht bekannt. Auf Nachfrage der Heimatzeitung gab er Freitagnachmittag an, dass er wohl nochmals zum Frisör müsse. „Wir haben demnächst eine Familienfeier. So kann ich nicht hingehen“, sagte er lachend.

