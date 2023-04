Kreistag: Harte Debatte um Realschul-Erweiterung — „Das Zeug da in Peißenberg ist in einem desolaten Zustand“

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Schulcampus in Peißenberg. Ein Teil der Flächen gehört dem Kreis, der andere der Marktgemeinde. © LRA

Eine Ausnahme in seinem selbstauferlegten Sparkurs genehmigte sich jetzt der Kreistag: Der Erweiterungsbau für die Realschule in Peißenberg soll geplant werden. Zuvor hatte es eine erbitterte Debatte um das Vorhaben gegeben.

Peißenberg – Für Landrätin Andrea Jochner-Weiß ist das Vorhaben in Peißenberg alternativlos: „Der Neubau ist dringend, dringend, dringend nötig – wir sind eigentlich schon zu spät dran“ sagte sie im Kreisausschuss zum Thema. Philipp Rehm, neuer Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landratsamtes, bekräftigte ihre Aussage: „Der Bau ist fertig. Zudem haben Untersuchungen ergeben, dass wir einen Flächen-Fehlbedarf von bis zu 1050 Quadratmetern bei der Realschule haben.“ Dem widersprach auch im Kreisausschuss niemand – Markus Kunzendorf (ÖDP/Oberhausen) forderte lediglich, dass Klima- und Umweltschutz von Anfang an in die Planung einfließen sollen. Einstimmig empfahl das Gremium dem Kreistag, den Planungsbeschluss für den Erweiterungsbau zu fällen.

Realschule in Peißenberg: Beschluss über Erweiterungsbau zurückstellen?

Damit könnte sich das Landratsamt mit der Marktgemeindeverwaltung an einen Tisch setzen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Denn am Schulcampus befinden sich auch die alte und die neue Grundschule sowie die Mittelschule, für die die Gemeinde verantwortlich ist. Auf dem Grundstück des Landkreises für die Realschule ist aber nicht genügend Platz, um sowohl die geforderten Raumkapazitäten als auch die vorgeschriebenen Pausenflächen unterzubringen.

Der „Pavillon“ sollte nur übergangsweise genutzt werden. Am Ende sind es über 20 Jahre geworden. © Ralf Ruder

Im Kreistag sah die Lage allerdings ganz anders aus. Franz Seidel (BfL/Peiting) forderte, den Beschluss über den Erweiterungsbau der Realschule in Peißenberg bis auf Weiteres zurückzustellen: „Wir alle kennen die Finanzlage des Landkreises. Vieles wurde jetzt schon aus dem Haushaltsentwurf gestrichen – unter anderem die dringend nötige Erweiterung des Gymnasiums in Penzberg.“ Seine Forderung: „Wir sollten warten, bis der Arbeitskreis zur Sanierung der Kreisfinanzen seine Ergebnisse vorgestellt hat und dann entscheiden, wenn wir wissen, ob das Geld dafür überhaupt noch da ist.“

Erweiterungsbau für Realschule in Peißenberg: Sechs Millionen Euro in der Finanzplanung vorgesehen

Das brachte Frank Zellner (CSU/Peißenberg), der auch Bürgermeister der Marktgemeinde ist, auf die Palme. „Mit der gleichen Begründung könnten wir jetzt auch die Erweiterung des Förderzentrums in Altenstadt auf die lange Bank schieben“, meinte er. Es bestehe „dringender Handlungsbedarf“, folge man Seidels Vorschlag, bedeutet das nur eine weitere Verzögerung von mindestens einem Dreivierteljahr. Der stellvertretende Kreiskämmerer Matthias Brugger erklärte, dass für den Erweiterungsbau in Peißenberg im Gegensatz zu Penzberg bereits Mittel im Haushalt eingestellt seien und somit bereitstehen würden.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß wies nochmals darauf hin, dass die Baugenehmigung für den provisorischen Pavillon zum dritten Mal auslaufe und keinesfalls noch einmal verlängert werden könne. „Das hier ist erst einmal nur ein Planungsbeschluss, der uns ermöglicht, genau zu untersuchen, was wie möglich wäre.“ In der Finanzplanung des Landkreises sind rund sechs Millionen Euro für den Erweiterungsbau vorgesehen. Mögliche Debatten darüber, ob es in Peißenberg überhaupt noch eine Realschule braucht oder nicht, versuchte Matthias Brugger von der Kämmerei von vornherein einen Riegel vorzuschieben: „In Weilheim und Schongau ist nicht genug Platz, um alle Schüler aus Peißenberg aufzunehmen.“

Wiltrud Schmidt-Siebeth vom Bauamt des Landkreises ergänzte: „50 Prozent des heute genutzten Pavillons stehen auf einem Grundstück, das der Marktgemeinde gehört. Wir müssen ohnehin miteinander reden.“

Erweiterungsbau für Realschule in Peißenberg: Nur eine Gegenstimme im Kreistag

Dennoch hatte Kerstin Engel (Grüne/Penzberg) Probleme mit der geplanten Vorgehensweise: „Wir reißen in Peißenberg ein Provisorium weg und errichten in Penzberg ein neues.“ Sie fragte, ob sich das Bestandsgebäude nicht vielleicht kostengünstig aufstocken ließe. Auch die Frage, warum man die bisherige Grundschule nicht einfach ausbauen könnte.

„Die Aufstockung wird mit untersucht“, versprach Schmidt-Siebeth. Allerdings sei es unwahrscheinlich angesichts des Umstands, dass der Bau aus den 60er Jahren stammt. Die Blütenträume der Nachnutzung der alten Grundschule zerstörte derweil Frank Zellner: „Der Zwischenbau ist nicht nutzbar und auch nicht mehr zu ertüchtigen. Deswegen haben wir uns ja für einen Neubau entschieden.“

Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim) fand deutliche Worte: „Da können wir der Verwaltung schon vertrauen – das Zeug da in Peißenberg ist in desolatem Zustand.“ Es sei nun mal die Verantwortung des Kreistags, nicht nur Geld in die Krankenhaus GmbH, sondern auch in die Schulen zu stecken. Dieser Ansicht folgten die Kreisräte: Bei einer Gegenstimme – Franz Seidel – stimmten sie dafür, die Planungen für den Erweiterungsbau der Peißenberger Realschule in Angriff zu nehmen.

