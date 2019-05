„Rigi-Rutsch’n“-Prozess: Wohl kein Brandbeschleuniger im Einsatz

Am Münchner Landgericht geht der Prozess um das Feuer in der „Rigi Rutsch’n“ weiter. Am zweiten Verhandlungstag stellen sich viele Fragen.

Peißenberg – War das Feuer in der „Rigi Rutsch’n“ in Peißenberg Brandstiftung oder ein Unfall? Das versucht gerade das Münchner Landgericht herauszufinden. Einem 42-Jährigen wird vorgeworfen, am 11. Februar 2016 in seiner Gaststätte „CariBar“ Feuer gelegt zu haben, um die Versicherung zu betrügen. Der Angeklagte bestreitet über seine Anwälte die Vorwürfe (wir berichteten).

Diese deuteten am zweiten Verhandlungstag gleich eine mögliche Befangenheit der Schöffen an: Ob sie die Berichterstattung zu dem Thema verfolgt hätten, fragten sie die zwei Laienrichter. Beide verneinten. Da sie aus dem Kreis Dachau kommen, sei der Fall neu für sie. Als die Verhandlung schließlich fortgeführt wurde, zeigte sich, dass es bei diesem Indizienprozess auf jedes Detail ankommt: Welche Geräte gab es in der Küche? Waren sie angeschaltet? War die Elektro-Installation in Ordnung? Und wie genau sahen die räumlichen Verhältnisse vor Ort aus?

Hund findet Brennpaste - doch das ist kein Beweis

Fragen, die nicht einfach zu klären sind, immer wieder muss das Gericht dazu auch auf Bildmaterial zurückgreifen. Heraus stellte sich auf jeden Fall, dass wohl keine Brandbeschleuniger im Einsatz waren. Ein Polizist der Spurensicherung berichtete, dass der Gastraum, die Theke, der Vorbereitungsraum, der Flur und die Küche von einem Brandmittelspürhund durchsucht worden seien.

Zwar hätte der Hund in der Küche Brennpaste gefunden. „Aber sie war bestimmungsgemäß gelagert und es war ersichtlich, dass sie mit dem Ausbruch des Feuers nichts zu tun hatte“, erklärte er. Ein zweites Mal schlug der Hund an der Theke an – bei dieser Entdeckung handelte es sich jedoch nur um Trinkalkohol.

Auch die Polizisten, die gleich nach dem Ausbruch des Feuers vor Ort waren, sagten aus. Einer von ihnen kennt den Angeklagten persönlich, er war es auch, der ihn über den Brand telefonisch informiert hatte. „Eine gewisse Verzweiflung“ sei bei ihm erkennbar gewesen, sagte er.

Das sagen die Polizisten vor Gericht aus

Der Beamte erklärte, für die Gefahrenabsicherung zuständig gewesen zu sein und sich deshalb nicht lange mit dem 42-Jährigen beschäftigt zu haben. „Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er stark betroffen war.“ Ob er geweint hat, wisse er nicht sicher. „Auf jeden Fall hatte er einmal die Hände vor das Gesicht geschlagen.“

Eine weitere Polizistin berichtete, dass der 42-Jährige „schon einmal so gewirkt hat, als wäre er nicht gerade erfreut“. „Aber er war nicht in Tränen aufgelöst, er war ruhig“, sagte sie. Ruhig war der Angeklagte auch vor Gericht – ohne jegliche Emotionen verfolgte er am zweiten Verhandlungstag die Zeugenbefragungen.

Von Claudia Schuri

