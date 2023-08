Beckenrand statt Backstube: Wie Michael Schill vom Konditor zum Bademeister wurde

Von: Andreas Jäger

Auf seinem Aussichtsturm hat „Rigi Rutsch‘n“-Bademeister Michael Schill alles im Blick. © Ralf Ruder

Im Rahmen unserer Sommerserie „Lebenselixier Wasser“ haben wir „Rigi Rutsch‘n“-Bademeister Michael Schill einen Arbeitstag lang begleitet. Warum die Bürokratie auch vor dem Schwimmbad nicht Halt macht, wo sich das Herzstück der „Rigi Rutsch‘n“ befindet und wie Freunde von Hochprozentigem in der Sauna auf ihre Kosten kommen, hat er uns gezeigt.

Peißenberg – 7 Uhr ist es, wenn die Frühschicht von „Rigi Rutsch’n“-Bademeister Michael Schill beginnt: Das Bad ist zwar noch menschenleer, aber Schill hat bereits gut zu tun. Nach und nach deckt der Bademeister zunächst die unterschiedlichen Becken auf, ehe er sich um ein Gerät kümmert, das für Laien wohl am ehesten als eine Mischung aus Staubsauger, Roboter und Kehrmaschine zu beschreiben ist: Dieser Apparat ist für die Sauberkeit der Becken zuständig. Hinabgelassen auf den Grund, säubert das Gerät im Wechsel jeweils zwei Becken pro Tag. In den Bürsten der Maschine ist nach Ende des Säuberungsvorgangs schließlich alles zu finden, was die Badegäste den Tag über so ins Becken befördern: Kieselsteine, Blätter oder Grashalme.

Wenn alles aufgedeckt und gesäubert ist, beginnt Michael Schill mit dem Messen der Wasserwerte: Mit dem entsprechenden Gerät überprüft der Bademeister in jedem Becken zweimal am Tag die Temperatur und den pH-Wert, dreimal am Tag checkt er die Chlorwerte. Anschließend muss selbstverständlich jeder dieser Vorgänge sorgfältig dokumentiert und die gemessenen Werte fein säuberlich in die entsprechende Tabelle übertragen werden. „Das ist die deutsche Bürokratie“, kommentiert Schill lächelnd.

Zwölf Wochen Umschulung - für Lernstoff von drei Jahren

Seit 2021 ist Michael Schill nun festangestellter Bademeister in Teilzeit in der „Rigi Rutsch’n“, meistens ist er am Wochenende im Dienst. Dienstags, mittwochs und donnerstags hängt er hingegen die Badeshorts an den Nagel und arbeitet in einer Tutzinger Pharmafirma. Ursprünglich kommt Schill aber wiederum aus einem ganz anderen Handwerk: Er ist gelernter Konditor. Vor gut zehn Jahren fing der Peißenberger als ehrenamtlicher Helfer in der „Rigi Rutsch’n“ an. Wegen Personalmangels konnten ihn die Kollegen vor zwei Jahren schließlich überzeugen, die Umschulung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, besser bekannt als Bademeister, zu absolvieren. Zwölf Wochen dauerte die im schwäbischen Lauingen stattfindende Umschulung – und das mit einem straffen Programm: In knapp drei Monaten mussten die Teilnehmer all das lernen, wofür die Auszubildenden für Bäderbetriebe drei Jahre lang Zeit haben.

Die Sprungtürme erfreuen sich großer Beliebtheit. Damit auch jeder sicher landet, passt Schill natürlich auf. © Ralf Ruder

Auch die Abschlussprüfung am Ende der Umschulung, praktischer wie theoretischer Natur, ist die selbe wie die am Ende der Ausbildung. Neben körperlicher Fitness ist hier ein breit gefächertes Wissensspektrum gefragt: Von der richtigen Wiederbelebungstechnik, den Stufen des Marketing-Kreislaufs von Bäderbetrieben, dem geeigneten Flockungsmittel zum Anheben des pH-Werts bis zur Bekämpfung von Legionellen müssen sich die Bademeister-Anwärter in den unterschiedlichsten Bereichen auskennen. Aber auch technisch versiert sollte man sein, denn das Herzstück eines jeden Schwimmbads befindet sich unter den Becken: Der Technikkeller, wo verschiedenste Rohre und Leitungen zusammenlaufen. Wer hier den Durchblick haben möchte, sollte zweifelsohne den Druckluftgenerator von der Lüftungsanlage oder der Filterspülung unterscheiden können.

Saunieren mit Ouzo-Aufguss

Wenn Michael Schill am Morgen schließlich mit seinen vorbereitenden Arbeiten fertig ist und die „Rigi Rutsch’n“ um 9 Uhr ihre Tore öffnet, dauert es nicht lange, bis bereits die ersten Schwimmer da sind. Das sind dann zumeist diejenigen, die immer kommen, und das ganz unabhängig von den meteorologischen Verhältnissen. Gegen Mittag, wenn die Schwimmer ihre Bahnen längst gezogen haben, trudeln am Wochenende und in den Ferien bei entsprechendem Wetter zumeist die Familien und Jugendlichen ein. Bei jenen sind aber eher das Springer- oder Rutschenbecken als das Schwimmerbecken gefragt. Dann geht freilich die Post im Bad ab, aber Polizeischutz wie jüngst in Berlin braucht man in der „Rigi Rutsch’n“ trotzdem nicht: In Peißenberg reiche ein vernünftiges Machtwort des Bademeisters noch und die meisten Badegäste seien ja ohnehin anständig, wie Schill versichert.

Gegen 14 Uhr kündigen sich dann schon die nächsten Stammgäste an, allerdings sind diese eher am Schwitzen als am Schwimmen interessiert und warten sehnsüchtig auf den ersten Saunaaufguss. Insgesamt laden in der „Rigi Rutsch’n“ fünf unterschiedlich temperierte Saunen zum Wohlfühlen und Entspannen ein, darunter etwa eine Stollensauna oder eine Infrarotsauna – für jeden Geschmack ist das passende dabei. „Die Sauna ist meine große Leidenschaft“, sagt Michael Schill und das merkt man ihm auch an, wenn er von den verschiedenen Aufgüssen erzählt, bei denen nahezu alles möglich ist: Asia, Orient, Sommer oder sogar, für Freunde von Hochprozentigem aus Griechenland, der Ouzo-Aufguss.

Wenn sich die Badegäste gegen 20 Uhr abends schließlich nach Hause verabschieden, muss Michael Schill in der Spätschicht noch rund eine Dreiviertelstunde durchhalten: Dann heißt es nämlich Becken abdecken, Mülleimer leeren und Liegeplätze säubern. Nach getaner Arbeit ist die Peißenberger „Rigi Rutsch’n“ danach wieder bereit für einen neuen Badetag und Bademeister Michael Schill freut sich am Feierabend nach heißen Sommertagen vor allem auf eine Sache: „Eine kühle Dusche.“